Koronavírus-halálozás: így lett Magyarország a második az egész világon

A járvány kitörésének közel egy éves évfordulójára Magyarország keserű teljesítményt ért el: a kumulatív halálozás tekintetében Csehország után Magyarország a második helyen áll az egész világon, egymillió főre vetítve. Videón mutatjuk a három járványhullám halálozásra gyakorolt hatását és nyomon követhető, hogy hazánk hogyan lép egyre feljebb a szomorú rangsorban. Azt is bemutatjuk részletesen, hogy mit gondol most erről a kormány.

Március 24-én hazánk a világ második legrosszabb országa lett a koronavírus kumulált halálozási adata tekintetében, lakosságarányosan. Erre a szomorú adatra még külföldön is felfigyeltek.

A helyzet csütörtökre sem változott meg, Csehország 2373 haláleset / 1 millió lakos arányszáma után Magyarország következik 1994 haláleset / 1millió lakos arányszámmal.

Az Our World in Data portál grafikonjáról készített videón jól látható, hogy az egyre súlyosabb járványhullámokkal párhuzamosan a vírusterjedés halálozásban jelentkező hatásai egyre rövidebb idő alatt jelentkeztek, így a világrangsorban is egyre rövidebb idő alatt léptünk sajnos egyre előrébb. Az alábbi videó azt szemlélteti, hogy a járvány kezdete óta eltelt időszakban az összes kumulatív haláleset (1 millió lakosra vetítve) mutató tekintetében milyen gyorsan "tört az élre" hazánk.

A magyar helyzet közben a legfrissebb adatok alapján nem mutat javulást, ugyanis épp csütörtökön dőlt meg a napi halálozás rekordja a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben és a 7 napos mozgóátlag gyorsulva emelkedik, miközben Csehországban lefelé tart a trend. Az új halálesetek 7 napos mozgóátlaga alapján (lakosságarányosan) az élre tört sajnos Magyarország. Ezért nem kizárt, hogy hazánk akár az élre is kerül a járvány kezdete óta számított halálozási mutatószámban, ha ezek maradnak még a trendek (vagyis a cseh mutató lefelé tart, a magyar viszont felfelé).

Mit mond erre a kormány?

A halálozások számának összevetésében azonban óvatosnak kell lenni, hiszen nem minden országban számítják azonos módszertannal a koronavírusos elhunytak számát. A legtöbb ország azonban azt a módszert választja, amit Magyarország is, miszerint ha egy beteg akkor hal meg, amikor pozitív a koronavírus tesztje, akkor ő a járvány áldozata.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón kérdésre válaszolva beszélt a magyar halálozási adatok nemzetközi viszonyáról. "A legmagasabb halálozásra vonatkozó vádak nem felelnek meg a tényeknek. Minden uniós ország különböző protokoll szerint jelenti a haláleseteket, ezért nagyon sok eset van más országokban, amit Magyarország egyébként koronavírusos halálként tűntetünk fel, máshol pedig nem számít ennek" - magyarázta a miniszter.

Szerinte egyetlen objektív összehasonlítási mód van, az a többlethalálozás.

"Vagyis, hogy az egyes országokban mennyivel többen haltak meg a tavalyi évben, vagy az elmúlt hónapokban, mint az azt megelőző év, vagy megelőző 5 év átlagában" - folytatta. "Ha valaki ezeket a statisztikákat megnézi, azok is igazolják, hogy

Magyarország az eredményesen védekező országok közé tartozik.

"Ha a tavalyi évet nézzük, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon 8,7%-kal haltak meg többen, mint 2019-ben. Ha ezt az elmúlt 5 év év átlagához nézzük, akkor a 2015-2019 közötti 5 év átlagához képest 8331-el többen haltak meg tavaly, ami 6,3%-os növekedést jelent. Az EU országaiban 2020-ban 10,6%-kal többen haltak meg, mint 2019-ben" - sorolta. Szerinte azt látni, hogy

Magyarország azok közé az országok közé tartozik, ahol a többlethalálozás lényegesen alacsonyabb az EU átlagánál.

"Ebből egyenesen következik az, hogy míg Magyarország mindenkit, aki koronavírus-fertőzött volt, de olyan súlyos betegségben szenvedett, hogy egyébként is elhunyt volna, koronavírusos elhunytként tartunk nyilván, addig Nyugat-Európa és Kelet-Európa számtalan országa nem ezt a gyakorlatot követi. Érdemes az adatokat objektív alapon összehasonlítani" - fogalmazott Gulyás Gergely. "Azért nem szoktunk erről sokat beszélni, mert egész egyszerűen ízléstelennek tartjuk azt a versenyt, hogy hol mennyien haltak meg. Minden emberi élet egyedi és pótolhatatlan" - fejtette ki.

Arról épp a kedden megjelent Signature elemzésünkben írtunk részletesen, hogy mit okozott a koronavírus-járvány a hazai halálozásokban és milyen folyamatokat lehet látni a többlethalálozási adatokban.

Címlapkép: Védőfelszerelést viselő ápoló a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a Szent László Kórházban 2020. április 22-én. Forrás: MTI/Balogh Zoltán