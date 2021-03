Orbán belengette: a kormány felülvizsgálhatja a boltok általános zárva tartását

Orbán Viktor a kamara vezetőivel tárgyalt kedden és erről osztott meg videót kedd délben. A miniszterelnök ebben bejelentette, hogy a kamara újraindítást szeretne és ezzel kapcsolatban javaslatokat fogalmazott meg. A kormányfő szavai arra utalnak, hogy a kormány a szerdai ülésén felülvizsgálja az általános boltzár ügyét.

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Márton, a kormányfő gazdasági tanácsadója, valamint Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke a kamara képviselőivel egyeztetett. A "Egyeztetés a gazdasági kamarával az újraindításról" című videón Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója, az MKIK elnökségének tagja tűnik fel, ezek szerint ő vett részt a tárgyalásokon.

Elmondása szerint a kamarai vezetők harcosak, újranyitást akarnak, a boltok és szolgáltatások, valamint általánosan az élet természetes körülményeinek helyreállítását kívánják. "És igazuk is van" - ismerte el a miniszterelnök.

"De nekik is meg kell érteniük, hogy az életvédelem szempontja az első.

Amíg minden 65 év feletti oltásra regisztrált honfitársunkat nem oltottuk be, addig az újraindítást nem kezdhetjük meg,

mert ők közvetlen életveszélyben vannak - fogalmazott a kormányfő, aki azt is hozzátette, hogy elfogadták a kamara több javaslatát, amelyek ésszerűsítést és árnyaltabb szabályozást céloznak meg.

Kérik, hogy a boltok esetében az általános zárás helyett négyzetméter alapú korlátozásra térjünk át és külön plázaszabályozást javasolnak

- ismertette. Azt is elmondta, hogy a szolgáltatások megnyitásához szükséges sajátos szabályozási elemekre is javaslatot tettek.

Ezeket mind tárgyalni fogja holnap a kormány

- árulta el.

Érdekes a miniszterelnök megfogalmazása. Egyszer ugyanis azt mondja, hogy elfogadták a kamara több javaslatát, másszor viszont azt, hogy a kormány tárgyalni fogja azokat szerdán. Ez alapján inkább az lenne a meglepetés, ha a kormány elutasítaná ezeket a javaslatokat.

Azt még nem tudjuk megítélni, hogy ezek az új intézkedések mikor és milyen mértékben befolyásolják a járványhelyzet kilátásait. Kérdés ugyanis, hogy mikortól és milyen technikai szabályok mellett vezetik be és ezek milyen hatással lesznek a kontaktusok számára.

A boltokat érintő új intézkedések paraméterezése függvényében ez lehet akár szigorítás, de akár lazítás is, de mivel a kamara az újranyitás mellett érvelt és érvel most is, ezért valószínűbbnek tartjuk, hogy inkább lazítás lesz.

Mit szeretne a kamara?

A mai találkozó és videó apropóját az adta, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szombaton közleményt adott ki "A boltzár feloldását javasolja a kamara" címmel.

A javaslat részleteit ugyan nem közölték akkor, de azt írta az MKIK, hogy "a jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések vállalkozói jelzések alapján nehezen értelmezhetőek és a KKV-k szempontjából versenytorzítóak".

"Emiatt azt javasoljuk, hogy amennyiben a betegségen átesett és a már beoltott felnőtt lakosság létszáma együttesen eléri a felnőtt lakosság 25%-át, érdemes megfontolni a boltzár fokozatos feloldását annak érdekében, hogy a magyar vállalkozások ne szenvedjenek el több kárt és ne induljon el egy tömeges csődhullám" - írta akkor az MKIK. A közleményben már akkor szerepelt az általános boltzár felülvizsgálatának lehetősége. A kamara ugyanis azt írta szombaton, hogy megfontolandónak tartják, hogy amennyiben további járványügyi intézkedések szükségesek, akkor a tevékenység szerinti boltzár helyett az üzlethelyiségbe belépők létszámának korlátozása és az egységnyi üzlethelyiség területen tartózkodó személyek számának meghatározása legyen irányadó.

"Ezen javaslatunkat a kereskedelmi érdekképviseletek is támogatják, mivel egy ilyen típusú korlátozás a vállalkozások által sokkal jobban kezelhető és a hatóságok is könnyebben tudják ellenőrizni" - fogalmazott akkor az MKIK.

Parragh Lászó, az MKIK elnöke március elején egy lapinterjúban azt mondta, hogy ha eredményt hoz az átoltás, „elvileg nyárra újra beindul minden”

A videó itt érhető el: