Április 19-ig velünk maradnak a korlátozó intézkedések - Most akkor lazít vagy szigorít Magyarország?

A koronavírus-járvány elleni védelmi intézkedések újabb meghosszabbításáról döntött a kormány az operatív törzs javaslatára. Ezúttal április 19-ig lesznek érvényben a szabályok, ez épp az a nap, amikor a kormány megnyitná az iskolákat. Miközben az eredeti szigorító intézkedések jelentős részét fenntartja mostani döntésével a kormány, ne feledjük, hogy a nyitás irányába is ellépett, ugyanis szerda óta újra nyitva lehet minden bolt (igaz, újfajta korlátozások mellett), több szolgáltatás vált újra elérhetővé és a kijárási korlátozás időtartama is szűkült. A rendeletek és jogszabályok útvesztőjében bemutatjuk az egyedi magyar járványügyi stratégiát.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

A védelmi intézkedések meghosszabbításáról jelent meg rendelet a szerda esti Magyar Közlönyben. Ennek lényege, hogy a tavaly november óta élő korlátozó intézkedések érvényessége április 8-án járt volna le, ezt most a kormány kitolta további 11 nappal, április 19-ig.

Ez az április 19-i dátum azért is érdekes, mert a kormány tervei szerint akkor lépne életbe a fokozatos újraindítás második szakasza, az iskolák és óvodák újranyitásával.

A kormány mostani döntése értelmében változatlanok maradnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok, a települések belterületén, az utcán és a közterületen továbbra is mindenki köteles maszkot hordani, illetve közterületen és nyilvános helyen a 1,5 méteres távolságot tartani. Szabadidős sport tevékenység – a kijárási tilalmon kívüli időszakban - továbbra is folytatható egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel, azzal a feltétellel hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

A vendéglátó üzletek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben. Csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be az éttermekbe a vendégek. A szállodák és fitnesztermek továbbra sem fogadhatnak vendégeket.

A kormány egyúttal arról is döntött, hogy április 19-ig meghosszabbítja a Magyarország valamennyi schengeni belső határszakaszára ideiglenesen bevezetett határellenőrzési és határőrizeti feladatok hatályát.

A szerdán megjelent rendelet április 7-én 22 órakor lépett hatályba.

Most akkor nyitva zár Magyarország vagy zárva nyit? Mi folyik itt pontosan?

A szerda este 22 órakor életbe lépett, szigorító intézkedések alapvető fenntartását célzó, fentebb ismertetett rendelet, valamint a 2,5 millió átoltott után szerda hajnalban automatikusan életbe lépett nyitási lépések összeegyeztetése első pillantásra nem könnyű feladat, de segítünk a kiiagazodásban.

A járvány terjedését megfékező első keményebb korlátozó intézkedések tavaly november 11-én léptek hatályba. Azóta van velünk az esti kijárási tilalom, a maszkviselési előírások (önkormányzati hatáskörbe utalva) és távolságtartási szabályok, ekkor szűkült a boltok nyitvatartásának ideje, azóta tilos a gyülekezés, a rendezvények szervezése (esküvő például a lakodalom nélkül tartható meg), a helyben fogyasztás az éttermekben, a szállodák látogatása, a szabadidős létesítmények látogatása (beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat). A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva maradtak, a 9. osztálytól álltak át a digitális munkarendre (az egyetemek és főiskolák is bezártak ekkor). Ezeket az intézkedéseket a kormány folyamatosan újból és újból meghosszabbította (a szenteste volt egy kisebb kivétel), még a második járványhullám leszálló ágában sem lazított.

A brit vírusvariáns tömeges terjedése okozta harmadik járványhullám ellen a kormány döntése értelmében március 8-án pótlólagos szigorító intézkedések léptek életbe, eredetileg két hétre, március 22-ig. Ezt később a kedvezőtlen járványhelyzet miatt egy héttel meghosszabbította, március 29-ig, majd később megint kintebb tolta a korlátozások időbeli hatályát, április 8-ig. Az újabb járványügyi szigorító intézkedések keretében több bolt is bezárt, még a kaszinók is, valamint - jópár kivételtől eltekintve - be kellett zárniuk a személyes megjelenést igénylő szolgáltatást nyújtó helyiségnek vagy helyszínnek (ezek voltak a fodrászatok, kozmetikusok, stb.), és minden oktató intézmény (bölcsődék kivételével) bezárt. A maszkviselés előírását már központilag határozta meg a kormány, ettől a ponttól nem az önkormányzatok hatásköre ez a kérdés. Akkor még úgy nézett ki, hogy a óvodák és iskolák újranyithatnak április 7-én, azonban ezt az időpontot végül április 19-re tolta ki a kormány.

Az április 7-én, szerda este megjelent friss rendeletnek tehát meg is kellett jelennie mostanra, ugyanis a szigorító intézkedések alkalmazásának hatálya április 8-án lejárt volna, ahogy fentebb bemutattuk.

A gyakorlatban tehát az történt, hogy most a kormány az eredetileg két hétre meghirdetett pótlólagos intézkedéseket összesen már hat hétig tartó időszakra hosszabbította meg (március 8. és április 19. között). Ez volt az eredeti járvány elleni védekező stratégia, amikor a kormány járványügyi döntéseit a járványügyi folyamatok határozták meg.

Azonban közben - engedve a zárlat miatti egyre erősebb társadalmi nyomásnak - a másik kezével saját maga lazított a korlátozó szabályokon (és megkezdte az újranyitás első fázisát), a 2,5 millió beadott oltásra hivatkozva (amint ebben a cikkünkben bemutattuk: ez nem kockázatmentes stratégia) egy automatizmust léptetett életbe (szakértők sem értették, miért éppen 2,5 millió beoltott főhöz kötötte a kormány a nyitás elkezdését, hiszen ez nagyon messze van a 80-90%-os nyájimmunitás szintjétől, és az automatizmus rendszere sem tökéletes, hiszen több százezer beoltott embernek még nem is alakulhatott ki a megfelelő védettsége, hiszen nem kapták meg a második oltást, de sokak esetében még az első oltás után sem telt el elég nap). A lazítás keretében szűkült a kijárási korlátozás időtartama, a boltok tovább maradnak nyitva (azonban fontos korlátozás, hogy négyzetméter alapon mehetnek be a vásárlók), de minden üzlet kinyithat, és a március 8. előtt (de november 11. után!) nyitva lévő szolgáltatóhelyek is kinyithattak (fodrászat, kozmetika, stb., de konditermek, uszodák, állatkertek nem!).

A korlátozásokat lazító lépésével a kabinet felülvizsgálta és részben feladta az eredeti járvány elleni védekező stratégiáját és egy új változót hozott be a képletbe, az oltások előrehaladását. Úgy tűnik, hogy a védekező képletben ez lett az elsődleges fontosságú változó, mert már most az körvonalazódik, hogy a nyitás következő fázisát is az oltottak számához fogja kötni a kormány (beoltottak előnyei).

A szerda esti Magyar Közlönyben megjelent rendelet egyúttal azt is jelenti, hogy a kormány hisz a korlátozó intézkedések eredményességében és hatásosságában (maszkviselési kötelezettség, távolságtartás, kijárási korlátozás, üzletekre vonatkozó négyzetméter alapú szabályozás, gyülekezéstiltás, egyes szolgáltatások korlátozása, vendéglátás korlátozása). Pedig egy héttel Orbán Viktor miniszterelnök az oltások hatásosságára helyezte a hangsúlyt, amikor az M1-nek adott interjút. Arra a kérdésre, hogy nem lett volna-e taktikusabb választás, ha egy rövid, de kivételek nélküli zárás, a miniszterelnök azt mondta: érdemes és be is lehet tartani a szabályokat, de a brit vírus okozta harmadik hullám sokkal agresszívebb, mint a korábbi volt, és amíg a fertőzések elszigeteltek voltak, addig a zárás segített, most azonban tömeges a fertőzés, ezért ezt a zárások és a korlátozások csak lassítani tudják, megállítani már nem. Egyetlen módon lehet megállítani, megölni a vírust, ez pedig az oltás - húzta alá.

Címlapkép: Felirat egy újranyitott illatszereket árusító üzlet bejárata előtt Budapesten, a Deák Ferenc utcában 2021. április 7-én. Ezen a napon lépett életbe a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló jogszabály, amely szerint az üzletek, köztük a március 8. óta zárva tartók újfajta, négyzetméter alapú szabályok mentén ugyan, de nyitva lehetnek. Április 6-án beadták a 2,5 milliomodik koronavírus elleni védőoltást, amely a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása első fokozatának feltétele volt. Forrás: MTI/Balogh Zoltán