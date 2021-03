Szükségből erényt kovácsolni: milyen hatása lehet a koronavírus-válságnak a digitalizációra?

A járvány elmúltával, az élet újraindítása során arra kell törekednünk, hogy ne menjen veszendőbe mindaz, ami a kényszerhelyzet következtében a digitalizáció terén a felszínre tört. Ha jól sáfárkodunk a helyreállításra és fejlesztésre szánt forrásokkal, azokat a szűk keresztmetszetek felszámolására fordítjuk, sikerülhet Magyarországnak felzárkóznia a digitalizáció fejlődése fő sodrába tartozó országok közé.

Sokféle szerepkörben, többek között dolgozóként, diákként, tanulni, kikapcsolódni, közlekedni kívánó magánemberként, vállalkozóként, munkaadóként, kutatóként, közszolgáltatások igénybe vevői és nyújtóiként mindannyian tapasztalhattuk már eddig is a digitalizáció áldásos és nem ritkán átkos hatásait. Azt viszont - néhány elhivatott szakember kivételével - egyikünk sem gondolta volna, hogy röpke egy év leforgása alatt alapvetően meg fog változni az infokommunikációs technológia vívmányaihoz fűződő viszonyunk.

Mára már mindennapjaink részévé vált a távmunka, a home office, a digitális oktatás, az online vásárlás, a virtuális találkozás szeretteinkkel, kollégáinkkal. Akik szerint korábban a felhők csak az égbolton gomolyogtak, ma már természetesnek veszik, hogy papír nélkül is felírhatók a gyógyszerek, s a recepteket, a leleteinket valósidőben láthatják az arra illetékesek.

Eddig a negyedik ipari forradalommal is valahogy úgy voltunk, mint elődeink a korábbiakkal. Gondoljunk csak a géprombolókra, majd a motorizáció térhódításával kapcsolatos averziókra, s nem is olyan régen a számítógépek elterjedésétől való kezdeti idegenkedésre! Az automatizáció, a robotok elveszik a munkahelyünket, a mesterséges intelligencia megöli a személyes interakciókat, az adattudományok közreműködésével életünk mozzanatait, legtitkosabb vágyainkat is kifürkészheti a Nagy Testvér – ilyen és ezekhez hasonló félelmekkel gondoltunk a digitalizációra.

Aztán, derült égből villámcsapásként megjelent a COVID-19. Ezáltal, a járvány minden egyéb következményétől eltekintve, a digitalizáció szempontjából egy óriási tesztkörnyezetet kapott a világ. Vizsgáztak az e-kormányzati szakrendszerek az egészségügyitől az oktatásin, rendvédelmin át a nyilvántartások kezeléséig. Minden országban, így hazánkban is nyilvánvalóvá vált, hogy mi az, ami nagy igénybevétel mellett is működik, hol vannak a szűk keresztmetszetek, hol segíthetnek időlegesen a tűzoltás jellegű beavatkozások és hol van szükség a jövőben mielőbb hathatós közbelépésre.

Az már most kézenfekvő, hogy a járvány lecsengését követően nem szabad visszatérni a régi, „jól bevált” kerékvágásba. Ebben segít, hogy a pandémia idején a különféle szolgáltatások nyújtói és igénybe vevői egyaránt ráéreztek a digitalizáció fontosságára. Az időrabló személyes találkozások sokkal kevésbé szükségesek, ha hivatalos ügyeket akarunk elintézni, vagy megszokott gyógyszereinket kívánjuk felíratni.

Az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások közül leginkább a gyógyítás, a szociális- és idősgondozás továbbá az egészségtudományok terén várható, hogy előtérbe kerülnek olyan digitális megoldások, mint a felhőben történő adattárolás, a dolgok internetje (IoT), a nagy mennyiségű, nagy sebességgel változó és nagyon változatos adatok feldolgozása (Big data) vagy a mesterséges intelligencia (AI). Gondoljunk csak bele, mekkora minőségi változás lenne, ha a krónikus betegek, egyedül élő idős emberek állapotát folyamatosan olyan okos eszközök figyelnék, amelyek online összeköttetésben vannak az egészségügyi rendszerrel, jeleznek, ha baj van, továbbá az általuk mért eredmények olyan adatbázisokba kerülnének, amelyek segítségével megalapozottabb döntés hozható a követendő terápiát illetően!

A szakrendszerek közül igen nagy kihívások előtt áll az oktatás is. Nemcsak azért, mert az, amit hazánkban ma digitális oktatásnak nevezünk csupán a személyes kontaktusok kiváltására szolgáló pótcselekvés.

Eszköztára, tartalomszolgáltatásai, a résztvevők motiváltsága és felkészültsége sajnos ma még nagyon távol áll attól, amekkora potenciál az önálló gondolkodásra, problémamegoldásra, a világ dolgaiban történő eligazodásra nevelő digitális oktatásban rejlik.

A modern eszközök használatában jártas diákokat rá kell ébreszteni arra, hogy ezek a tanulásuk elősegítésére is használhatók. Állami támogatással és széles társadalmi összefogással biztosítani kell, hogy minden diák és pedagógus rendelkezzen megfelelő berendezéssel, összeköttetéssel és biztonságosan, megbízhatóan működő alkalmazásokkal. Új eszközök juttatása mellett meg kell szervezni az államigazgatásban, a cégeknél, tehetősebb családoknál leselejtezett, de még jó állapotban lévő eszközök rászoruló családokhoz és intézményekhez való eljuttatását is.

Az iskolarendszeren kívüli, az úgymond élethosszig tartó tanulás (LLL) jelentősége is dimenziót vált. A pandémia következtében sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy eredeti szakmájukban nincs, s új ismeretek szerzése nélkül valószínűleg a jövőben sem lesz lehetőségük a megélhetésre. A felnőttoktatás, továbbképzés technikájában, eszköztárában és a megcélzandó tudást illetően egyaránt fontos szerepe lesz a digitalizációnak.

Nehezen fogadjuk el az újat, de most rákényszerültünk, és a járvány lecsengésével jó esélye van annak, hogy új szokásaink nagyrésze tovább fog élni.

Remélhetően csak kiegészítésképpen, de szeretteinkkel való kapcsolattartásban továbbra is fennmaradnak a digitális megoldások. Azok, akik a bezártság során rászoktak arra, hogy a színházi előadásokat, koncerteket, filmeket online élvezzék, vagy virtuálisan utazgassanak, várhatóan nem fognak a jövőben sem szakítani ezzel a szokásukkal. Annál is inkább, mert így azok az emberek is hozzájuthatnak ilyen élményekhez, akik anyagi lehetőségeik, időbeosztásuk, egészségi állapotuk és sok egyéb tényező miatt a való világban nélkülözni kénytelenek azokat.

Arra is ráébredtünk, hogy a digitalizáció a személyes jelenléthez képest sok plusz élményben is részesíthet minket. Mennyivel alaposabban, részletgazdagabban tekinthetünk meg egy-egy műtárgyat, vagy festményt a képernyőn, mint egy turistacsoport tagjaként végig rohanva a múzeumban, illetőleg csodálhatunk meg egy épületet, vagy tájat drónok készítette felvételek segítségével. Online értekezleteken, konferenciákon, azon túlmenően, hogy rengeteg utazással töltendő időt spórolhatunk meg, partnereink metakommunikációs megnyilvánulásai révén addicionális információhoz is juthatunk.

Mindent összevetve, megvan az esély arra, hogy a járvány okozta szükségből erényt kovácsoljunk.

Ehhez az kell, hogy a válságból való kilábalásra szánt támogatások nagy részét a negyedik ipari forradalom, a digitalizáció térnyeréséhez szükséges emberi és tárgyi feltételek megteremtésére fordítsuk. Továbbá ösztönözni kell a magyar cégeket, kutatóhelyeket, startupokat, hogy pályázzanak a Digitális Európa program forrásaiért, továbbá minél nagyobb számban vegyenek részt EU támogatás mellett megvalósuló nemzetközi projektekben.

