Müller Cecília: elemi erővel tombol a járvány Magyarországon

Nagyon nagy az egészségügyi rendszer leterheltsége, nincs az a kapacitás, ami elegendő lenne egy világjárvány idején, ilyenkor mindig segítségre van szükségünk, be is vetünk mindenkit - emeli ki a tisztifőorvos. Hozzáteszi: nagyon sokan vannak fiatalok is lélegeztetőgépen, olyanok is, akiknél nem találnak alapbetegséget.