Annyira jól működnek a 3 hete érvényes járványügyi szigorítások, hogy 14 megyénkben még csak most kezd bedurvulni a koronavírus

Az új csúcsot jelentő napi fertőzési adatot megint nem említette meg a szokásos péntek reggeli Kossuth Rádiós interjúban Orbán Viktor kormányfő, de az operatív törzs az adás után közzétette (11265 fő), így lefrissítettük ezzel a megyei fertőzési adatbázisunkat. Ez azt mutatja, hogy közel 3 héttel a szigorúbb járványügyi védekezési rendszer bevezetése után 14 megyénkben még csak most kezd igazán begyorsulni a járvány. Emellett 2 megyénkben és a fővárosban, amelyeket eddig a legnagyobb gócok között tartottunk nyilván, most újra gyorsulni kezdett a járvány terjedése és mindössze 3 megyénk van, ahol a trend talán a járvány megállására, megtorpanására utal.

Mit jelent mindez?

Mindez összességében döbbenetes kilátásokat jelent: miközben vészjelzéseket küldenek a kórházi és orvosi kamarai vezetők, hiszen már túlcsordult a rendszer, és a március 8-án bevezetett járványügyi szigorításokról is ki lehet jelenteni, hogy azok elégtelenek voltak, aközben ma a kormányfő a boltok tekintetében akár lazításként is felfogható tervet lengetett be és a húsvétkor megugró kontaktusszám fékezésére sem jelzett eddig lépéseket.

Ezek a tényezők a járvány további gyorsulása felé mutatnak.

Emiatt talán nem véletlen, hogy Orbán Viktor sem vállalkozott arra a reggeli interjúban, hogy megmondja, mikor tetőzhet a harmadik hullám. Úgy fogalmazott: „Nem az a kérdés, hogy mikor érjük el a csúcsot, hanem hogy milyen gyorsan kezdünk onnan indulni lefele. Ezt senki nem tudja most megmondani, tehát hogy fölmegyünk, utána gyorsan csökkenni kezd, vagy fölmegyünk és ahogy ők mondják, járványügyi szakemberek, a plató az hosszabb lesz, és csak utána jövünk lefele. Tehát én egyelőre nem is mennék bele jóslásokba” - odázta el a járványügyi tetőzéssel kapcsolatos kérdésre a választ Orbán.

A fenti ábra az országos folyamatot mutatja, ami elfedheti a néhol már kedvező képet, így megnéztük, hogy megyei szinten milyen a járvány dinamikája. Ezt az alábbi táblázatban foglaltuk össze és látható, hogy az utóbbi 7 nap összesített fertőzésszámai a megelőző 7 nap összegéhez képest mind a 19 megyében és a fővárosban is nőttek.

Ez azt jelenti, hogy sehol sem torpant meg meggyőzően a járvány, legfeljebb csak stagnáláshoz közeli helyzetet tudunk mondani Komárom-Esztergom megyére, Somogyra és Nógrádra.

A többi helyen eltérő mértékben, de gyorsult a járvány. A legnagyobb gyorsulást Jász-Nagykun-Szolnok megyében látjuk, de szintén kiugró a dinamika Bács-Kiskunban, Békés megyében és Veszprémben is.

A kormányfő a járvány tetőzésének találgatása helyett inkább azt hangsúlyozta, hogy az egyetlen fegyverünk a vakcina a járvány ellen, amiből egyelőre nincs elég, de májustól már milliós tételben lesz elérhető itthon is. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a felpörgetett oltási program járványt fékező, majd lefojtó hatása még legalább néhány hét, mire elkezd jelentkezni összetételi, számossági és időbeli okok miatt (egyelőre a kevésbé mobil, 65 év feletti korosztály oltása zajlik és nekik is kell idő, mire hat a vakcina, másrészt így a fiatal és közép korosztályban fertőz gyorsan a járvány, és látható, hogy közülük kerül ki sok súlyos beteg és elhunyt). Az pedig kétséges, hogy egy további több hétig fokozódó terhelést bírni fognak-e a kórházaink és az egészségügyi személyzet, és ha igen, akkor milyen lesz az ellátás színvonala, illetve annak halálozási-szövődményes következménye.

„Újra gyorsuló” térségek

Mindezen összefoglaló után nézzük akkor tételesen az összes megyénket, illetve a fővárost, hogy hol mi a helyzet! Amint a bevezetőben jeleztük: az eddig legnagyobb gócoknak számító területeinken (lakosságarányosan is kiugró fertőzési számokat produkáló térségek) sajnos újra gyorsulni látszik a járvány a 7 napos mozgóátlag, azaz a trend alapján, pedig a hét közepén már kezdtünk bizakodni négy megye tekintetében. Budapesten a napi új fertőzöttek száma viszont csaknem csúcsra ugrott, így a 7 napos mozgóátlag is annak közelében jár:

Pest megyében a tegnapi adattal új csúcsra ugrott a napi fertőzöttek száma és így a mozgóátlag is új csúcsra kapaszkodott. A trend tehát sajnos itt is egyelőre felfelé látszik.

Győr-Moson-Sopron megyében március közepén már biztatóan megtört a járvány emelkedő trendje (mozgóátlag), de aztán a legfrissebb adatokkal sajnos az látszik, hogy újra erősödött a járvány és a mozgóátlag is új csúcsra ért.

Megtorpanó-stagnáló térségek

Komárom-Esztergom megye is a legnagyobb gócterületek közé számított korábban (lakosságarányosan is), de itt örvendetesen megtorpant a napi új fertőzöttek trendje, stagnál a mozgóátlag március közepe óta. Ez biztató, bár hozzá kell tenni, hogy egyelőre meggyőző csökkenő trend sem tudott elindulni.

Optimista megközelítéssel a Somogy megyei járványhelyzetről (amit szintén gócnak nevezhetünk a lakosságarányos adatok alapján) is azt mondhatjuk, hogy talán tetőzés körül jár, a 7 napos mozgóátlag nem emelkedett az utóbbi napokban trendszerűen, illetve van csökkenés a legutóbbi adatok alapján.

Ugyanezt az optimista szemüveget használva a szintén gócpontnak számító Nógrád megye adataira, ott is elmondhatjuk, hogy talán a tetőzést látjuk, de a 7 napos mozgóátlag még csak 2 napja csökken, ez azért még nem annyira meggyőző trend.

Még csak most kezd durvulni a helyzet 14 megyénkben

A fenti 5 megye és a főváros friss járványügyi helyzetének áttekintése után eljutottunk ahhoz a 14 megyéhez, amelyekben sajnos gyakorlatilag ugyanaz a minta érvényesül: még csak most kezd el egyre intenzívebben emelkedni a 7 napos mozgóátlag, azaz még csak most kezd bedurvulni a járványhelyzet. Mindez amellett történik, hogy a kórházaink már most túlcsordultak és közel 3 hete érvényben vannak a szigorúbb járványügyi korlátozások, a kormány pedig belengette a boltok szabályozásának lazítását, így a kijárási korlátozást kitolja, a húsvét körül várhatóan megugró kontaktusszám fékezésére pedig egyelőre nem jelentett be semmit. (A felkészülés miatt minél hamarabb meg kellene tenni, ha ilyenben gondolkodik a kormány, mert a jövő szerdai kormányülés után csütörtök-pénteken megjelenő információk már sok családnak túl későn érkezhetnek a "csőben lévő" utazások, programok miatt).

Az alábbi ábrák tehát sajnos azt üzenik, hogy a járvány a legtöbb vidéki régióban még csak most kezd el igazán erősödni.

