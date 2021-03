Orbán Viktor: nem lehet nyitni, amíg nincs minden 65 év feletti regisztrált beoltva

Amíg nincs minden olyan 65 év feletti beoltva, aki regisztrált, addig nem tudunk kinyitni, mert bajt hozunk a fejünkre – mondta Facebook-oldalára feltöltött videóban kedden Orbán Viktor, aki családszervezetekkel egyeztetett.

A miniszterelnök családszervezetekkel egyeztetett, erről töltött fel egy rövid videót a közösségi oldalára, melyben természetesen most is a koronavírus-járvány volt a központi téma.

Egy hónapig mi a nyitáson dolgozunk, az a mi dolgunk

- szögezte le a kormányfő. Egyelőre nem világos, hogy ezzel mire utalt pontosan: úgy is lehet érteni, hogy egy hónap alatt lehet teljesen kinyitni, illetve úgy is, hogy egy hónap múlva kezdődhet meg a korlátozások feloldása. A következő gondolatmenete inkább utóbbira utal, ugyanis kiemelte, hogy ebben az egy hónapban össze kell gyűjteni a gondolatokat és a javaslatokat, hogy a nyitás mit is jelent azon kívül, hogy lehet dolgozni, van fizetés, a gyereket be lehet adni az iskolába, óvodába.