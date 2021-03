Morgan Stanley: Lehet, hogy idén le kell mondanunk a nyárról - és ez nem a turistáknak fájna legjobban

A jelenlegi járványhullámot és a lassú oltási programot látva szignifikáns mértékben nőtt az esélye, hogy idén nyáron még érvényben lesznek a korlátozó intézkedések Európában - derül ki a bank modelljéből, amelyben a lehetséges kimeneteleket vizsgálta. A tavalyi félig "elveszett nyár" nagyon fájt a déli gazdaságoknak, az idei nyárnak viszont még mélyebb hatása lehet. Ha a jelenlegi oltási tempó nem gyorsul, akkor legjobb esetben is csak zöld útlevéllel utazhatunk, ami egyéni szempontból sem egy kedvező kimenetel, a déli országoknak viszont olyan ütést vinne be, amely után évekre leszakadnának az északi tagállamoktól, azaz a divergencia az EU-ban mélyülne. Szerencsére a Morgan Stanley szerint még mindig nem ez a legreálisabb forgatókönyv, de ahhoz, hogy elkerüljük ezt, a jelenlegi oltási templt duplázni sem lenne elég az EU-ban.

Az emelkedő európai esetszámok és az átoltottság lassú felfutása a kontinensen azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy későn lehetne kinyitni a gazdaságoknak. Egy újabb kieső nyár nagy gazdasági károkat okozna Európában, tovább mélyítené az észak-déli különbségeket – hívja fel a figyelmet elemzésében a Morgan Stanley. A déli, turizmusra nagyban támaszkodó tagállamokat már eddig is mélyebben érintette a válság, és a további fiskális reakcióképességük – a magasabb államadósság-szintek miatt – erősen korlátozott.

Államadósság-ráta az EU déli államaiban 2019-ben és 2020-ban (forrás: Morgan Stanley).

Bár az amerikai bank leszögezi, hogy az alapforgatókönyvük továbbra is erős és összehangolt nyitással és felpattanással számol 2021-re, a romló járványhelyzet és a lassú vakcinálás miatt számolnunk kell lefelé mutató kockázatokkal: a bank ezért megalkotott egy pesszimista és egy súlyosan pesszimista forgatókönyvet:

az oltási program kétszeresére gyorsul a második negyedévben, de a nyitás így csak a harmadik negyedévben történhetne meg. A bank szerint ha ez így történne, akkor a tavalyihoz hasonló gyenge nyarunk lenne Európában.

A súlyosan pesszimista forgatókönyv szerint az oltási tempó nem gyorsul fel, ebben az esetben az európai vendégéjszakák száma megfeleződne idén a tavalyi gyenge nyárhoz képest is.

Ha tehát minden a jelenleg látottak szerint alakul, és az EU nem lesz képes a jelenlegi tempónál gyorsabban átoltani a lakosságot, akkor nem számíthatunk a korlátozások feloldására nyárig a bank szerint. A Morgan Stanley három forgatókönyve így néz ki a GDP-növekedésre:

GDP-előrejelzések a Morgan Stanley három forgatókönyve szerint (forrás: Morgan Stanley).

Az európai GDP 6%-át teszi ki a turizmus, és a foglalkoztatás 8%-át adja átlagosan, de a déli tagállamokban (Olaszország, Spanyolország, Görögország, Portugália) ugyanez 8 és 10%. Ha a Morgan Stanley pesszimista forgatókönyve válik valóra, akkor a déli növekedést 1,5-3%-kal vetheti vissza a turizmus, míg a súlyosan pesszimista forgatókönyv esetén 3-6% közötti lehet a hatás. A leginkább érintett Spanyolország lehet (ahol 2020-ban is a legmélyebb, 11%-os volt a visszaesés),

a bank súlyosan pesszimista forgatókönyvében a spanyol gazdaság akár recesszióban maradhat is 2021-ben.

Bár a déli államok fiskális mozgástere korlátozott, a Morgan Stanley elemzői a kockázatok ellenére továbbra is ösztönzésre számítanak, EU-s hátszéllel: szerintük az EKB második negyedévre bejelentett gyorsabb ütemű eszközvásárlása nyáron is fennmarad, az egész programot pedig akár ki is bővíthetik, időtartamát növelhetik. A bank elképzelhetőnek tart egy újabb, EU szintű fiskális ösztönzést, akár a SURE-program keretében.

Sokba került a gazdaságnak a turizmus leállása – főleg délen

Mint azt fent már írtuk, a turizmus súlya a déli tagállamokban szignifikánsan magasabb, mint az északi tagállamoknál. Míg a belgáknál a szektor közvetlen súlya bőven 3% alatt van, Németországban kevesebb mint 4%, Spanyolországban meghaladja a 12%-ot.

A turizmus hozzájárulása egyes országok GDP-jéhez (forrás: Morgan Stanley).

A foglalkoztatás tekintetében is nagy a különbség, de nem ennyire. Itt is Spanyolország van messze a legkedvezőtlenebb helyzetben jelenleg, a szektor a munkavállalók 14%-ának ad munkát, így nem meglepő, hogy a munkanélküliségi ráta is itt a legmagasabb.

A turizmus részesedése a foglalkoztatásból (forrás: Morgan Stanley).

Ha megnézzük az utazáshoz kapcsolódó szolgáltatások folyó fizetési mérleghez való hozzájárulását, azt látjuk, hogy míg Németország, Belgium és Hollandia nettó importőrök (tehát többet költenek a németek, hollandok, belgák ezekre a szolgáltatásokra külföldön, mint amennyit náluk a külföldiek), addig a déli államok exportőrök, a turizmus nettó exportjának hozzájárulása a GDP-hez 4-8% között van – emlékeztet a Morgan Stanley. Az olyan országok, mint Franciaország és Olaszország a mezőny közepén vannak, azaz sok turistát vonzanak, de a rezidensek is előszeretettel nyaralnak külföldön.

A turizmus hozzájárulás a folyó fizetési mérleghez (forrás: Morgan Stanley).

Így a 2019-es nyárhoz viszonyítva tavaly a turisztikai szektor Franciaország és Olaszország nem is mutatott olyan jelentős visszaesést a folyó fizetési mérleghez való hozzájárulásban, mint Spanyolországban, Görögországban vagy Portugáliában – írja a bank elemzése. Eközben északon a turizmus külkereskedelmének mérlege még javult is 2020-ban.

A turizmus hozzájárulásának változása a folyó fizetési mérleghez 2019-ről 2020-re (forrás: Morgan Stanley).

A koronavírus-járvány elleni korlátozások az első, tavaly tavaszi hullám csúcsán majdnem 0-ra csökkentették a belföldi és külföldi turizmust, és ez csak részben állt helyre nyáron. Dél-Európa (Spanyolország, Görögország, Olaszország és Portugália) turizmusa a normál kapacitás 41%-ára esett vissza tavaly augusztusban, majd az újabb korlátozások bevezetésével 2020 végére a korábbi szint 20%-ára esett a forgalom. Észak-Európában érezhetően jobb volt a helyzet, év közben majdnem a normál kapacitás szintjére nőtt vissza a forgalom, majd ősszel ismét esett az újabb intézkedések bevezetésével.

Mint az a fenti ábrán látszik, Európában, különösen délen, a nyár teszi ki a turisztikai forgalom tekintélyes részét, ebből a szempontból szerencse, hogy legalább részben helyreállhatott a mozgás (más kérdés, hogy ez hozzájárult a második járványhullám felfutásához).

A határellenőrzések, karanténkötelezettségek bevezetésével a külföldi turizmus nagyobb mértékben esett, mint a belföldi. A teljes évet nézve a külföldi vendégéjszakák száma 67%-kal esett Dél-Európában, míg északon 56%-kal, miközben a belföldi turizmus délen 45, északon „csak” 26%-kal esett vissza. Jellemző volt, hogy a turisták a külföldi utazás helyett belföldi úticélt választottak. Ahogy erre már fent utaltunk, ez a folyamat a Morgan Stanley szerint az északi államok GDP-jének kedvezett, mert megállította a turisták nettó kiáramlását, a költségeket pedig Dél-Európa viselte. A teljes (külföldi és belföldi együtt) vendégéjszakák száma 2020-ban délen 59%-kal csökkent, míg északon 34%-kal.

Végeredményben tehát a koronavírus turizmusra gyakorolt hatása tovább mélyíti Európa északi és déli államai közötti szakadékot.

Csak a vakcinákban bízhatunk

A szociális távolságtartási, maszkviselési intézkedések mellett a szezonális hatások is támogathatták a járvány visszaszorulását tavaszról nyárra, így Európa tavaly legalább részben képes volt kinyitni. A Morgan Stanley szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy ez idén is így lesz-e. A bank felhívja a figyelmet, hogy az új vírusvariánsok megjelenésével úgy is meredek felfutást mutat a járvány sok európai országban, hogy közben szigorú korlátozó intézkedések vannak érvényben.

A jelenlegi forgatókönyv szerint egyedül abban bízhatunk, hogy egyre több beoltott mellett fokozatosan vissza lehet vonni a korlátozó intézkedéseket, és az EU-s szintű vakcinaútlevéllel együtt beindulhat a nemzetközi turizmus is. Csakhogy az Európai Unióban az átoltottság egyelőre lassan növekszik.

A bank szerint akkor lehet a korlátozások jelentős részét visszavonni, amikor 100 lakosra 100 vakcina jut – az Európai Unióban ez jelenleg 14.

Ráadásul eltéréseket is láthatunk az oltási stratégiákban. Az Egyesült Királyság például arra törekszik, hogy minél több lakosa megkapja az első oltást (ezt csinálja Magyarország is), míg az EU-ban legtöbb országban a két oltás közötti rövid periódussal előbb kis számú lakos kapja meg mindkét oltását. Ez a stratégia lassabban hoz eredményt, és mivel a kutatások szerint már az első dózis is jelentős védettséget ad, így a bank szerint az EU stratégiaváltásával gyorsabb nyitást tudna elérni. A bank alapforgatókönyvként azzal számol, hogy az oltás az EU-ban begyorsult, hiszen már az előző hetekben is tapasztaltunk gyorsulást, viszont a vannak lefelé mutató kockázatok itt is. Példaként az AstraZeneca vakcináját említik, amely a tervezet 180 dózis helyett vélhetően csak 90 milliót tud teljesíteni 2021-ben.

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy az európai tagállamok eddig nagyrészt a Pfizert vakcináját használták, az AstraZeneca vakcinájából sokkal kevesebbet adtak be a kontinensen, pedig az egy európai gyártmányú vakcina.

Egy újabb „elveszett nyár” nagyon fájna Európának

A bank alapforgatókönyve szerint továbbra is azzal számol, hogy május végén vissza lehet vonni a korlátozó intézkedések nagy részét Európában, amely jelentős, fogyasztás által hajtott kilábalást okoz majd a második és harmadik negyedév fordulóján, és a turisztikai szektor ennek az egyik nagy nyertese lehet. Az elemzésben megjegyzik viszont, hogy a felfutó járvány és a csalódáskeltő átoltottság miatt nagymértékben nőtt a kockázata annak, hogy a nyári szezonra a korlátozó intézkedéseket nem lehet kellő mértékben visszavonni, ami megjelenne a déli országok GDP-jében.

A bank elemzői megpróbálják megbecsülni egy újabb „elveszett nyár” esetleges hatását a GDP-re, ehhez a szektor gazdasági teljesítményéhez való hozzájárulását vették alapul havi bontásban, odafigyelve a külföldi és belföldi vendégéjszakák különbségére. Ezután az elemzők három lehetséges forgatókönyvet vázoltak a turizmus GDP-hez való egész éves hozzájárulására. A legoptimistább forgatókönyv szerint nyáron már javarészt szabadon utazhatunk, a pesszimista forgatókönyv szerint az idei nyár hasonló lesz, mint a tavalyi, míg a súlyosan pesszimista forgatókönyv szerint a legtöbb korlátozó intézkedés fennmarad a turisztikai főszezonban is.

A Morgan Stanley három forgatókönyve a vendégéjszakák idei alakulására a 2015-2019-es átlaghoz viszonyítva (forrás: Morgan Stanley).

A pesszimista és a súlyosan pesszimista forgatókönyv szerint is a spanyol GDP-t vetné vissza leginkább a koronavírus miatt elvesző nyár, de a különbségek szemléletesek (Belgiumban és Németországban például mindkét forgatókönyv esetén 2% alatt visszahúzó hatással kell számolnia a GDP-ben):

A turizmus hatása a GDP-re a bank pesszimista forgatókönyvének esetén (forrás: Morgan Stanley).

A turizmus hatása a GDP-re a Morgan Stanley súlyosan pesszimista forgatókönyvének esetén (forrás: Morgan Stanley).

Azt fontos elmondani, hogy a turizmus már idén is kárt szenvedett, hiszen januártól máig szigorú korlátozó intézkedések vannak érvényben, amelyek áprilisban még biztosan fennmaradnak. Az év első harmada Észak-Európában 24, délen 20%-át tette ki az előző években a teljes turisztikai forgalomnak. A Morgan Stanley úgy becsüli, hogy a turizmus idén eddig a kapacitásainak 10%-án teljesíthetett Európában.

Ami azt jelenti, hogy az idei év eddig rosszabbul alakul, mint ahogy 2020 teljesített áprilisig, hiszen a teljes forgalom 10%-át kitevő január és február tavaly még döntő részt zavartalan volt.

A vakcinák és az ellátási gondok

A turisztikai forgalom nyári alakulása attól függ, hogy mikor tudják az országok visszavonni a korlátozásokat. A Morgan Stanley saját számítása szerint az Európai Bizottság jó úton halad, hogy a saját célját teljesítse, és szeptember végéig átoltsa a lakosság 70%-át. A bank viszont arra számít, hogy erre még nyáron sor kerülhet (ez a bank alapforgatókönyve), mert a vakcinaellátottság számottevően javulhat a következő hónapokban. Ahhoz, hogy június 1-re a 70%-os átoltottság elérhető legyen, a jelenleg beadott napi oltások számát négyszeresére kéne emelni,

de az augusztus 1-ére elért 70%-hoz elég lenne, ha az EU országaiban olyan tempóban oltanának, mint ahogy a britek tették azt, és ez a bank szerint abszolút reális forgatókönyv.

Az EU jelenleg nagyjából 1,2 millió vakcinát kap naponta. Ahhoz, hogy ezt a számot megduplázzuk, a második negyedévben 230 millió adagnak kéne beérkeznie – a Bizottság legalább 280 millióval számol (és ebben nincs benne az AstraZeneca). Ha a Morgan Stanley szerint az AstraZenecával is számolunk, akkor az oltási ráta több mint duplájára nőhet, a harmadik negyedévben pedig már nem számolhatunk ellátási problémákkal.

Az elemzés végén a bank közgazdászai újra leszögezik, hogy továbbra is az alapforgatókönyvre, tehát a nyár eleji nyitásra látják a legtöbb esélyt, de azt írják, hogy amennyiben a 2021-es nyár is kiesne, annak mélyebb hatása lenne a gazdaságra, mint a tavalyi nyárnak. A vállalati csődök és a munkanélküliség megugrana, és a rövid távú divergencia észak és dél között tartósan megmaradna. Az uniós programok – mint az EKB eszközvásárlási programja és az EU helyreállítási alapja – valamelyest tompíthatják ezt a hatást, de ha az idei nyár is kiesik, akkor a Morgan Stanley szerint a dél-európai gazdaságoknak olyan tartós hatásokkal kell szembenézniük, mint a pénzügyi válság után.

Németország GDP-jének volumene az elmúlt 20 évben (forrás: Morgan Stanley).

Olaszország GDP-jének volumene az elmúlt 20 évben (forrás: Morgan Stanley).

