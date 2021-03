Orbán Viktor: később zárhatnak a boltok, szűkül a kijárási tilalom, később nyitnak az iskolák

A járványügyi helyzet miatt

azonnali újraindításról nem lehet szó

rögzítette. Elárulta, hogy ma is tettem kísérleteket az operatív tözs ülésén, hogy a boltok vagy a szolgáltatások kinyitását kezdeményezzem, de egyértelmű volt a járványügyi szakemberek véleménye, hogy

amíg ilyen magasab van a fertőzés, addig semmilyen nyitás nem engedhető meg.

A boltoknál át fogunk térni egy négyzetméteralapú működésre, ma délután tudnak dönteni az operatív törzsben. Ennek lényege, hogy "'átállunk a négyzetméter alapú nyitvatartásra", 10 négyzetméteren egy vásárló lehet. Ezt nehéz lesz ellenőrizni, ezért "sorok lesznek a boltok előtt". Emiatt tovább kell nyitva lenni, ezért az operatív törzs azt kezdeményezte, hogy este 8 óra helyett

10 óráig lehessen kint lenni, esetleg 11-ig, ezt majd eldöntjük", és "engedjük meg, hogy a boltok ne csak 7-ig lehessenek nyitva, hanem ezt toljuk ki 21 órára.

A részletek ma délután, vagy legkésőbb holnap reggel meg fognak jelenni a Magyar Közlönyben.

"Küzdelem zajlott a fodrászokért és a szépségiparban dolgozókért, hogy azok kinyithassanak, de a járványügyi szakemberek mereven ellenállnak" - jelezte. Mondta, hogy a kamara is eljuttatat ebben a témában a javaslatait, erről is döntés születik legkésőbb holnapig, de itt is a járványügyi szakembereknek kell elsőbbséget adni - rögzítette.