Itt a nagy hír: a nálunk használt kínai vakcina gyártója is tárgyalni kezdett az Európai Gyógyszerügynökséggel

Emer Cooke, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) igazgatója arról számolt be egy keddi európai parlamenti meghallgatáson, hogy tárgyalások kezdődtek a kínai Sinopharm oltóanyagát képviselő céggel, ami az ügynökség vezetőjének reményei szerint oda vezethet, hogy idővel hozzáfoghatnak a kínai vakcina vizsgálatához is – számolt be a fejleményről az EU-Monitor. Az orosz Szputnyik-vakcina engedélyezésének folyamatában az üzemlátogatások vannak napirenden és egyelőre nem lehet megmondani, hogy ez a készítmény mikor kaphatja meg az EMA engedélyét. Az uniós vakcinabeszerzési vezető egyúttal ismét tisztázta, hogy Brüsszel csak keretmegállapodást kötött a gyártókkal, így a tagállamok rontották el a vakcinabeszerzést, ha valóban elrontották.

Tárgyalunk a kínaiakkal, látogatásra készülünk az orosz gyárakba

Az egyik keddi EP-meghallgatáson Emer Cooke, az Európai Gyógyszerügynökség igazgatója a Sinopharmmal folytatott tárgyalásokról azt mondta: remélhetőleg az lesz a vége, hogy idővel hozzáfoghatnak a kínai vakcina vizsgálatához is. Ugyanez a folyamat az orosz Szputnyikkal már egy ideje tart, és a következő fázisban az oroszországi gyártóüzemek és a klinikai laboratóriumok szakértők által történő felkeresése lesz napirenden - jelezte.

Emer Cooke nem tudott még csak hozzávetőleges időpontot sem mondani a Szputnyik uniós jóváhagyásáról, mivel – mint rámutatott –

a kísérleti eredmények még nem teljesek, a gyártási folyamatról pedig egyelőre nem áll rendelkezésre információ.

Többször is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az orosz vakcinának ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelniük, mint bármilyen más oltóanyagnak.

Jön az exportkorlátozási javaslat

Egy másik, szintén keddi EP-meghallgatáson Sandra Gallina, az EU vakcinaügyi főtárgyalója azt mondta, hogy az Európai Bizottság minden eszközzel azon lesz, hogy kikényszerítse az AstraZenecától szerződéses kötelezettségeit. Bár a tudósításban nincs benne, de ma, azaz szerdán hozza nyilvánosságra a Bizottság az exportkorlátozási elképzelésének továbbdolgozott változatát, amely egyértelműen az AstraZenecát célozza, igaz például Angela Merkel német kancellár is óvatosságra intett, mert az ilyen durva lépés az ellátási láncokra is visszaüthet, illetve az EU szabadpiaci megítélését is ronthatja – jegyzi meg a Politico. Az EU szigorodó exportszabályáról tegnap már írtunk:

A keddi EP-meghallgatáson mindenesetre az EU-Monitor beszámolója szerint Sandra Gallina jelezte: a Bizottság hivatalos felszólítást intézett a közelmúltban az AstraZeneca brit-svéd multinacionális céghez, miután kiderült, hogy az még a számottevően csökkentett mennyiséget sem lesz képes az első negyedévben leszállítani az EU-nak. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az AZ-nak eredetileg 100 millió adag oltóanyagot kellett volna leszállítania az első negyedévben és további 200 milliót a másodikban, de ehhez képest, jó ha március végéig 20 milliót sikerül leszállítani.

Sandra Gallina úgy vélte, hogy miután a Pfizer-BioNtech és a Moderna teljesítette az elővásárlási szerződésben rögzített vállalásait, az EU-n belül fellépő vakcinahiányért kizárólag az AstraZenecát terheli a felelősség és rámutatott az okára is: a szerződésben megjelölt öt gyártóüzem helyett a cég jelenleg egyetlen üzemében folyik vakcinagyártás.

Teljességgel lehetetlen teljesíteni a szerződést, ha öt gyártókapacitás közül csak egy üzemel. Ez védhetetlen helyzet

– mutatott rá Gallina.

A főtárgyaló jelezte, hogy valószínűleg még a héten a meglévő három mellett további két előbeszerzési megállapodás (Advanced Purchase Agreement, APA, lásd alább) szövegét is hozzáférhetővé tehetik a gyártókkal (a Pfizerrel és a Modernával) való megállapodás értelmében. Jelezte azt is, hogy a március 11-én engedélyezett Johnson and Johnson oltóanyagból április közepén érkezik meg az első szállítmány az EU-ba.

Nyári oltási célok és vakcinaigazolvány

Azt is vázolta, hogy az első negyedévben leszállítandó 100 millió vakcina adagot a második negyedévben – ha minden terv szerint halad – újabb 300 millió adag vakcina követheti, amivel tartható lesz az a cél, hogy a nyár végére az uniós felnőttkorú lakosság (255 millió fő) legalább 70%-át beoltsák a COVID19 ellen. Tegnap egyébként Thierry Breton uniós biztos a tagállami nagykövetek előtt tartott prezentációban július közepére vázolta ugyanezt a tervet – közölte a részleteket a Politico. Ez úgy jöhet ki, hogy a januárban leszállított 14 millió vakcina dózis után február 28 millió jött, márciusban ez felmegy 60 millióra és áprilistól havi 60 millió dózist kapnak a tagállamok.

Breton egyébként azt is vázolta, hogy most hol, milyen üzemekben zajlik vakcinatermelés az EU-n belül és azt is jelezte, hogy egy olyan eseményt fognak szervezni uniós gyártókapacitással rendelkező cégeknek, amelyeken felajánlásokat tehetnek, hogy mit tudnának tenni az uniós vakcinahiány oldására. Elmondása szerint már 312 cég érdeklődött a lehetőség iránt, amely azt is jelentené, hogy anyagi támogatást kapnának a cégek a vakcinagyártáshoz, kétoldalú szerződések mentén.

A 70%-os nyár közepi átoltottság már egyre inkább szükségessé és reálissá teszi a jelentős számú utazások miatt az uniós szintű vakcinaigazolvány létrehozásának kérdését. Ezzel kapcsolatban a Népszava brüsszeli beszámolója rámutat arra, hogy az Európa-ügyi miniszterek keddi tanácskozásukon támogatták az európai vakcinaigazolvány ötletét. Az Európai Bizottság azt szeretné, ha a jogalkotók gyorsított eljárással már június közepén jóváhagynák a védettségi tanúsítványt létrehozó rendeletet.

Akkor ki mit rontott el?

Sandra Gallina fenti EP-meghallgatása kapcsán a hvg.hu érdekes beszámolót közölt, ami ismét árnyalja azokat az itthoni kormányzati jelzéseket, hogy „Brüsszel” rontotta el az uniós vakcinabeszerzési rendszert. A főigazgató ugyanis újra világosan elmagyarázta, hogy a testület csak keretmegállapodást kötött (APA) a gyártókkal, de azon belül már az egyes tagállamok töltötték fel a saját igényeik alapján a keretet (jól, vagy rosszul, azaz éltek-e az adott időpontokban rendelkezésre álló vakcinával/opcióval, vagy sem, mert utóbbi esetben a többi tagállam "lecsapott rá" és ebből vannak most komoly feszültségek most például az osztrákoknál, vagy a cseheknél).

Mindez azt jelenti, hogy a megrendelési ütemről a Bizottság nem is tud pontos információkat, mert azt a tagállamok és a gyártók egymás között intézik. Amint a főigazgató leszögezte:

két szerződés létezik minden oltóanyag esetében: az egyik az előzetes beszerzési megállapodás, amely egy keretszerződés az EU és a gyártók között, a másik pedig a konkrét mennyiségeket és határidőket tartalmazó megállapodás az egyes gyártók és az adott tagállam között.

A témában az Európai Bizottság budapesti képviselete is tisztázó közleményt hozott nyilvánosságra, de a Bizottság honlapján is elérhetők ezek az információk.

Sandra Gallina megemlítette azt is, hogy a tagállamoknak egy “Megrendelési formanyomtatvány”-t (Order form) kellett kitölteniük és ennek alapján készíthették el és írhatták alá a szerződést a szállítókkal. Ez a nyomtatvány az APA mellékleteként is megtalálható. Hogy kitöltve mi áll ezekben, arról már csak a kormány, vagy a gyógyszergyár tud beszámolni, a Bizottság nem.

