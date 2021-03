Magyarország megkezdi a várandósok oltását

Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs ülésén közölte, hogy a várandós kismamák közül bizonyos csoportok magas kockázatúnak minősülnek a koronavírussal szemben, így megkezdődik az oltásuk Magyarországon, egyéni mérlegelés alapján.

A III. fázisú klinikai vizsgálatok nem fejeződtek be az ő esetükben, de nemzetközi tapasztatok, tudományos ajánlások állnak rendelkezésre, amelyek alapján a magyar szakkollégiumok fogalmaztak meg egy olyan iránymutatást, amellyel Magyarországon is lehet élni - jelentette be Müller Cecília.

Minden esetben, mielőtt egy várandós oltásáról dönt az oltóorvos, számos körülményt kell mérlegelni. Akik alapbetegségüknél vagy foglalkozásuknál fogva többletkockázatúvá váltak, ajánljuk a védőoltás felvételét - mondta Müller.

Hangoztatta, hogy nemzetközi ajánlásokon nyugszik a magyar ajánlás is, és feltétlenül szükséges az egyéni mérlegelés. A védőoltás felvétele sokkal több előnnyel jár, mint annak elmulasztása. A várandós egyéni döntése alapján kaphatja meg a vakcinát - mondta Müller Cecília.

A várandósok az ajánlás szerint az mRNS alapú vakcinákkal olthatóak, ez a Pfizer és a Moderna vakcináját jelenti. A várandósság 12. hetét követően történhet az 1. adag beadása, míg a szülést követően történik a 2. adag beadása. Müller tanácsa szerint amikor a várandósok regisztrálnak az oltásra, vegyék fel a kapcsolatot kezelőorvosukkal, háziorvosukkal, nőgyógyászukkal. Vagy az oltóponton, vagy a háziorvosnál tudják felvenni a vakcinákat a várandósok - mondta Müller.

Nem bizonyosodott be semmilyen magzatkárosító hatás, illetve fejlődési rendellenességet sem tapasztaltak a most zajló klinikai vizsgálatok során - fogalmazott, majd hozzátette, hogy még zajlanak a kutatások.

