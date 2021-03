Megérkeztek a szombati magyar adatok: 10 ezer felett az új koronavírus-fertőzöttek száma

10 167 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 253 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 19 752 főre emelkedett - közölte a koronavírus.gov.hu.

Ma is 10 ezer feletti új esetszámot közöltek, ami azt jelenti, hogy a március 8-án bevezetett intézkedések nem voltak képesek megállítani a járvány gyors terjedését. A tízezer feletti új esetszám nagyon magas, ha esetleg platózást is látunk a következő napokban - a mai adatok fényében ezt nem tudjuk megmondani - akkor is nagyon magas szinten stagnálna az új esetek száma, így a nyomás az ellátórendszeren nem enyhül.

Az elmúlt 24 órában elhunytak száma is nagyon magas, és a trend sajnos egyelőre itt is emelkedik. Már ötödik napja látunk 250 körüli halálozási adatot naponta, és a járványdinamikát látva nem várhatjuk egyelőre, hogy a halálozási számok trendszerűen csökkenni fognak a következő napokban. A halálozási statisztikák Magyarországon kiugróan rosszak, sajnálatos módon másodikak vagyunk a lakosságarányosan legtöbb elhunytat számláló ranglistán.

A kórházban ápoltak adatánál látunk némi furcsaságot, az előző naphoz képest 44 fővel csökkent a számuk, miközben az esetszámok az előző napokban emelkedést mutattak. Előfordulhat, hogy adatközlési sajátosságok állnak a háttérben, és a következő napokban ugrik meg a kórházban kezeltek száma. Két ok miatt is számíthatunk erre: az egyik, hogy a lélegeztetettek száma tegnapról mára ismét nőtt, jelenleg már több mint 1500 embert lélegeztetnek kórházainkban. A másik, hogy vélhetően több beteg van kórházban annál, mint amit látunk a hivatalos statisztikában, csak a kapacitás-korlát és a leterheltség miatt nem sikerült még mindenkit letesztelni.

A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak. Kérjük, hogy tartsák be az óvintézkedéseket! - írja tájékoztatójában a koronavírus.gov.hu.

