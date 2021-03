Úgy nyithatnak a magyar iskolák, amikor még nem biztos a tanárok védettsége a vírus ellen

Az óvodák és iskolák újranyitásának későbbre tolásával párhuzamosan az oltási rend újabb módosítását is bejelentette a mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A bejelentések lényege az, hogy csak azután nyitják ki a nevelési-oktatási intézményeket, hogy beoltották a bölcsődei-óvodai-, illetve iskolai dolgozókat, tanárokat. A legkorábbi lehetséges céldátumot is megjelölte az intézmények kinyitására Gulyás: április 12., vagy 19. lehet. Mindez afelé mutat, hogy a szigorúbb járványügyi korlátozó intézkedések is velünk maradnak legalább eddig, azaz a gazdaság újranyitása is kitolódik.

A mai Kormányinfón többek között azt mondta Gulyás Gergely, hogy áprilisban minden korábbinál több vakcina lesz elérhető az országban és ezután vezette fel az iskolanyitási és oltási rend módosításának témáját. Úgy fogalmazott:

Ami a nyitási terveket illeti, a kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy ha a 2,5 milliót eléri az oltottak száma, akkor egy héten belül kinyithatnak az iskolák, ez vonatkozik a középiskolákra, óvodákra is.

Hozzátette: „a mostani számítások szerint ez azt jelenti, hogy legkorábban április 12-én tudunk nyitni, vagy április 19-én”, mert „egy hét felkészülésre van szükség” a nyitás előtt.

Az eddig április 7-re tervezett iskolai újranyitás módosításával párhuzamosan egyébként azt is bejelentette, hogy az oltási rend is módosult ismét, hiszen azt is bejelentette:

azt megelőzően, hogy az iskolák újra nyitnának, be fogjuk oltani a tanárokat, óvónőket,

ami persze elmondása szerint önkéntes és regisztrációs alapú lesz. Ezért arra kérte az érintett dolgozói kört, hogy regisztráljanak, mert azt szeretnénk, hogy minden tanárt, bölcsődei és óvodai dolgozót, illetve a szakképzésben dolgozót „a lehető leggyorsabban és a legegyszerűbben tudnánk oltani”. Ezután újra rögzítette, hogy „tehát erre azt megelőzően, hogy az iskolák újranyitnának, sor fog kerülni”, „nyilván önkéntes alapon”.

A KSH adatai szerint összesen közel 147 ezer fő dolgozik az óvodai, általános iskolai és középiskolai körben, illetve a fejlesztő-nevelő oktatásban főállású pedagógusként. Az EMMI oktatási államtitkársága március elején azt közölte, hogy adataik szerint 195 ezer pedagógusból addigra 38% regisztrált (ami azért érdekes, mert a regisztrációkor a foglalkozást nem kell megadni, így nem tudni, hogy honnan tudják az adatokat) és közülük 6 ezren már addigra megkapták az oltást. Azóta bizonyára nőtt a regisztráltak és oltottak aránya, de nem tudni, mennyivel.

Gulyás jelzései alapján egyelőre nagy kérdés az, hogy a pedagógusok első beoltása után a kormány kivárja-e az intézmények kinyitásával azt a legalább 2-3 hetes intervallumot, amennyinek el kell telnie ahhoz, hogy magas fokú védettség alakuljon ki a szervezetben.

Az utóbbi napokban ugyanis mind az operatív törzs, mind más szakértők arra figyelmeztettek, hogy az első oltás után ezt az időtartamot még ki kell várni, és azok közül sokan, akik nem így tettek (illetve lazult a védekezési fegyelmük), sajnos többen is kórházba kerültek. Gulyás ugyanis arra utalt, hogy amint megvan a 2,5 millió beoltott, utána egy hetes felkészülés kell az iskolák kinyitásához.

Ahhoz, hogy április 12-re, vagy 19-re meglegyen minden pedagógusnak a legalább 2-3 hetes intervalluma az első oltáshoz képest, az kellene, hogy a következő 1 hétben megkaphassák az első oltásukat. Ez kizárt, mert a tegnaptól jövő szerdáig meghirdetett oltási rendben a pedagógusok még nem szerepeltek, "csak" 215 ezer időskorú regisztrált, illetve a rendvédelmi dolgozók egy része és a mai operatív törzs ülésen Müller Cecília országos tisztifőorvos is még csak azt mondta, hogy elkezdték kidolgozni a pedagógusok oltási rendjének részleteit.

A fentiek azt jelentik, hogy a (gazdasági) nyitáshoz korábban bemondott 2,5 millió főnyi oltási szám hivatalosan továbbra sem változott, de közben egy újabb előfeltételt szabott a kormány a nyitáshoz, mégpedig azt, hogy a bölcsődei-óvodai-iskolai-szakképzési körben is megtörténjen az oltás. Ez nagyságrendileg 150 ezer plusz beoltott embert is jelent, ami biztonságosabbá teheti a nyitást (igaz a teljes biztonsághoz ki kellene várni az első oltással a 2-3 hetes időintervallumot), de egyúttal csúsztatja az április 7-re beharangozott (intézményi) nyitást legalább 1-2 héttel.



A miniszter által elmondottak egyúttal arra utalnak, hogy a jelenlegi járványügyi korlátozó lépések is legalább április 12-ig, vagy 19-ig érvényben maradhatnak, hiszen azokat is a 2,5 millió oltott eléréséhez kötötte eddig a kormány. Ez pedig azt is jelentené, hogy az eredetileg csak két hétre (március 8-tól 22-ig) tervezett korlátozó intézkedések összességében legalább 5-6 hétig velünk maradnának (április 12-ig, vagy 19-ig), hasonlóan ahhoz, hogy számos uniós országban is legalább 1-2 hónapig érvényben voltak/vannak a szigorúbb korlátozások az első (óvatos) enyhítések előtt.

