Orbán Viktor megköszönte a maszkokat és az új üzleti együttműködéseket az üzbég elnöknek

Biztos lábakon állnak a magyar-üzbég kapcsolatok, jó lendületet vett a két ország együttműködése - mondta Orbán Viktor miniszterelnök keddi taskenti sajtónyilatkozatában. Közben a két kormány számos üzleti együttműködési megállapodást is aláírt.

Jó ütemben "fogtuk meg egymás kezét, magyarok és üzbégek"

A magyar kormányfő kifejtette: nagy reményekkel és optimizmussal érkeztek Üzbegisztánba és azért is örömmel jöttek, mert így személyesen is köszönetet mondhatnak az egy évvel ezelőtti nemes gesztusért. Akkor kezdődött a világjárvány, és nem volt elég védőfelszerelés, vakcinákról pedig "nem is beszélhettünk még akkor" - idézte fel.

Emlékeztetett: abban a nehéz helyzetben, amikor mindenkinek szüksége volt védőeszközökre, Üzbegisztán és annak elnöke "gondolt a magyarokra", és sok százezer maszkot küldött Magyarországra, hogy a járvány terjedését fékezni lehessen.

Úgy látja, ennek az új korszaknak az elején jó ütemben "fogtuk meg egymás kezét, magyarok és üzbégek", és próbáljuk közösen kihasználni azt a lehetőséget, amelyet ez a nagy átalakulás mindenkinek tartogat, Közép-Ázsiának és Közép-Európának is.

A miniszterelnök hangsúlyozta: tapasztalatai alapján ha az elején nem sikerül a gazdasági együttműködést szimbolizáló zászlóshajót találni, akkor a jó szándék "szétaprózódik és a végén elpárolog". Kell egy-két nagy program, közös vállalkozás, gazdasági tett, amely világosan jelzi a magyar és az üzbég vállalkozóknak, hogy egy komoly dolog van készülőben, és "biztonságban hajózhatnak a nagy zászlóshajók mögötti nyugalmasabb vizeken" - mondta.

Kijelölték a zászlóshajókat

Kitért rá: kijelölték azt a néhány zászlóshajót, amely előre fogja vinni a két ország gazdaságát. Hálásak az együttműködés lehetőségéért a pénzügyi szektorban, és büszkék arra, hogy az üzbég mezőgazdaság korszerűsítésére is "bennünket választottak partnerül" - mondta.

Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy a magyar-üzbég kapcsolatok biztos lábakon állnak, és megjegyezte: a két ország együttműködhet a nukleáris energia területén is, és a gyógyszeriparban is látnak lehetőséget.

Milyen együttműködésekről van szó?

Kilencvenöt megállapodást írt alá az üzbég és a magyar kormány kedden Taskentben, és ezek alapján magyar vállalatok kapják meg a lehetőséget arra, hogy stratégiai ágazatokat átalakítsanak, illetve modernizáljanak itt Üzbegisztánban - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek adott nyilatkozatában.

Az OTP a legnagyobb magyar bankként, itt az első külföldi bankként kapja meg azt a lehetőséget, hogy részt vegyen az üzbég bankrendszer privatizációjában. Az erről folyó tárgyalások előrehaladott állapotban vannak - mondta a miniszter.

Az üzbég nukleárisenergia-termelés növelésében is jelentős magyar szerepvállalás várható. Üzbegisztán a világ hetedik legnagyobb uránkitermelőjeként egy újabb atomerőművet épít, amelyet ugyanúgy az évtized végére tervez befejezni, mint Magyarország a Paks II. projektet. Itt egy magyar szabadalom alapján tervezik meg az új atomerőmű hűtőrendszerét - fejtette ki Szijjártó Péter.

A felsőoktatás modernizálása terén a debreceni egyetem megállapodott az üzbég vezetéssel egy campus ottani létrehozásáról, a magyar agráregyetem pedig az üzbég mezőgazdasági felsőoktatás tudományos átalakításában és modernizálásában vesz részt.

Ezzel párhuzamosan az Eximbank százmillió dolláros hitelkeretet biztosít a magyar-üzbég kapcsolatok fejlesztésére.

Felavatták a közös burgonyakutató központot

Magyarország stratégiai törekvése, hogy Üzbegisztánnal minél szorosabb kapcsolata épüljön ki a mezőgazdaság területén - jelentette ki az agrárminiszter kedden Taskentben, az Üzbég-Magyar Burgonyakutató Központ avatási ünnepségén a tárca közleménye szerint. A miniszterrel készített interjúnkat egyébként éppen ma reggel tettük közzé:

Nagy István kiemelte: a kenyér mellett a burgonya a másik igen fontos élelmiszer, amelynek nemcsak múltja, hanem jövője is van a térségben. Hangsúlyozta, a két ország között létrejött megállapodás lényege, hogy a magyar és üzbég szakértők közösen mérjék fel a helyi burgonyatermesztési, illetve kutatási lehetőségeket, megfogalmazzák az igényeket és lehetőségeket, valamint részletes projekteket dolgozzanak ki az ágazat további fejlődése érdekében.

Kifejtette: az együttműködés fontos része a gyakorlati és kutatási szakemberek képzése, valamint az ismeretek átadása is, mind hazánkban az újonnan létrehozott integrált magyar agráregyetem keretei között, mind pedig a közép-ázsiai ország vonatkozásában. A tárcavezető meggyőződése szerint a közös beruházások révén olyan projektek valósulhatnak meg, amelyek alkalmasak lesznek a régión kívüli, harmadik országbeli piacszerzésre és terjeszkedésre is.

Nagy István a többnapos üzbegisztáni látogatás során Zsamsid Abduhakimovics Hodzsajev földművelésügyi miniszterrel munkatervet írt alá az üzbég-magyar mezőgazdaság, élelmiszerellátás és állattenyésztés fejlesztéséről. A tárcavezetők emellett öntözési és vízgazdálkodási keretmegállapodást is kötöttek a két ország között.

Erről tájékoztattak üzbég oldalról

Közös nyilatkozatot írt alá a kétoldalú kapcsolatoknak a stratégiai partnerség szintjére emeléséről Savkat Mirzijojev üzbég államfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Taskentben - közölte kedden az üzbég elnöki hivatal.

A két vezető jelenlétében emellett tucatnyi dokumentumot írtak még alá a kétoldalú kapcsolatok sokoldalú fejlesztéséről. Az üzbég tájékoztatás ezek közül a két külügyi tárca közötti, a munkaügy, az atomenergetikai szakemberképzés, az innováció, a kultúra és az agrárium terén való együttműködést említette meg. Megállapodás született a debreceni egyetem üzbegisztáni képzéseinek programjairól is.

Mirzijojev az eseményt követően a kun.uz üzbég hírportál szerint a sajtónak elmondta, hogy a kétoldalú kapcsolatok az elmúlt években dinamikusan fejlődtek - a kétoldalú áruforgalom négy év alatt megháromszorozódott -, és minőségileg új szintre emelkedtek. Mint mondta, a tárgyalások során elsősorban a gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztése kapott komoly hangsúlyt.

Számos kétoldalú megállapodás írtak alá a felek kétoldalú üzleti tanács első ülésén is. Orbán Viktort hétfőn a taskenti reptéren hétfőn Abdulla Aripov üzbég miniszterelnök fogadta. A magyar kormányfő érkezését követően a Musztakillik téren megkoszorúzta a függetlenség és a humanizmus emlékművét.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Savkat Mirzijojev üzbég államfő (j) és Orbán Viktor miniszterelnök a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón Taskentben 2021. március 30-án.