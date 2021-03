Koronavírus: új rekordon a magyar fertőzöttek száma, elbuktak a szigorítások

Ma 11 265 fő az új koronavírus-fertőzöttek száma, ilyen magas adatot még sosem közöltek, ezzel a járvány kezdete óta összesen 614 612 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, írja a koronavirus.gov.hu. Elhunyt 275 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma így 19 499 főre emelkedett. Mindez azt jelenti, hogy a magyarországi szigorító intézkedések nem voltak képesek arra, hogy csökkenő trendbe kényszerítsék a napi új esetek számát, ami a kórházak drasztikus és folyamatos túlterhelését eredményezi.

Közel három héttel a magyarországi korlátozások bevezetése után új rekordra emelkedett a napi új koronavírusos megbetegedések száma. Egy nap alatt 11 265 új fertőzöttet találtak, ami sosem látott csúcsot jelent. Mindez azt jelenti, hogy a március 8-án bevezetett korlátozások nem tudták letörni a járványt annyira, hogy csökkenő trendbe kerüljön a napi új betegek száma.

Egy nap alatt elhunyt 275 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 19 499 főre emelkedett a járvány kitörése óta - áll a hivatalos tájékoztatásban. A harmadik hullámban azonban már egyre több fiatalabb beteg kerül kórházba és egyre több fiatalabb beteg hal meg. Magyarország immár Csehország után a 2. a világon a járvány tavalyi kitörése óta a népességarányos halálozások számában, az elmúlt napokban pedig nálunk szedte a legtöbb áldozatot a vírus.

Jelenleg 11 823 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami különös, hiszen azt jelzi, hogy nem emelkedik a kórházi ápoltak száma a járvány gyors terjedése ellenére, azonban egyre többen vannak lélegeztetőgépen, 1480-an szorulnak gépi lélegeztetésre.

A kórházak elérték teljesítőképességük határát, immár nem tudnak olyan szintű ellátást biztosítani a betegeknek, mint amilyet alacsonyabb terhelés mellett tudtak. Az ózdi kórházigazgató közölte, hogy már annyira rettenetes a helyzet náluk, mint amilyen tavaly Olaszországban volt.

Ami a tesztelést illeti, egy nap alatt 40 ezer 293 darab mintavételt végeztek el a hatóságok, közülük találtak 11265 pozitív mintát, így a pozitivitási ráta továbbra is nagyon magas, közel 28%-os volt. Ez is azt támasztja alá, hogy a járvány továbbra is nagyon gyorsan terjed. A WHO szerint akkor van kontroll alatt a járvány, ha ez a ráta 5% alatt van, Magyarországon azonban a 2. hullám kezdet óta ez nem következett be.

Az adatok összességében azt mutatják, hogy Magyarországon nagyon gyorsan terjed a járvány, az új esetek számát nem tudták csökkenő trendbe kényszeríteni a bevezetett korlátozások, miközben a kórházak túlcsordultak, így nem csoda, hogy a Magyar Orvosi Kamara és virológusok is további drasztikus szigorításokat szorgalmaztak a héten a járvány letöréséhez.

Egy hét alatt a legtöbb új fertőzöttet szintén Budapesten találták (11641 fő), majd Pest megye (10412 fő), aztán Bács-Kiskun (3636 fő), Győr-Moson-Sopron (3547 fő), és Fejér megye (3504 fő) , illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (3482 fő) következik. Egy hét alatt lakosságarányosan a legtöbb fertőzés Somogy megyében fordult elő (899 fő), aztán Fejér (839 fő), Komárom-Esztergom (837 fő), majd holtversenyben Pest megye és Nógrád megye következik (814-814 fő), utánuk pedig Győr-Moson-Sopron (759 fő) és Vas megye következik (734 fő).

Mindeközben azonban emelkedik az oltások száma is, ez azonban nem tudja letörni a vírust, hiszen egyrészt döntően az inaktív csoportokat teszik védetté, másrészt ilyen alacsony még nem hat a vakcináció a vírus terjedésére. "Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 803 533 fő a beoltottak száma, ebből 594 662 fő már a második oltását is megkapta. (...) A magyar lakosság átoltottsága elérte a 17,9%-ot szemben a 9,9%-os uniós átlaggal" - írja a koronavirus.gov.hu. A nyájimmunitás szintje azonban legalább 60-70%, de a brit mutáns esetében 80% is lehet a népességen belül.