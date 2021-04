Alaposan elromlik az időjárás, hat megyére adtak ki figyelmeztetést

Húsvéthétfőn sok napsütésre számíthatunk, a délután második felében viszont északnyugaton és északon megnövekszik a felhőzet, erős széllökések várhatók.

Késő este északnyugat felől markáns hidegfront érkezik. Előbb a Kisalföldön, Alpokalján, Bakonyban, majd a front gyors áthelyeződésével keddre virradó éjszaka általában Dunántúlon viharossá fokozódik az északnyugati szél. A főváros térségét várhatóan kevéssel éjfél után éri el a front. A legerősebb lökések általában 70-80 km/h körül várhatók, de az arra érzékenyebb hegyvidéki tájakon és a Balatonnál 90 km/h-t meghaladó széllökésekre is számítani lehet.

A front csapadékában éjfélig az eső, zápor mellett a havas eső, hó is megjelenik, de éjfélig érdemi hóréteg még nem várható. Hajnalra a Dunántúli-középhegységben, Alpokalján, délnyugaton, reggelre Borsodban és a Zemplén térségében általában néhány cm, nedves tapadó hóra lehet számítani, de egyes hegyvidéki részeken jelentősebb mennyiségű porhó is lehetséges. Elsősorban Bakonyban hófúvás is valószínű, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat közleményében.

Címlapkép: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images