Víruskutató: a beoltottak is tartsanak be minden szabályt

Sokkal kisebb fertőzésveszélyt jelentenek a környezetükre, kisebb az esélye annak, hogy terjesszék a koronavírust azok, akik már átestek a betegségen vagy már megkapták az oltást - hívta fel a figyelmet Rusvai Miklós.

A jelenlegi súlyos helyzetért a brit vírusmutáns a felelős, amely decemberben kerülhetett az országba, januárban szétterjedt. Február óta ez vált a dominánssá, felváltotta a vuhani változatot. Más járványoknál is megfigyelhető, hogy a vírusmutánsok erősebbek, hatásaik súlyosabbak, mint az eredeti vírus esetében - jegyezte meg a víruskutató a közmédia vasárnap reggeli műsorában.

Magyarországon két újabb oltóanyagot vizsgálnak,

az egyik a CoviShield, amely az AstraZeneca licence alapján Indiában készülő, brit ellenőrzés mellett készülő vakcina amely teljesen megegyezik a brit gyógyszergyár termékével - emlékeztetett

A másik a kínaiak által fejlesztett CanSino, amely hatásmechanizmusában megegyezik az amerikai Johnson & Johnson vektoralapú vakcinájával. Mind a kettő szer egydózisú, vagyis egy oltással érhető el 80 százalékos védettség.

Az egydózisú szerek használata felgyorsíthatja az oltási folyamatot, amely az egyetlen kiút a járványhelyzetből.



A Pfizer és az AstraZeneca is 80 százalékos védettséget biztosít már az első védettségnél, a második adaggal pedig ez 90 százalékig növelhető.

A védettség kialakulásához három hét szükséges.

Szombaton megkezdődött a várandós és a még szoptató édesanyák oltása országszerte, valamint azoké, akik gyereket tervező. Nekik a Pfizer és a Moderna vakcináját javasolják.

Rusvai Miklós szerint a szabályokat mindenkinek – így a beoltottaknak is - továbbra is be kell tartania.

Őszintén remélem, hogy szabad, maszk nélküli nyarunk lesz, ha ilyen ütemben haladnak az oltások

- tette hozzá.

