Kiderült, mire volt képes a Mercedes-Benz Magyarországon, a koronavírus-járvány idején

A korábbi évekhez hasonlóan a Mercedes-Benz Hungária Kft. és Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. közösen ismertette a 2020-as év eredményeit csütörtökön. A koronavírus-járványra tekintettel idén egy bő 22 perces videót tettek közzé, amelyből kiderült, szinte darabra pontosan ugyanannyi Mercedes-Benzt helyzetek forgalomba hazánkban tavaly, mint 2019-ben. A koronavírus-járvány, a kihívásokkal teli működési környezet nem vetette vissza érdemben a kecskeméti gyár teljesítményét sem, több mint 160 ezer autó gördült le a gyártószalagról.

A videó elején Reinhard Münster, a Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója rögtön elárulta:

A MERCEDES-BENZ HUNGÁRIA KFT. 119,8 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELLEL ZÁRTA AZ ELMÚLT ÉVET, AMI KÖZEL 6 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉST JELENTETT 2019-HEZ KÉPEST.

Különösen jó eredményt ért el a személyautó üzletág, 4501 darab regisztrált autóval, amellyel már ötödik éve vezeti a prémium szegmens eladásait Magyarországon. Lényeges kiemelni egyrészt azt, hogy a járvány ellenére szinte pontosan ugyanannyi Mercedes-Benz került eladásra tavaly, mint 2019-ben. Másrészt 2015-höz képest az eladott személyautók darabszáma messze duplázódott 2020 végére, amelyben fontos szerepet játszott a bővülő értékesítési hálózat és a széles modellkínálat is.

A videóüzenetből kiderült, hogy az xEV eladások dinamikus növekedésével jelentős előrelépést tett a cég 2020-ban: 960 teljesen elektromos és plug-in hibrid Mercedes-Benz személygépkocsit regisztráltak Magyarországon. Így a márka teljes személygépkocsi eladásainak 21 százalékát kitevő xEV értékesítésekkel a Mercedes-Benz vezető szerepet szerzett a prémium szegmensben. A Mercedes-Benz regisztrálta az összes Magyarországon eladott xEV modellek 16 százalékát, ezzel a legnagyobb részesedést produkálva a teljes magyar személyautó piacon a teljesen elektromos és plug-in hibrid személyautók kategóriájában. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a Mercedes-Benz Hungária Kft. már 27 plug-in hibrid és egy teljesen elektromos személygépkocsi-modellt kínált a hazai piacon 2020-ban.

Reinhard Münster beszélt arról is, hogy az SUV modellek értékesítése továbbra is folyamatosan növekszik, összesen 2172 járművet regisztráltak, amely 42 százalékos növekedés 2019-hez képest. A Mercedes-Benz legkeresettebb modelljei, a GLE és a GLC is ehhez a kategóriához tartoznak. 2020-ban a GLE és a GLE Coupe modellekből 783, míg a GLC és a GLC Coupe-ból 769 darabot regisztráltak.

Az ügyvezető igazgató beszámolt arról is, hogy a Kecskeméten gyártott kompakt autók eladása dinamikusan nőtt tavaly: az A-osztály, a CLA és a CLA Shooting Brake modellekből 993 darabot értékesítettek idehaza, amely 20 százalékos növekedést jelent 2019-hez képest.

Ez azt jelenti, hogy a Magyarországon értékesített Mercedes-Benz gépjárművek közel negyede Magyarországon is készült

– hangsúlyozta Reinhard Münster a videóban.

Reinhard Münster beszélt arról a modelloffenzíváról is, amelyre a Mercedes készül 2021-ben annak érdekében, hogy tovább erősítse pozícióját a globális és a hazai autópiacon egyaránt. Természetesen az érkező modellek között kiemelt szerepet kapnak majd a tisztán elektromos, valamint a plug-in hibrid modellek annak érdekében, hogy a német prémiumautó-gyártó is egyre közelebb kerüljön az EU által kitűzött szigorú károsanyag-kibocsátási célok eléréshez. Az új C-osztály február 23-án mutatkozott be, az új Maybach S-osztállyal pedig a nyár elején ismerkedhetnek meg a vásárlók. Ami az EQ modelleket illeti, a nemrégiben bemutatott EQA március végétől lesz látható a magyar utakon. A kis- és nagyhaszonjármű szegmens is tartogat újdonságokat, az új Citan és az új ActrosF piacra dobásával.

A járvány ellenére tartotta magát a kecskeméti gyár

A videóüzenetben Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary gyárigazgatója elmondta, hogy jóval több, mint 160 ezer személyautót állítottak elő Kecskeméten tavaly, míg 2019-ben a gyártási darabszám 190 ezer felett alakult.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a tavaly előállított darabszám egyáltalán nem tekinthető rossz eredménynek, a koronavírus-járvány, valamint átépítési és karbantartási munkák miatt ugyanis háromszor is leállásra kényszerült a kecskeméti Mercedes-Benz-gyár 2020-ban.

Christian Wolff beszámolt továbbá arról is, hogy a vállalat árbevétele 3,4 milliárd euró volt tavaly, amely több, mint 8 százalékos csökkenést jelentett 2019-hez képest. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary gyárigazgatója több adatot nem árult el, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy május végén közzéteszik majd a részletes eredménybeszámolójukat.

Christian Wolff az idei terveikkel kapcsolatban elmondta, hogy az első negyedév végén megkezdődik majd az A-osztály plug-in hibrid változatának gyártása. A tavaly beharangozott, tisztán elektromos meghajtású EQB előállítása pedig a negyedik negyedév végén kezdődhet meg.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary gyárigazgatója hangsúlyozta, hosszú távon elkötelezettek Magyarország mellett és

A TERVEZETT PROJEKTJEIK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN NEM CSAK MEGTARTANI KÍVÁNJÁK A DOLGOZÓI LÉTSZÁMUKAT, HANEM BŐVÍTENI IS AKARJÁK AZT.

Címlapkép forrása: Mercedes-Benz