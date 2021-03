Már külföldieknek is ingyen osztogatják a vakcinát Magyarország szomszédjában

MTI Cikk mentése Megosztás

Óriási sorok alakultak ki szombaton Szerbia határain, és a belügyminisztérium vasárnap is hasonló tömegekre számít, Szerbiában ugyanis ingyenes és előzetes regisztráció nélkül is fel tudják venni a hétvégén a koronavírus elleni védőoltást akár külföldiek is.