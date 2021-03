Lehull a lepel az Amazon titkos fegyveréről: magyar webshopok is átvehetik az e-kereskedelmi óriás módszerét!

Óriásit robbant az e-kereskedelmi szektor a tavalyi évben, hiszen 2020-ban már a Föld lakosságnak több mint negyede, mintegy kétmilliárd fő vásárolt online. A webshopok számára azonban nem csak a növekvő forgalom jelent kihívást, de az átalakuló felhasználói igényeknek is meg kell felelniük ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni a globális nagyágyúk mellett. Költséghatékonyság, rugalmasság, fenntarthatóság – csak néhány olyan tényező, amely biztosíthatja a sikert, és könnyedén megvalósítható az Amazon, vagy éppen az eBay és az AliExpress által is használt módszer, az ún. microservice architektúra segítségével. De mit takar pontosan ez a titokzatosnak tűnő fogalom és vajon hogyan profitálhat ebből egy magyar webshop?

Az előrejelzések nagy jövőt jósolnak a fejlesztői körökben már most is népszerű microservice architektúrának, amely nagy valószínűséggel több szektorba gyűrűzik majd be a következő években, globális piaca pedig akár évi 22,5 százalékkal is bővülhet átlagosan. De miért is van óriási jelentősége a microservice architektúrának az e-kereskedelemben? Az első webáruházak megjelenésekor a legtöbb kapcsolódó funkciót – keresés, ajánlórendszerek, fizetés – egy komplex rendszer kezelte, majd az e-commerce szektor dinamikus növekedésével egyre több szolgáltatás önálló fejlesztéseken keresztül is elérhetővé vált, ahogy például az online fizetést forradalmasította a PayPal megjelenése. A nehézkes, bonyolult felépítésű platformok ideje tehát lejárt, és kisebb egységekből álló, átlátható, rugalmasan bővíthető szoftver struktúrák kerültek a webshopok mögé – ehhez nyújt megoldást a microservice architektúra.

Nem lehet egyszerre tizenegy Cristiano Ronaldo a pályán

A microservice architektúra tehát valójában egy szoftvertervezési módszer, amelynek lényege, hogy kisebb, egymással kommunikáló alkalmazások építenek fel egy könnyen alakítható és bővíthető IT-rendszert.

Képzeljük el, hogy egy futball csapatban minden poszton Cristiano Ronaldo játszik: bizonyára eredményesen szállítaná a gólokat, de a kapuban kevésbé lenne hatékony. A csapat taktikája nehezen módosítható és rugalmatlan lenne, miközben a cseréket is csak körülményesen lehetne végrehajtani. Ezzel szemben, ha minden posztra a megfelelő játékost találjuk meg és sikeresen integráljuk őket a csapat egészébe, akkor egy gyorsan reagáló, jól működő, versenyképes rendszert kapunk – így működik a microservice architektúra a gyakorlatban”

– mondja Gönczy Gábor, a Stylers Group CEO-ja. A vállalat elemzése alapján többek között a következő előnyökkel járhat a módszer alkalmazása:

Gyorsaság és technológiai függetlenség: A microservice struktúrák felépítése nem kötődik egyetlen technológiához, hiszen a különálló alkotóelemek mindegyike olyan IT-megoldással valósítható meg, amellyel szakmailag a legcélszerűbb. Így a külső szolgáltatások – például ERP, CRM, egyéb harmadik fél alkalmazások – rendszerhez kapcsolása is egyszerű és gyors. Márpedig, ha egy webshop azonnal képes reagálni a piaci változásokra és trendekre, jelentős versenyelőnyre tehet szert. Fenntarthatóság: A technológia lehetőséget biztosíthat arra, hogy az e-commerce platform hosszabb távú stratégiája is tervezhető, üzleti modellje pedig fenntartható legyen. Amennyiben új szakasz kezdődik a webshop életében, új piaci szegmensek, célok és igények jelennek meg, azt hatékonyan át lehet vezetni a rugalmas és könnyen bővíthető IT-infrastruktúrába. Tanulhatóság és népszerűség: Az újításokhoz nem kell feltétlenül a korábbi fejlesztő csapatot felkeresni, hiszen bármelyik szakember gyorsan fel tudja venni a fonalat és el tudja végezni a szükséges változtatásokat. A profik saját bevallása szerint a könnyen átlátható struktúrának köszönhetően akár 50 százalék is lehet a programozáson megtakarított idő.

Amazon, ebay, Walmart - a nagyok után szabadon

A fentiekből következhet még egy további fontos előny: a webshopok

az új infrastruktúrával könnyebben tudnak alkalmazkodni a vásárlók igényeihez,

ez talán az egyik legfontosabb szempont az e-commerce világában. A felhasználók azt várják, hogy az online platformok előre kitalálják, milyen termékeket és szolgáltatásokat keresnek, gyors betöltési sebességet és fizetési opciókat kínáljanak, illetve megfelelő lehetőséget biztosítsanak a visszajelzéseknek és a kétoldalú kommunikációnak.

A globális webes értékesítés királyai, mint az Amazon, a Walmart vagy az AliExpress már a 2010-es évek elején rájött, hogy a korábbi fejlesztési stratégiájuk nem fenntartható és a rugalmasabb, skálázhatóbb, összességében „fürgébb” IT-háttér biztosíthatja számukra hosszabb távon a sikert. Igazuk is lett, és az e-commerce szektor kisebb szereplői is rákaptak a microservice architektúrára, ez a trend az amerikai piacon tevékenykedő ügyfeleinknél gyorsan népszerűvé vált az elmúlt években

– teszi hozzá Gönczy Gábor.

