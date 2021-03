Oroszi Beatrix: Ha nem tartjuk be a szabályokat, akkor a korlátozások és a veszélyes világ tovább maradnak velünk

A koronavírus-fertőzés megakadályozásának folyamata olyan, mint egy versenyfutás, amiben a vírus méltó partner, mert azonnal reagál az emberek által hozott hatékony intézkedésekre. Ez viszont arra kell ösztönözzön bennünket, hogy új stratégiákat, új vakcinákat dolgozzunk ki - vélekedett egy szerda esti online élő beszélgetésben Oroszi Beatrix epidemiológus . A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatója arról is beszélt, hogy mit kell tenniük az embereknek annak érdekében, hogy megnyerjük ezt a versenyfutást.

Constantin Tamás gyermekgyógyász műsorának vendége volt Oroszi Beatrix epidemiológus és Jakab Ferenc virológus. A vírus terjedésének visszaszorításán dolgozó két szakember beszélt a járvány tulajdonságáról, a vakcinák jelentőségéről, a variánsok szerepéről és a rövid távú járványügyi kilátásokról is.

Versenyfutás a vírus terjedésével

Oroszi Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Járványmatematikai és epidemiológiai projektvezető epidemiológusa egy válaszában kifejtette, hogy az epidemiológusok arra törekednek hogy a láthatatlan vírust láthatóvá tegyék. Ez egy olyan típusú verseny, amelyben a vírus méltó partnerünk - vélekedett. Szerinte alapvetően nagyon sokat tettünk a vírus terjedése ellen és nagyon sok intézkedést hoztunk és ebben jók voltunk, mert a vírus visszaszorult. "De a vírus reagált, és azt üzeni nekünk, hogy változik, ez pedig arra ösztönöz minket is, hogy mi is lépjünk, mert különben a vírus ér előbb célba, és még több embert megfertőz" - fogalmazott. "Ezért kell újabb és újabb stratégiákat, vakcinákat és monitorozó módszereket kidolgozni, hogy elébe kerüljünk a vírusnak. Loholunk a vírus után, ebben kitartónak kell lenni, mint egy kopónak. Egész egyszerűen nem szabad hagyni, hogy kicsússzon a kezeink közül. Ez klasszikusan nem egy háború, hanem egy versenyfutás" - érzékeltette.

Jakab Ferenc, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője ennek kapcsán azt emelte ki, hogy virológus, mikrobiológus, epidemiológus, egészségügyi dolgozó, és mindenki együtt dolgozik azért, hogy megfékezze és megfogja a vírust, "ezt a kis szörnyeteget". Szerinte a lakosságnak pedig az lenne a dolguk, hogy segítsék ezt a munkát, ezt a folyamatot, hogy amit a szakemberek mondanak, azokat elfogadják és betartsák az elvárásokat. Együtt kell dolgozni indirekt módon a szakértőkkel - javasolta a pécsi professzor.

Ezért kellett a nagyobb járványügyi szigor

"Ha mindenki felveszi a maszkot akkor, amikor kell, mindenki betartja a két méter távolságot és mindenki megmossa a kezét, akkor ez a vírus nem tudna terjedni" - vélekedett az epidemiológus. "Az a helyzet, hogy ezek az egyszerűnek tűnő intézkedések mégis nehezen betarthatóak sokak számára, mert azt mondják, hogy nem elég kényelmes a maszk, és hogy kevés tartani a távolságot. Ezeknek az intézkedéseknek a be nem tartása miatt van szükség arra, hogy szigorúbb intézkedéseket hozzunk" - érzékeltette, hogy miért van szükség november óta a kontaktusokat korlátozó intézkedésekre, valamint azok március 8. óta életbe lépett szigorítására.

Egy ideális világban, amikor mindenki betartja a három alap intézkedést, meg lehetne állítani a vírust. És erre jön még a védőoltás

- fejtette ki Oroszi Beatrix, aki bizakodó volt többször is:

nem vagyunk eszköztelenek, minden eszközünk megvan arra, hogy megvédjük magunkat és a környezetünket.

"A vírus legyőzhető, semmi okunk nincs rá, hogy elbizonytalanodjunk, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Csak elég sok embert kell rávenni arra, hogy ezeket az intézkedéseket és óvintézkedéseket betartsa" - húzta alá az epidemiológus.

Az egyén felelőssége

Az egyórás beszélgetés végén arról is szó volt, hogy mi kellene ahhoz, hogy sikeresen megelőzzük a vírus terjedését. Oroszi Beatrix ennek kapcsán azt hangsúlyozta, hogy ha most lehetne egy üzenete, akkor az lenne, hogy

vegyük komolyan azt, hogy hogyan nyitunk.

"A nyitás fontos, mindenki szeretne nyitni, én is. Nincs olyan ember, aki ne szeretne szabadulni ebből a helyzetből, de nem szabad úgy nyitnunk, hogy elengedjük a gyeplőt, és hátradőlünk és úgy viselkedünk, mintha nem lenne holnap" - javasolta.

A kormány szerdai döntése előtt átfogó elemzéssel jelentkezett a Portfolio a várható járványügyi kilátások témájában:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 24. Kényes helyzetben dönt a kormány a járványügyi szigorról - Ezt mérlegelhetik szerdán

A szakember szerint a nyitást ésszel és fokozatosan kell végrehajtani, és nem szabad elfelejteni, hogy a vírus még mindig velünk van és ébernek kell lenni. Nem szabad elfáradni a védekező intézkedések betartásában.

"Ha nem vigyázunk a távolságtartással, nem vigyázunk a maszkhasználattal, akkor hiába oltatjuk be magunkat, nem tudjuk maximálisan élvezni mindazokat az előnyöket, amelyek a védőoltással együtt járnak" - fejtette ki Oroszi Beatrix.

Mindenkinek része van abban, hogy mi lesz holnap

- húzta alá a szakember, majd érzékeltette:

ha nem tartjuk be a szabályokat vagy azt a kevés dolgot, amit kéne sem tesszük meg, akkor tovább fog tartani ez a helyzet és sokkal tovább fogunk egy ilyen kockázatos és veszélyes világban élni.

"Amit tennünk kell, az nem sok, de azt következetesen kell tenni" - húzta alá Oroszi Beatrix, aki javasolta: tartsunk távolságot, hordjunk maszkot, oltassuk be magunkat.

Ha ebben jók leszünk, akkor hamarabb tudunk szabadulni

- vetítette előre az epidemiológus.

Ezzel függ össze, hogy Jakab Ferenc virológus a beszélgetés során egy alkalommal azt hangsúlyozta, hogy van egy tévhit a vakcinákkal kapcsolatban. "Ez pedig az, hogy amikor megkaptuk a második adagot, akkor eldobhatjuk a maszkot és nem kell betartanunk a járványügyi védekezéseket, azonban ez egy nagy tévhit" - fejtette ki. Látunk arra példát, hogy a fertőzés előfordulhat már beoltott emberek esetén is, de a betegség lefolyása lesz sokkal enyhébb. A Magyarországon elérhető vakcinák mindegyike alkalmas arra, hogy a súlyos és életveszélyes tüneteket csökkentse vagy teljes mértékben megszüntesse - emelte ki. Az oltásban részesült ember elkaphatja a fertőzést, és még az sem kizárt, hogy azt tovább is adja, azonban erre kicsi az esély. Mindezektől függetlenül a vakcinázás rendkívül fontos szerinte, hogy

a jelenleg is túlterhelt egészségügyet ne terheljük tovább.

Jakab Ferenc a beszélgetés végén azt üzente: oltani, oltani, oltani. Személy szerint ő is vágyik arra, hogy beüljön egy moziba vagy egy étterembe. Ehhez azonban mindenkinek be kell tartania a szabályokat, be kell oltatni magunkat, és az embereknek hinniük kell a hiteles szakembereknek.

A teljes beszélgetés itt visszanézhető:

Címlapkép forrása: MTI/EPA/ANSA/Jessica Pasqualon