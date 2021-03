Müller Cecília: "Aki azt gondolja, hogy védett a koronavírussal szemben, az rosszul gondolja"

Müller szerint ilyen egyszerűen nem létezik, ezért a második oltás után is be kell tartani az óvintézkedéseket azoknak is, akik már a második oltásukat is megkapták

Müller szerint senki nem érezheti magát teljesen biztonságban a vírustól.

Látszik, hogy Európa küszködik, rendkívül intenzíven terjed a járvány. Aki azt gondolja, hogy védett, az rosszul gondolja - mondta. Senki sem érezheti magát biztonságban. Persze nő a biztonsága és védettsége az embernek az oltás utáni idővel, de 100%-os védettség nem létezik.