Oravecz Zsolt: a Mátrai Erőmű szerepe az ellátásbiztonság terén a legfontosabb

A Mátrai Erőmű szerepe a hazai villamosenergia-ellátásban kiemelten fontos, a következő négy-öt évben a magyar rendszer kikerülhetetlen eleme. Az új vezetés elkezdte az erőmű átalakítását és 5+4 éves tervet is létrehoztak. A modernizáció része az 500 megawattos gázturbinás egység, és a nagy teljesítményű napelempark is többek között. A társaság 2025 után is minden munkavállalónak szeretne munkát kínálni – mondta el Oravecz Zsolt, a Mátrai Erőmű vezérigazgatója egy ma megjelent interjúban a Heves Megyei Hírlapnak.