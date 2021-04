Orbán Viktor bejelentette: szerdán kezdődik a nyitás Magyarországon

Megvan a 2,5 millió beoltott Magyarországon, ennek kapcsán a miniszterelnök videót tett közzé Facebook-oldalán, melyben bejelentette: holnaptól kezdődik a nyitás.

A bejelentés: elindul a nyitás

A miniszterelnök (egy előzetesen közölt fénykép után) kedd délutáni rövid videójában jelentette be: fontos mérföldkőhöz érkeztünk, 2,5 millió honfitársunk be lett már oltva.

"Egy éve háborús időkre emlékeztető állapotok közt, korlátozások, kijárási tilalom és személyes veszteségek mellett éljük az életünk. A vírus háborút vív ellenünk az egyetlen győzelemmel kecsegtető fegyverünk a vakcina" - fogalmazott Orbán Viktor.

HOLNAPTÓL NYITHATNAK AZ üzletek ÉS ÚJRAINDULNAK A SZOLGÁLTATÁSOK - JELENTETTE BE A MINISZTERELNÖK.

Járványügyi intézkedések továbbra is lesznek, Orbán Viktor mindenkit arra kért, hogy ezeket tartsa be.

Hozzátette: az oltásprogram folytatódik, hasonló tempóban, majd megköszönte az egészségügyi szakemberek munkáját és regisztrációra kérte a magyar lakosságot.

"Magyarország lehet, Magyarország lesz az európai ország, ahol a legelőször jut vakcina mindenkinek. Nekünk minden élet számít" - mondta Orbán Viktor.

A kormány nyitási stratégiája kapcsán fontos emlékeztetni egy lényeges fejleményre. Azzal, hogy a kormány már korábban egy rendeletben megszabta, hogy a járványügyi védelmi intézkedések fokozatos feloldását az átoltottsághoz köti, az is eldőlt, hogy a koronavírus elleni védekezés magyarországi stratégiáját elsődlegesen nem a járványügyi folyamatok és kilátások határozzák meg, hanem az oltás tempója.

Azt is érdemes megjegyezni a mostani miniszterelnöki bejelentés kapcsán, hogy az oltási program bizonyított: épp egy ünnepi, hosszú hétvégi időszakban sikerült felpörgetni az oltások beadását, ami a jövőre nézve is kedvező jel. Még a kormány által előzetesen várt oltási tempót is felülmúlta a rendszer.

Korábbi cikkünkben arra is rámutattunk, hogy a következő lényeges megoldandó feladat az lesz, amikor elfogynak a regisztráltak és közben tömegével állnak majd rendelkezésre vakcinák, csak nem lesz kit beoltani. Ennek fényében érdekes kérdés lesz, hogy a nyájimmunitás hogyan és milyen tempóban tud majd kialakulni Magyarországon, ami a vírus terjedésének tartós megfékezéséhez szükséges.

Hogyan változnak a szabályok április 7-étől?

A korábbi tájékoztatás alapján amint eléri a beoltottak száma a kormány által meghatározott 2,5 milliós szintet, az automatizmus a következőképpen néz ki: Pintér Sándor belügyminiszternek határozatban kell megállapítania, hogy megtörtént a 2,5 milliomodik oltás.

Ezt követően a vonatkozó kormányrendelet értelmében a következő intézkedések lépnek életbe:

A kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosul.

Az üzletek reggel 5 óra és este 9.30 között lehetnek nyitva.

Az üzletek, köztük a március 8-a óta zárva tartó üzletek újfajta, négyzetméter alapú szabályok mentén ugyan, de nyitva lehetnek. Átlagosan 10 négyzetméterenként 1 vásárló lehet az üzletben az új szabályozás szerint.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászok, kozmetikák és más szolgáltatók.

Már arra is megérkeztek a javaslatok, hogy a kormány hogyan folytassa az újranyitást. A kereskedelmi és iparkamara az oltottaknak adna előnyt.

Mit mondanak a szakértők erről az eredményről?

Rusvai Miklós virológus szerint kockázatos a 2,5 millió beoltotthoz kötött nyitási terv, inkább a járványadatokat kellene figyelni. A virológus várna még a nyitással, és a járványhelyzethez kötné a korlátozások feloldását a beoltottak száma helyett. Szlávik János infektológus főorvos úgy fogalmazott, ahhoz, hogy hátra dőljünk, sokkal-sokkal több oltást kell beadni, mint 2,5 millió.

Duda Ernő, a Szegedi Tudományegyetem biológus professzora a 168.hu-nak korábban azt mondta, hogy szerinte 3,5 millió embert kellene beoltani a biztonságos nyitáshoz. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora pedig úgy vélekedett, hogy a 2,5 millió oltott "jó cél", de akkor lenne mindenki biztonságban, ha 5 millió embert beoltanánk.

Szakértők szerint miután a vírus brit mutációja gyorsabban terjed, így a nyájimmunitás szintje is magasabban húzódik, mint az eredeti vírusnál. Ahogy a mai elemzésünkben rámutattunk, a 2,5 millió beoltott főképp az idősekk korosztályból került ki.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a mai tájékoztatóján közölte: a brit mutáns komoly megbetegedést tud okozni, sajnos a fiatal korosztálynál is. Kiemelte, hogy a kórházban kezeltek nagy részét is fiatalok teszik ki.

