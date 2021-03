Most akkor lazít vagy szigorít a kormány? Értékeljük Orbán Viktor bejelentéseit

1. Boltok nyitva tartási rendje

"A boltoknál át fogunk térni egy négyzetméteralapú működésre, ma délután tudnak dönteni az operatív törzsben. Ennek lényege, hogy "átállunk a négyzetméter alapú nyitvatartásra, 10 négyzetméteren egy vásárló lehet. Ezt nehéz lesz ellenőrizni, ezért sorok lesznek a boltok előtt. Emiatt tovább kell nyitva lenni, ezért az operatív törzs azt kezdeményezte, hogy este 8 óra helyett 10 óráig lehessen kint lenni, esetleg 11-ig, ezt majd eldöntjük, és engedjük meg, hogy a boltok ne csak 7-ig lehessenek nyitva, hanem ezt toljuk ki 21 órára. Küzdelem zajlott a fodrászokért és a szépségiparban dolgozókért, hogy azok kinyithassanak, de a járványügyi szakemberek mereven ellenállnak."

A bejelentés kapcsán még a pontos időponton túl tisztázásra vár, hogy pontosan kiket érint a lazítás. A miniszterelnök nem tett utalást arra, hogy változna az érintett boltok köre, ugyanakkor csak a szépségipari dolgozók esetében tért ki arra, hogy zárva kell maradniuk. Vagyis a ruházati boltoktól az IKEÁ-ig bizonyára most sokan várják, vajon négyzetméter alapú korlátozás mellett újranyithatnak-e.

Ez nem csak a boltok számára fontos, hanem azért is, mert ezzel együtt lehet majd megállapítani, hogy a lépés mit jelent a korlátozások szigorúságát illetően. A kép most elég vegyes: a nyitvatartási idő meghosszabbítása elvileg széthúzza a vásárlásokat, kevesebb kontaktszámhoz vezethet. Viszont több embert csábíthat a boltba, illetve az esti kint tartózkodás is több csoportos találkozásra ad lehetőséget. Ha a boltok köre bővül, akkor a lépés egyértelműen lazításnak tekinthető, ha nem, akkor bizonytalanabb a helyzet.

2. Iskolák újranyitása

"Az iskolák esetében 102 ezer regisztrált iskolai dolgozóról beszélünk, közülük 20 ezret már beoltottak. A fennmaradó dolgozók április 10-ig megkaphatják az első oltást, majd várnunk kell 8-9 napot ahhoz, hogy a vakcina hasson és így ma reális esélyünk van arra, hogy április 19-én újraindulnak az iskolák. Április 19-én egyébként 3 millió felett lesz az első oltással már rendelkezők száma. Tehát mindenkinek azt mondom, hogy az óvodák, az általános iskolák, és a középiskolák minden valószínűség szerint április 19-én újraindulnak."

Érdekesség, hogy a miniszterelnök a tanárok beoltásának harcos védelmezőjeként állította be magát, akinek küzdenie kell azokkal, akik ellenzik a tanárok oltási sorban történő előrevételét. Helyzértékelésünk szerint a társadalom elsöprő többsége eddig is értetlenül figyelte, hogy a tanárok miért maradnak ki sorból, miközben sok, egyáltalán nem kiemelten veszélyeztetett állami irodista már megkaphatta az oltását. Itt tehát nem valamiféle úttörő kezdeményezésről van szó, hanem egy súlyos mulasztás pótlásáról.

Az intézkedéssel kapcsolatos gyakorlati kérdések közül is ez a legfontosabb: ha április 10-ig oltják be a tanárokat elsőre, akkor 8-9 nappal később jelentős részük még nem lesz védett. A védettség kialakulásának hiányában megfertőzödhetnek és osztályról osztályra járva "küldhetik haza" a vírust a családokhoz. Ez különösen akkor lesz izgalmas, ha addigra még mindig széles körű járvány lesz az országban. A lépés tehát érdemi lazítást jelent. A kormány a terveit már többször igazította a realitásokhoz, hiszen az új időpont már majdnem két héttel távolabb van az eredetileg tervezett húsvéti szünet utáni nyitási dátumtól. Tehát ha olyan a helyzet, további csúszás is elképzelhető.

3. Szabad nyár

"Lesznek, még nyáron is lehetnek olyan szolgáltatások, rendezvények, melyekre csak oltási kártyával lehet majd bemenni, de ez elkerülhetetlen. Jó esélyünk van arra, hogy minden uniós országnál előbb legyen lehetőségünk szabadon élni... Nincs kétségem afelől, hogy Magyarországon szabad nyarunk lesz, mert látom a vakcinákat."

A miniszterelnök szavai egyben azt is jelentik, hogy a korlátozások időszaka tavasz végéig is elhúzódhat. Eddig ilyen jelzés nem érkezett, tehát ez egy új információ. Az még természetesen továbbra sem ismert (és a járvány jövőbeli lefutásától függ majd), hogy melyik intézkedés meddig maradhat érvényben, melyik húzza ki majd a legtovább. Valószínűnek tartjuk, hogy bizonyos maszkhasználati előírások sokáig velünk élhetnek, ezeknek nincs jelentős, gazdaságot visszafogó hatása. Ezen kívül természetesen Orbán Viktor szavaiból kiderül, hogy nagy tömegrendezvényeket sem lehet tavasszal szabadon tartani, hiszen itt még a nyáron is lehetnek megszorítások.