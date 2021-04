Romániában a gyerekeket is támadja a koronavírus

Romániában a gyerekeket sem kíméli a koronavírus-járvány harmadik hulláma - közölte vasárnapi sajtótájékoztatóján a román egészségügyi miniszter.

Vlad Voiculescu elmondta: 167 gyereket kezelnek a koronavírusos esetekre szakosodott kórházakban, közülük 16-ot intenzív osztályon, kettőt pedig lélegeztetőgépre kötve. A miniszter arról számolt be, hogy a járvány harmadik hulláma minden eddiginél jobban próbára teszi az egészségügyi rendszert.

Amint az elmúlt hetekben rendszeresen megtörtént, vasárnap is megdőlt a kórházban ápolt és az intenzív terápiára szoruló koronavírusos betegek rekordja. A vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint 13 714 Covid-19-beteg fekszik a kórházakban, közülük 1456-an intenzív terápiás osztályokon. A miniszter a harmadik hullám jellemzőjeként említette azt is, hogy egész családok kerülnek kórházba, és nemcsak a krónikus betegségekben szenvedők élete kerül veszélybe, hanem olyanoké is, akik nem szenvednek más betegségben.

Vlad Voiculescu elmondta: az elmúlt napokban növelték a koronavírusos betegeket ellátó kórházakban az ágyak számát, és az intenzív terápiás osztályokon is immár 1600 koronavírusos beteget tudnak kezelni. Úgy vélte: növeli a kockázatot a betegek szállítása a túlzsúfolt kórházakból a kevésbé fertőzött régiók kórházaiba, ezért arra törekszenek, hogy a nagyvárosokban bővítsék a kórházi kapacitást.

A vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint Romániában az elmúlt 24 órában sokkal kevesebb új fertőzést jegyeztek fel(3712), mint amennyi a korábbi két hét napi átlaga volt (5558), és a halálesetek száma (97) is elmaradt a korábbi két hét napi átlagától (132). Az elmúlt egy év statisztikai adatai azonban azt jelzik, hogy a hét végére mindig visszaesnek a számok, minden bizonnyal az elvégzett tesztek számának a csökkenése és a hiányos jelentések következtében.

A járvány megjelenése óta a romániai megfertőződöttek száma (974 375) közelít az egymillióhoz, a halálos áldozatoké pedig meghaladta a 24 ezret.

Címlapkép: Getty Images