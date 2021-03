Szlávik János a járványról: talán valamikor nyáron lélegezhetünk fel

A koronavírus-járvány legsúlyosabb napjai tartanak, minden eddiginél több a fertőzött, nagyon sokan vannak kórházban - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szombaton a közmédiának.

Szlávik János hangsúlyozta, a járvány harmadik hulláma továbbra is felszálló ágban van, a korábbi tapasztalatok alapján esetleg április közepén, végén kezdhet csökkenni a vírus terjedése, és

talán valamikor nyárra lélegezhetünk fel.

"Most mindenkinek nagyon kell vigyáznia, be kell tartani a szabályokat!" - jelentette ki a főorvos, hozzátéve, a húsvét időszaka különösen veszélyes, mivel a fertőzés a családokban, olyan helyeken történik, ahol az emberek nem hordanak maszkot."Magyarország a jelenleg alkalmazott vakcináival sokkal több embert tud beoltani, mint sok más európai ország, de ez egyelőre, ebben a pillanatban kevés" - mondta Szlávik János.A Magyarországon nemrégiben engedélyezett két új vakcináról elmondta: az indiai CoviShield vakcina gyakorlatilag az AstraZeneca oltásának felel meg, míg a kínai Convidecia a Johnson & Johnson vakcinájára hasonlít, amelyből elég egy adag a hatékony védelemhez.A főorvos megerősítette, ma már kijelenthető, hogy a Pfizer/BioNTech és a Moderna oltásai biztonsággal adhatók várandósoknak. Az angol brit mutáns miatt egyre több terhes nő kerül kórházba, időnként lélegeztetőgépre is, ezért számukra is javasolt az oltás - húzta alá. Szlávik János megjegyezte, idővel a koronavírus egyre több mutációja jelenik meg, a jelenlegi védőoltások azonban valamennyivel szemben védelmet adnak, ha nem is egyenlő hatásossággal.

A címlapképen Szlávik János infektológus főorvos egy Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyaggal a Dél-pesti Centrumkórházban 2020. december 26-án. A címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd.