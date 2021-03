Már csak ez hiányzott a világnak: nem elég az árak elszállása, hetekre bedugulhat a Szuezi-csatorna

Akár hetekig is eltarthat, mire felszabadítják a Szuezi-csatornát azt követően, hogy szerdán a világ egyik legnagyobb teherhajója keresztbe fordult és azóta eltorlaszolja az utat. A világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán egyre többen fordulnak vissza a kilátástalan küzdelmet látva, ez azonban jelentős késést és költségnövekedést okozhat. Ez pedig csak súlyosbítja az egyébként is törékeny helyzetet a világ tengerein.

Hosszabb időre befagyhat a Szuezi-csatorna

Szerdán fordult keresztbe a világ egyik legnagyobb teherhajója, az Ever Given a Szuezi-csatornában, ezzel azóta is eltorlaszolja az utat. A 400 méteres konténerszállító ezzel a világ egyik legfontosabb vízi útvonalán tartja fel a forgalmat, a csatornán megy át a világkereskedelem 12 százaléka. Egyelőre vontatóhajókkal próbálják kimozdítani a teherhajót a holtpontról, illetve a parton markolókkal igyekeznek szélesíteni a csatornát.

A Marinetraffic forgalomkövető oldal képén látszik, hogyan áll keresztben az Ever Given a csatornában (Forrás: marinetraffic.com)

A Szuezi-csatorna a kelet-nyugati irányú kereskedelem kulcsfontosságú pontja, a Kínából Európába irányuló rakományok jelentős része itt megy át, illetve jelenleg csak menne át. A napok óta tartó blokád miatt ugyanis több száz hajó torlódott fel a csatornában.

Láthatóan hatalmas a torlódás a csatorna mindkét oldalán, a hajók arra várnak, hogy szabaddá váljon az útjuk (Forrás: marinetraffic.com)

Egyelőre senki nem tudja, mikor sikerülhet kiszabadítani az Ever Givent és ezzel újra járhatóvá tenni az útvonalat. Sőt, egyelőre az sem teljesen világos, hogyan tudott így beszorulni a hajó, a legvalószínűbb, hogy a szél fordította keresztbe.

Ahogy most kinéz a helyzet el fog tartani néhány hétig, mire elhárítják a problémát

- mondta a Wall Street Journalnak Anoop Singh, a szingapúri Braemar ACM elemző cég vezetője.

A mentőalakulatok pénteken is dolgoztak, a becslések szerint több százezer köbméter homokot kellene megmozgatni a hajó körül, hogy elérjék azt a mélységet, amelynél már lenne esély kimozdítani a járművet. Menetközben persze folyamatosan próbálkoznak, a hírek szerint péntek délután is felfüggesztik egy időre a munkálatokat és megpróbálják elmozdítani a hatalmas teherhajót.

A hajó tulajdonosának, a tajvani Evergreennek japán anyavállalata mindezek ellenére optimista, még pénteken is azt nyilatkozták, hogy szombatra megpróbálják újra vízre tenni a zátonyra futott hajót.

A WSJ egyik forrása szerint további egységeket vezényelnek a helyszínre, az egyik terv szerint megpróbálják kiszivattyúzni az üzemanyagot és az egyensúlyban tartást szolgáló vizet a hajóból, hogy ezzel is könnyebb legyen, hátha akkor sikerül kimozdítani. Ugyanakkor hozzátette, hogy nehéz helyzetben vannak a munkások, ugyanis a hajó orra továbbra is be van fúródva a csatorna falába és félő, hogy károsodhatott is a balesetben. Akkor pedig, ha kimozdítják még súlyosabb lehet a probléma, akár üzemanyag is szivároghat a tengerbe. A névtelen forrás szerint egyébként a Szuezi-csatornán belül a lehető legrosszabb helyen rekedt meg a hajó.

Sokan inkább óriásit kerülnek

A kiszámíthatatlan helyzet miatt egyre több társaság dönt úgy, hogy inkább hatalmas kerülővel Afrika déli csücskét, a Jóreménység-fokot megkerülve irányítja hajóit Európa felé. Ez több mint 3000 tengeri mérfölddel hosszabb útvonal, ami egyrészt időben majdnem kéthetes késést jelenthet a szállítmányokban, másrészt több tízezer dolláros extra költséget jelent az üzemeltetőknek . Ez pedig a Reuters iparági forrásai szerint már meg is látszik az árakban, a héten jelentősen emelkedett az Ázsiából Európába való szállítás költsége az alternatív útvonal miatt.

A hajótársaságok hatalmas dilemma előtt állnak, sokan egyelőre kivárnak, hátha sikerül feloldani a blokádot és elkerülhetik a hatalmas késést, valamint a költségek növekedését. Említettük, hogy az Evergreen japán anyacége hivatalosan optimista, ennek némileg ellentmond, hogy az Ever Given egyik testvérhajója, az Ever Greet is kerülőúton indult Európába péntek reggel a Jóreménység-foka felé. Vagyis a jelek szerint a cég inkább bevállalja a két héttel hosszabb útvonalat, ami nem arra utal, hogy a gyors megoldásban bíznának.

Péntek délután úgy nézett ki, hogy egyre kevesebben reménykednek, fokozatosan változtattak útvonalat a konténereket szállító hajók és az olajtankerek. Persze még így is nagyjából 300 hajó várakozik a csatorna mindkét bejáratánál, ők azok, akik már túl közel voltak ahhoz, hogy módosítsanak az útvonalon.

Pedig mindenki a tengeri kereskedelem helyreállásáért imádkozott

A Szuezi-csatornában történt baleset csak súlyosbítja a tengeri áruszállításban egyébként is meglévő gondokat. Tavaly ősz óta hallani arról, hogy jelentősen megnőttek az árak a konténeres szállítások esetében, mivel a válságból kilábaló Kína egyre több terméket küldene Európába, viszont nincs elég konténer. A világ kikötőiben eluralkodó káosz jelentős késéseket is okozott.

Ezeket a gondokat csak tetézi most a baleset, hiszen újabb késések lesznek, illetve jelentősen drágulhat ismét a szállítás. Pedig az iparág szereplői már épp kezdtek volna kicsit bizakodni amiatt, hogy megállt az árak robbanásszerű emelkedése, lassan a fordulatot várták.

Az Európa-Ázsia útvonalon jelenleg szinte 100 százalékos a kihasználtság, minden lehetséges hajót csatasorba állítottak a társaságok a kereslet megugrása miatt – mondta a WSJ-nek Greg Knowler, a Journal of Commerce szaklap európai szerkesztője.

És minél tovább tart a jelenlegi fennakadás, annál rosszabb lesz a helyzet, hiszen a dugóban álló konténerek hiányozni fognak a piacról, az árak újra jelentősen emelkedhetnek. A szakértők szerint ha a jövő hét közepéig nem sikerül feloldani a blokádot, akkor az már fájdalmas lehet az iparági szereplőknek. Sőt, ha most azonnal sikerülne feloldani a dugót, akkor is eltartana pár napig a csatorna normális forgalmának visszaállítása, hiszen a feltorlódott hajók nem tudnának egyszerre áthaladni.

Címlapkép: Szuezi-csatorna, 2021. március 24.A Szuezi-csatorna Hatóság által közreadott kép a keresztbe fordult és beszorult Ever Given nevű konténerszállítóról a Szuezi-csatornában 2021. március 24-én. A világ egyik legnagyobb teherhajója blokkolja a forgalmat, nagy számban feltorlódtak mögötte a hajók. A baleset okát még vizsgálják.MTI/AP/Szuezi-csatorna Hatóság