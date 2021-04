Itt van Joe Biden nagy terve: 2000 milliárd dollárból rúgná be újra Amerika motorját

Nyolc év alatt összesen 2000 milliárd dolláros infrastruktúrafejlesztési és gazdasági újraindítási programot jelentett be szerdán Joe Biden amerikai elnök. A csomag finanszírozását a vállalati adókulcs emelése biztosítja részben.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Az 1929-32-es gazdasági világválságot követő New Dealhez hasonló program célja, hogy az USA az infrastruktúra fejlesztésével lábaljon ki a válságból. Elsősorban a közlekedési infrastruktúrát, a közműhálózatot, a szélessávú internethálózatot és a feldolgozóipart fejlesztenék.

A csomag finanszírozását egyrészt a társasági adó 28 százalékra emelése szolgálja, másrészt a tervek szerint erősebben lépnének fel az adóelkerüléssel szemben a profit külföldre vitelének szigorításával. Az elképzelés szerint ezek az intézkedések 15 év alatt hozzák vissza a nyolc évnyi beruházás költségét.

A terv bemutatása alkalmából Joe Biden Pittsburghben tartott beszédet, melyben kiemelte, hogy célja „a világ legerősebb, legellenállóbb és leginnovatívabb gazdaságának létrehozása” több millió jól fizető állással. A fejlesztési terv főbb elemei:

621 milliárd dollár közlekedési infrastruktúrára, például utak, hidak, közösségi közlekedés, kikötők, repterek és elektromos járművek fejlesztésére. Ebből 20 ezer mérföldnyi utat és tízezer hidat építenének fel többek között. További cél 500 ezer elektromos autó-töltő kiépítése 2030-ig és 50 ezer hagyományos hajtású tömegközlekedési eszköz lecserélése.

400 milliárd dollár közvetlenül az idősek védelmére.

300 milliárd dollár az ivóvízhálózat fejlesztésére, a szélessávú internet kiépítésére és az elektromos rendszerre. Ebből minden fontosabb vízvezetéket felújítanának az országban, illetve mindenkinek elérhetővé tennék a szélessávú internetet.

300 milliárd dollár lakhatásra és iskolák építésére, amiből többek között 500 ezer új lakás épülhetne alacsony jövedelműeknek.

580 milliárd dollár a feldolgozóipar fejlesztésére, elsősorban kutatásokra és munkahelyi képzésekre.

Biden szerdai beszédében azt ígérte, hogy néhány héten belül átfogó gazdasági újraindítási csomagjának második felét is nyilvánosságra hozza. Persze még a most ismertetett terveket sem fogadta el a kongresszus, az ellenzéki republikánusok ellenzik az adóemelést, ami a csomag ára. A republikánusok Donald Trump elnöksége alatt a korábbi 35%-ról 21%-ra csökkentették a társasági adó kulcsát, ezért is ellenzik most az emelést.

Címlapkép: Drew Angerer/Getty Images