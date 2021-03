A Bizottság jóváhagyta 4 magyar gazdaságtámogatási program módosítását

Az Európai Bizottság engedélyezte, hogy a magyar állam módosítson négy olyan, a Bizottság által az elmúlt hónapokban jóváhagyott programot, melyek magyar cégeknek hivatottak állami támogatást nyújtani a koronavírus-válság közepette.

Magyarország az alábbi három program kapcsán arról értesítette a Bizottságot, hogy többek között a programok költségvetésének korlátozott mértékű emelése, valamint a támogatásigénylési kérelmek benyújtására vonatkozó határidők meghosszabbítása céljából kíván bizonyos módosításokat bevezetni:

A negyedik program a vendéglátóipari, a kulturális, a sport- és a szálláshely-szolgáltatási ágazatot támogató, a Bizottság által eredetileg 2020. december 10-én jóváhagyott program, amely adómentességek formájában bértámogatást biztosít a kedvezményezetteknek. Ennek a programnak az esetében Magyarország a következő módosításokat jelentette be: (i) kiterjeszti a kedvezményezettek körét annak érdekében, hogy a magyar hatóságok az önálló vállalkozóknak is nyújthassanak támogatást a társadalombiztosítási járulékok, illetve tételes adójuk („kata”) befizetésére vonatkozó kötelezettségük megszüntetése révén; és (ii) a program költségvetését 115,5 milliárd forintról 228 milliárd forintra növeli. A Bizottság megállapította, hogy a programok módosítása összhangban van az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal, abból a szempontból is, hogy a támogatásokban legfeljebb 2021. december 31-ig részesülhetnek a kedvezményezettek.

