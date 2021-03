Indokolt a harmadik a oltás? - Vizsgálódik a Sinopharm

Vizsgálja a kínai Sinopharm vakcina gyártója, hogy szükség van-e a harmadik emlékeztető oltásra a hatásosabb védettség érdekében. Ehhez a a III. fázisú klinikai vizsgálatok eredményeit tekinti át az oltóanyagot gyártó Kínai Nemzeti Gyógyszerészeti Csoport.

Az eddigi előzetes eredmények szerint az emlékeztető oltás növelheti az ellenanyagszintet, és megfelelő módon javítja a vakcina ellenállóképességét a mutációk ellen - mondta a Reuters alapján Zang Juntao, a gyártó cég leányvállalataként működő CNBG (China National Biotec Group) alelnöke, aki kiemelte, hogy a két Sinopharm-oltás hatására a szervezetben termelődött ellenanyag

„meglehetősen jó” hatásfokkal semlegesíti a vírus brit, dél-afrikai és más változatait.

Ezt támasztja alá a klinikai vizsgálatokon részt vett tesztalanyok vérmintáinak laboratóriumi vizsgálata is. A vizsgálatok a vírus brazil és zimbabwei variánsaira is elvégzik - húzta alá.

Gao Kiang, a Sinovac Life Sciences menedzsere pedig azt emelte ki, hogy

a Sinovac oltóanyagának tesztjei szerint az antitestek hatása csökkent a dél-afrikai variánssal szemben,

miközben a brit változat ellen hasonló volt a válasz, mint az eredeti vuhani verzió ellen.

A Sinovac gyártója importálja a vírus brazil variánsát az oltóanyag fejlesztéséhez, és már megkezdődtek a vizsgálatok a dél-afrikai változattal is - jelezte a Sinovac szóvivője, aki szerint nem volt azonnal egyértelmű az összefüggés az ellenanyagszint és az oltóanyag hatásossága között. A kínai gyártó azt is tesztelte, hogy az alanyok egy harmadik emlékeztető oltást is kapnak nyolc hónappal a második dózis után.

A kínai CanSino Biologics egyik vezető tisztségviselője március elején arról beszélt, hogy a vírus dél-afrikai változata minden másik mutációnál nagyobb fenyegetést jelent az antitestreakciók alapján.

A CanSino első adagjának beadása után képződött antitestek blokkoló képessége négyszer jobban csökkent a dél-afrikai variánssal szemben,

míg más vírusváltozatoknál ez a gyengülés kisebb mértékű volt - jegyezte meg Zu Tao, a cég tudományos vezetője.

