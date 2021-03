A Bank of England vezető közgazdásza szerint hamarosan óriási felpattanást látunk

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Bank of England vezető közgazdásza, Andy Haldane szerdán azt mondta, hogy továbbra is bizakodó a gazdaság kilátásaival kapcsolatban, mert ahogy egyre több vakcinát adnak be és a korlátozásokat oldják fel, a lakossági költések beindulásával a gazdaság is visszapattan.