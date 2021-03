Már külföldön is felfigyeltek a drámai magyar járványhelyzetre

A Reuters és a Bloomberg hírügynökségek szerdán külön beszámolót szenteltek az egész Európában kirívó magyar járványügyi folyamatoknak, a Financial Times pedig a régió járványkezelését elemezte friss cikkében.

A Reuters arról számolt be szerdai anyagában, hogy a magyar kórházak rendkívüli nyomás alatt vannak, miután a járvány harmadik hulláma hatalmas erővel söpör végig Kelet-Európában. A cikk arra is kitér, hogy már önkéntesek százai vesznek részt a Covidos betegek ellátásában.

A hírügynökség szerint Közép-Kelet-Európa nagy részéhez hasonlóan Magyarország sikeresen megfékezte a járvány első hullámát tavaly tavasszal, mivel gyorsan és szigorú intézkedésekkel reagált. A harmadik hullám azonban tombol a régióban, Magyarország pedig a világ legrosszabbul teljesítő országává vált a halálozások elmúlt hét napos mozgóátlaga tekintetében (lakosságarányosan), ezzel megelőzve Csehországot. Közben Csehországban és Szlovákiában az újonnan azonosított fertőzöttek száma csökkenésnek indult, addig Magyarországon és Lengyelországban ugyanez nem mondható el. A fertőzés beindulásáért a brit vírustörzs felel.

A Reuters idézi Müller Cecília országos tisztifőorvost, aki azt mondta, hogy mindenki törekedjen arra, hogy kerülje a fertőzést és hogy a vírus miatt kórházba kerüljön, mert a kórházakon extrém a nyomás. A cikk ugyanakkor kiemeli azt is, hogy Magyarország áll az élen az egész EU-ban a beérkezett vakcinák egy főre jutó számában.

A Bloomberg hírügynökség szintén azt emelte ki szerdai cikkében, hogy a vakcinák beadása és beszerzése terén Magyarország az élen jár, azonban jelenleg itt a legmagasabb a halálozási ráta.

Magyarország jelenleg a világ leghalálosabb országa a koronavírus tekintetében

- kezdi cikkét a hírügynökség, amely arra is kitér, hogy miközben az európai országok állampolgárai fellázadnak az újabb korlátozások ellen, addig jól látható tanulság az is, hogy a felpörgetett oltási program nem tudja legyőzni még a vírus terjedését.

A Bloomberg arra is kitért, hogy a Magyar Orvosi Kamara a jelenleginél sokkal szigorúbb járványügyi intézkedések mellett érvel, azonban eddig a kormány csak a meglévő intézkedéseket hosszabbította meg egy héttel. Egyúttal idézik Svéd Tamás, a MOK titkárának ma megjelent szavait. Úgy érzik ugyanis, hogy a közvélemény és a döntéshozók jelentős része mintha nem fogná fel a baj mértékét.

A hírügynökség cikke szerint az EU keleti részén a járványügyi kép komor, a legmagasabb halálozási aránnyal rendelkező országok közül kilenc a régióban található. Lengyelország közben rekordszámú új esetről és napi halálozásról számolt be, csütörtökön új korlátozásokat jelenthet be a kormány, a következő két hétre. "Meg kell fékeznünk a harmadik hullámot, ezért új korlátozásokat vezetünk be" - mondta Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök.

