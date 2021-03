Beszorult teherhajó miatt áll a forgalom a Szuezi-csatornában

Keresztbe fordult és beszorult a világ egyik legnagyobb teherhajója kedden a Szuezi-csatornában, feltartva az áruforgalmat a kulcsfontosságú kelet-nyugati vízi úton - erősítette meg szerdán a Financial Times című lapnak a hajót üzemeltető vállalat, a tajvani Evergreen Marine.

A hajókövető műholdas szolgáltatók adatainak tanúsága szerint az Ever Given nevű konténerszállító óriás kedd reggel keresztbe fordult és partra futott az Egyiptomot átszelő szűk vízi út déli végének közelében. Vontatóhajók tesznek most kétségbeesett kísérleteket a kiszabadítására.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, amely miatt a konténerszállító blokkolja a forgalmat, nagy számban feltorlódtak mögötte a hajók. Az Evergreen szerdán azt közölte, hogy hajójuk kedd reggel úszott be a Vörös-tenger felől a Szuezi-csatornába.

"Mintegy hat tengeri mérföldre a csatorna déli végétől a hajót feltehetően egy váratlan erős széllökés érte, ez eltérítette a menetirányától, amely így véletlenül partra futott" - pontosította a történteket az Evergreen Marine.

A MarineTraffic.com. hajókövető alkalmazás adatainak tanúsága szerint a konténerszállító orrésze a csatorna keleti falának szorult, fara pedig beékelődött a nyugati oldalába.

A Földközi-tengert a Vörös-tengerrel és Ázsiával összekötő, 1869-ben elkészült 120 mérföld hosszú csatornán naponta mintegy 50 hajó halad át, amikor zavartalan a forgalom.

A tartályhajókat követő TankerTrackers szolgáltató egyik képviselője, Szamír Madani a Financial Times című brit gazdasági lapnak elmondta, hogy a baleset jelenleg mintegy 10 millió hordónyi olajszállítmány célba juttatását hátráltatja.

Címlapkép: Getty Images