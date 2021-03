Beoltják a tanárokat, kinyitnák az iskolákat - Mi mindent jelentett be ma a kormány?

Ha elérjük a 2,5 millió beoltottat, akkor ahhoz képest egy héttel később kinyithatnak az iskolák, óvodák, középiskolák. Legkorábban április 12-én vagy április 19-én jöhet el ez a pont, addig az oltási listán regisztrált tanárok, óvónők oltása is megtörténik - hangzott el mai Kormányinfón a nyitáshoz társított újabb előfeltétel. Gulyás Gergely arról is beszélt, az egészsgügyi ellátórendszer bírja a terhelést, az OGYÉI által engedélyezett vakcinák gyártóival még tárgyalnak a beszerzésről, és az MKIK boltnyitási javaslatában pedig kockázatot látnak.

Iskolanyitás április közepén

ha elérjük a 2,5 millió beoltottat, akkor ahhoz képest egy héttel később kinyithatnak az iskolák, óvodák, középiskolák.

Legkorábban április 12-én vagy április 19-én jöhet el ez a pont, addig az oltási listán regisztrált tanárok, óvónők oltása is megtörténik. A tanárok oltási rendjéról, az oltási terv változásáról az operatív törzs dönt. Arról, hogy pontosan miket mondott Gulyás a bölcsőde-óvoda-iskolanyitás témájában és ez mit jelenthet a gazdasági újranyitásra nézve, ebben a külön cikkünkben szó szerinti idézetekkel együtt írtunk.

Az ellátórendszer bírja a terhelést

Az egészségügyi rendszer képes biztosítani a kapacitásokat, igaz megfeszített a munka zajlik, amit megköszönt a dolgozóknak és jelezte, hogy bevonták a rezidenseket és medikusokat is. Kijelentette: „szabad lélegeztetési ágykapacitás 1168 darab van” és lélegeztetési lehetőség nélküli szabad ágy 10441 darab van, de még vannak tervek arra is, hogy ha ez sem lenne elég, akkor honnan vonnának be kapacitásokat.

nem igaz hogy ne lenne elegendő személyi kapacitás, nem igaz, hogy lenne olyan beteg, aki ellátatlanul maradna

- jelentette ki a miniszter. A jelenlegit több ezerrel meghaladó betegszám esetén is biztosított az ellátás, a kormány készen áll erre.

Elmeszelhetik az MKIK boltnyitási javaslatát?

Ugyan a Kormányinfón Gulyás Gergely csak annyit közölt, megvizsgálják az MKIK terület-alapú boltnyitási javaslatait, ésd erről az operatív törzs dönthet, azt is elárulta, hogy tartanak attól, a boltok előtt emiatt tömegek várakoznak, ez pedig járványügyi kockázatot jelenthet.

Eltörölhetik az óraátállítást

A téli/nyári időszámítás kérdésének eldöntéséhez EU-s konszenzus szükséges, a kormány nyitott az óraátállítás eltörlésére. A miniszter kijelentésével kapcsolatban fontos tisztázni, hogy az egyeztetések során már nem az lesz a kérdés, hogy maradjon vagy törlésre kerüljön az óraátállítás, hanem az, hogy Magyarország a téli vagy a nyári időszámítás mellett teszi le a voksát. A válaszból egyébként úgy tűnik, hogy hazánk a nagyobb táborhoz fog csatlakozni a kérdésben, vagyis nem támaszt majd ellenvetést egyik, vagy másik időszámítás bevezetésével szemben sem.

A kismamákat is olthatják

Eddig a kismamáknak nem javasolták az oltást, azonban változik a nemzetközi szakmai konszenzus, Magyarországon is megváltozhat az orvosi javaslat, erről is az operatív törzs dönthet a napokban.

Jönnek az új vakcinaszerződések

Egyelőre nem állapodtak meg az OGYÉI által frissen engedélyezett vakcinák gyártóival a beszerzésről, de ha ez bekövetkezik, nyilvánosságra hozzák a beszerzési feltételeket, a várható menetrendet.

A Kormányinfóról készült részletes, percről-percre követhető beszámolónk itt érhető el.

A címlapkép forrása: Getty Images.