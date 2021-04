Boldogkői: ne nyissanak ki az iskolák áprilisban

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Boldogkői Zsolt arra hívja fel a figyelmet Facebook-posztjában, hogy egyre jobban állunk az oltások terén világviszonylatban, de két problémát meg kell oldanunk.

Egyrészt türelmet javasol az iskolanyitással kapcsolatban, azt írja, hogy ne nyissuk meg az iskolákat áprilisban. A következő indokok miatt:

a gyerekeket még nem lehet oltani,

a tanárok oltása nem fog elegendő immunitást produkálni addigra,

a brit variáns veszélyes a kicsikre,

ráadásul ők haza fogják vinni a vírust a családba.

A másik probléma az oltásellenesség: "Hamarosan el fogunk érkezni arra a pontra, hogy az oltásellenesség miatt nem nő tovább az átoltottság, és ezért nem tudunk megszabadulni a vírustól" – írja Boldogkői Zsolt. "Le kell törni az oltásellenességet! Hatásos motivációs rendszert kellene kidolgozni az oltakozási hajlandóság kialakítására, melynek fő eszközeként az oltásigazolványnak igen erős jogosítványokat kellene adni" - írja a szakértő, aki szerint a vírusszkeptikus és oltásellenes vezérekre pedig alkalmazni kellene a hatályos jogszabályokat.

Újranyitás

Amikor a kormány bejelentette, hogy a fokozatos nyitás első állomása 2,5 millió átoltottnál élesedik, akkor azt is jelezte már, hogy ez a húsvéthétfő utáni első napokban következhet be. Orbán Viktor nagypénteki rádióinterjújában viszont már konkrétabb dátumot mondott: szerinte húsvét után egy-két nappal elérhetjük a 2,5 millió beoltottat, amely egyben azt is jelenti, hogy az előre rögzített módon kinyithatnak a boltok és a szolgáltatószektor.

Friss számításunkban bemutattuk, hogy a korábban számoltaknál (április 10.-11.) előbb is elérheti Magyarország a 2,5 millió beoltottat. Most úgy tűnik, április 7-8. környékén érhető el ez a szint (ezt említette vasárnap reggeli videójában is a miniszterelnök, amikor azt mondta, hogy húsvét után 1-2 nappal jöhet el ez a szám).

Az újraindítás második fokozata a jelenleg érvényben lévő rendeletek szerint április 19-én jöhet el, ekkor ugyanis újranyitnak az iskolák és az óvodák. Egyes szervezetek és szakértők viszont az iskolák nyitásának elhalasztását kérték a kormánytól, amire a kormány azonban eddig nem reagált.

Címlapkép: Getty Images