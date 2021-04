Operatív törzs: tombol a járvány harmadik hulláma, húsvétkor szűk körben ünnepeljünk!

Kiss Róbert rendőr-alezredes kezdte meg a sajtótájékoztatót. Elmondta: nemzetközi tranzitálási célból több mint 764 ezer teherforgalom beléptetését biztosították. A legnagyobb forgalma a hegyeshalmi határon volt. Itt szeptember óta van ismét határellenőrzés.

Horvátország tegnap délután jelentette be: továbbra is negatív teszttel lehet csak beutazni, nemcsak a PCR-tesztet, hanem az antigénteszt eredményét is elfogadják. Oltási igazolással vagy gyógyultsági igazolással ezt ki lehet váltani.

A védelmi intézkedéseket is ismertette Kiss Róbert, a járvány eleje óta foganatosított intézkedéseket itt lehet megtekinteni. Hozzátette: Villányban bezárattak egy szállodát, mert grúz állampolgároknak biztosítottak szálláshelyet.