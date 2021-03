Mikorra érhetjük el a 2,5 millió beoltottat, ami az iskolák és boltok nyitásának előfeltétele? – Íme, a friss számításaink

Azzal, hogy a pedagógusok közel 200 ezer fős körét előrevette a nehezen átlátható oltási tervben a kormány, módosult az a dátum is, amikorra elérhető a boltok és nevelési intézmények kinyitása előfeltételének mondott cél: legalább 2,5 millió ember elsőre beoltása. Friss kalkulációink egybeesnek a kormányéval, hiszen most úgy látjuk, hogy április 10-re elérhető ez a szám, aztán rá néhány hétre már 4 millió fő felett járhatunk.

Orbán Viktor kormányfő pénteken reggel a Kossuth Rádióban, illetve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy rendkívüli sajtónyilatkozatban délután azt mondta, hogy a húsvét utáni héten elérhető az a cél, hogy 2,5 millió ember legyen elsőre beoltva Magyarországon. Mindketten beszéltek arról is, hogy ez az előfeltétele a pedagógiai intézmények újranyitásának, illetve az összes bolt négyzetméter alapú újranyitásának is. Igencsak fontos dátum tehát ez és a tanárok oltási sorban előre vételével átszámítva a modellünket, most azt kaptuk, hogy

ez a 2,5 milliós szám április 10-re, egy szombati napra elérhető.

Emiatt tehát valóban reális az a kormányfői célkitűzés, hogy április 19-től megnyithatók az oktatási-nevelési intézmények, de két nagy probléma máris mutatkozik ezzel a tervvel kapcsolatban:

Sok beoltott pedagógusnál addigra még nem telik el az első oltás után legalább szükséges 2-3 hét ahhoz, hogy a védettség magas szintje kialakuljon, A kormányzati kommunikáció afelé mutat, hogy áprilisban elhúzódóan magas szinten tetőző járványgörbére számít, és az extrém magas egészségügyi terheléssel járó járványgörbe plató szakaszát még tovább elnyújtaná az, ha április 19-től a nevelési-oktatási intézményeket kinyitnak, illetve az összes boltot is kinyitnák négyzetméter alapon.

Az alábbi ábra még a csütörtök reggeli elemzésünkben szerepelt illusztrációként, amikor azt a kérdést jártuk körbe, hogy március végétől esetleg további szigorítást is bevezet a kormány. Azóta a mai bejelentések alapján eldőlt, hogy ilyen nem lesz, a jelenleg is érvényes korlátozó intézkedések maradnak velünk húsvét utánig.

Az április 19-i nyitással kapcsolatos fenti két kockázatot, amelyek egy negyedik hullám kialakulásának lehetőségére utalnak, tompíthatja az, hogy friss számításaink szerint április 10. után gyors ütemben elérhetőnek látszik a 3 milliós, majd a 4 milliós átoltottsági határ is. Erre maga Orbán Viktor is utalt reggel, amikor azt mondta: „Április 19-én egyébként 3 millió felett lesz az első oltással már rendelkezők száma”.

Amint a fenti táblázatunkban látható, mi már április 15-re elérhetőnek kalkuláljuk ezt az egyre nagyobb volumenben elérhető vakcinák miatt. Aztán a 4 milliós határhoz is gyorsan, már április 27-re elérhetünk. A kalkulációinkban egyelőre nem vettük figyelembe a héten az OGYÉI által engedélyezett újabb kínai és indiai vakcina mennyiségét, hiszen nincs még megkötött szerződés és fix szállítási ütemezés. Mindenesetre érdemes utalni rá, hogy az április végétől vázolt oltási pálya akár még gyorsabb is lehet, ha ezeket a vakcina tételeket is beszámítjuk a képbe. Emellett az is gyorsíthat majd, ha a tegnap esti EU-csúcson körvonalazott felpörgetett uniós vakcinatermelésből is többlet vakcinákhoz tud jutni Magyarország.

Összességében amint a táblázatban és a grafikonon is látszik: az 5 milliós átoltottsági határt elméletileg (a vakcinakínálat és a friss KSH oltási hajlandóság alapján) május 8-ra el tudjuk érni, a 6 millióst 10 napra rá. Nyilván ez csak egy elméleti pálya, amit rengeteg tényező befolyásolhat, és a magasabb átoltottsági szinteken egyre több olyan technikai tényező is közrejátszhat, hogy az egyéni egészségügyi állapot, vagy a vakcinákkal kapcsolatos ellenérzés, vagy adategyeztetési problémák miatt nem oltható az adott (és beregisztrált) személy. Emiatt az átoltottsági görbe az egyre magasabb szinteken egyre inkább ellaposodhat.

Ha csak a vakcinakínálatból adódó elméleti átoltási pályát nézzük, akkor reálisnak tűnik, hogy 6 millió embert május 18-ra, 7 milliót pedig május 29-re beoltanak. Így elméletileg a teljes 7,85 milliós felnőtt lakosság beoltása is meg tudna történni június elejére, de nyilván tudjuk, hogy a friss KSH-felmérés alapján a felnőttek 21%-a (1,65 millió ember) nem szeretné beoltani magát, így a beoltás gyakorlati plafonja valahol 6,2 millió fő körül lehet. Ez még mindig 79%-os átoltottságot jelentene a felnőttek körében, ami a virológusok szerint kellően magas szintet jelentene ahhoz, hogy nyájimmunitásról beszélhessünk. Éppen ezért üzenhette a ma reggeli interjúban Orbán Viktor megnyugtatásképpen azt, hogy szabad nyarunk lesz.

Címlapkép forrása: MTI/Vasvári Tamás. Egy nő megkapja az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájának első adagját Török Péter bicskei háziorvos Kossuth téri rendelőjében 2021. március 26-án.