Fontos szerepet kaphat a lízing a járvány utáni gazdasági élénkítésben

A pandémia megszakította a gazdaság évek óta tartó növekedését, a felpattanáshoz pedig fontos kérdés, hogy mikor tér vissza a vállalatok beruházási kedve. A különböző fejlesztések, beruházások élénkítésében a lízingcégek is kiemelt szerepet kaphatnak, ezek megvalósításához ugyanis a lízingkonstrukciók rugalmas és költséghatékony finanszírozási formát jelentenek - írja a Magyar Lízingszövetség közleményében.

A pandémia és az ahhoz köthető negatív hatások, valamint a korlátozások eredményeként 2020-ban a magyar GDP 5 százalékkal csökkent éves összevetésben. A kedvezőtlen környezetben a lízingpiac is zsugorodott, igaz, a 639 milliárd forintos finanszírozott összeg jóval meghaladta a Magyar Lízingszövetség 550-600 milliárd forintos várakozásait. A gazdaság újraindításában a fejlesztések, beruházások finanszírozására készülnek a lízingcégek - közölte a Magyar Lízingszövetség, amely egy edukációs programot is indított annak érdekében, hogy a mostaninál szélesebb kör ismerhesse meg a lízingkonstrukciókat.

Jó alternatíva a beruházásokhoz

„A járványhoz köthető gazdasági visszaesést követő fellendülésben főszerepet kell kapnia a beruházási kedv élénkítésének, amely visszaesett a múlt évben. A beruházások volumene 2020-ban éves szinten 3,8 százalékkal csökkent, ami a rekordszintű bázishoz képest jónak mondható. A piac élénkülésével az érintett cégek jövőbeni beruházásai nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gazdaság mielőbb felívelő pályára állhasson” – mondta Nyikos Katalin, a Magyar Lízingszövetség elnöke.

A különböző beruházásokhoz pedig – többek között a továbbra is alacsony kamatkörnyezet miatt - a rugalmas és költséghatékony finanszírozási formát jelentő lízingkonstrukciók jó alternatívát jelentenek. Különösen, hogy a kedvezményes forrásokat biztosító jegybanki és az Eximbank által nyújtott programokban a lízingfinanszírozások is elérhetőek.

Edukációs program indul

A szervezet edukációs programot indított, amelynek keretében a szélesebb közönséggel igyekeznek megismertetni a lízingfinanszírozás előnyeit. A program keretében a Lízingszövetség egy-egy kiemelt területhez nagyköveteket is rendelt: az elnökség, illetve a bizottságok tagjaival készült interjúkban a lízing megértéséhez szükséges alapfogalmakat magyarázzák el a szakértők, illetve a magánszemélyek és a vállalkozások finanszírozással kapcsolatos, gyakorlati kérdéseire adnak választ.

Így kitérnek például arra is, hogy

milyen eszközöket lehet lízingelni,

milyen előnyökkel számolhat az, aki autót lízingel,

milyen feltételeknek kell megfelelni, ha valaki lízinget szeretne igénybe venni,

mire érdemes figyelni, mielőtt belevág valaki egy finanszírozási konstrukcióba,

mit kell tudni a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásáról,

mit jelent a moratórium a lízing esetén,

és milyen áfa-visszaigénylési lehetőségek vannak lízing esetén.

A Lízingszövetség weboldala is kiegészült: a szakmai hírek mellett a lakossági ügyfeleknek és a vállalatoknak külön menüpontban, laikusok számára is érthető formában mutatják be az adott célcsoport számára elérhető lízingkonstrukciókat, ezeknek előnyeit, a lízing alapfogalmait – így például a különbséget az operatív és a pénzügyi lízing között -, illetve a lízingelhető eszközöket.

A Magyar Lízingszövetség célja a kampánnyal, hogy a különböző hitelkonstrukciók mellett a lízingre is egyre több magánszemély és vállalkozás gondoljon eszközbeszerzés esetén.

A Magyar Lízingszövetség weboldala itt érhető el: https://lizingszovetseg.hu/

A Lízing különböző fajtáit bemutató edukációs videó: https://youtu.be/1ZrDIMVp4I0

