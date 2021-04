Arat a vírus Magyarországon, de megkezdődött az újranyitás

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Orbán Viktor miniszterelnök kedden délután bejelentette, hogy elértük a 2,5 millió beoltottat, így szerdától elindul a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások egy részének a feloldása. Orbán Viktor korábban azt mondta, hogy a 2,5 milliós határt „egy erkölcsi törvény jelölte ki”, ugyanis akkor szabad újraindítani az országot, ha a leginkább életveszélyben lévők megkapták az oltást, vagyis kikerülnek a közvetlen életveszélyből. Orbán Viktor a 65 éven felülieket értette ezalatt.

Mindeközben csak Finnország, Írország, Málta és Svédország teljesítette azt az Európai Bizottság által korábban kitűzött első fontos oltási célt, hogy március végéig a 80 év feletti korosztály legalább 80%-a elsőre megkapja valamelyik koronavírus elleni vakcinát. Magyarországon ez nem teljesült. Habár összességében az EU élmezőnyében vagyunk a lakosságarányos átoltottságban, a regisztrációs módszer a hazai viszonyok mellett egyszerűen nem volt elég ahhoz, hogy az oltások elérjék a legidősebb és egyúttal leginkább veszélyeztetett korosztályt. Emiatt ritka példaként a 70-79 éves korosztályban magasabb nálunk az átoltottság (64,8%), mint a 80 felettieknél (59,8%). Az oltásra regisztráltak közül pedig 1,3 millióan még nem kapták meg a vakcinát és amint reggel már rámutattunk: május elejéig "összeérhet" az addigra regisztráltak és a beoltottak száma, így új kihívással találja majd szemben magát a kormány.

A leginkább veszélyeztetettek közül tehát egyelőre sokan vannak, akik még ma sem védettek a vírussal szemben. Mindemellett járványügyi szakértők egyébként sem javasolták a nyitást 2,5 millió beoltott után, a legtöbben úgy vélték, hogy 3,5 millió oltás beadására lenne szükség ahhoz, hogy elinduljon a nyitás. A regisztrált idősek beoltása egyáltalán nem jelenti azt, hogy ők már immunisak lennének, még hetek kérdése, mire kialakul a védettségük az oltás beadásától számítva.

Ráadásul a koronavírus az elmúlt időszakban már nem is alapvetően az idősek körében terjedt Magyarországon. A legtöbb fertőzött a munkaképes korú lakosságból kerül ki, ami nem csoda, hiszen ők a leginkább mobil réteg, ők találkoznak a legtöbb emberrel. A fiatalok fertőzését és a vírus átadását vissza tudta fogni az iskolák bezárása, de az alábbi grafikonon látható, hogy még hosszú az út a vírus legyőzéséig. Magyarország nem közli, hogy milyen a fertőzöttek korösszetétele, azonban az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai alapján láthatóvá válik a helyzet.

Mindez azért is kedvezőtlen hír, mert a koronavírus brit mutációja – amely domináns Magyarországon – a fiatalok körében is súlyos lefolyást tud okozni. Az angol variáns gyorsabban terjed, mint a korábbi, illetve súlyosabb megbetegedést is okoz.

Éppen ezért mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos tegnap, hogy a brit variáns a fiatalok körében is arat.

Ferenci Tamás biostatisztikust, a Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai Munkacsoport tagja, az Óbudai Egyetem docense a Magyar Narancsnak a nyitás kapcsán úgy fogalmazott, hogy ennél a betegségnél egy elég jól definiált csoportból kerül ki a halálos áldozatok nagyon nagy többsége, ezért kézenfekvő stratégia lehet, hogy őket védjük meg, és ha ők meg vannak védve, akkor elengedhetjük a járványt, mert a többiek köréből nagyon kevés lesz a súlyos vagy halálos kimenetelű megbetegedés. Észszerű okfejtés, de sok a kérdőjel körülötte – mondja Ferenci.

Kiemelte, hogy az idősek beoltása a relatíve alacsony kontaktusszámuk miatt meglepően keveset lassít a járvány terjedési sebességén, így ha az ő átoltásuk után feloldjuk a korlátozásokat, azzal elég rendesen elszabadítjuk a járványt. Ez három okból is problémás lehet:

Először is, nehéz biztosítani, hogy tényleg 100 százalékosan be legyenek oltva a kockázati csoportok tagjai.

Másodszor, mint láttuk, az oltás hatásossága sem 100 százalékos, és ha egy elszabadult járványnál nagyon sok veszélyeztetett lesz egyszerre kitéve a megfertőződésnek, akkor még az oltottság melletti alacsony megbetegedési kockázat is magas abszolút számokat hozhat.

Harmadszor, a nem veszélyeztetett csoportoknál is van valamekkora halálozási arány; lehet, hogy ez nagyon alacsony, de milliós esetszámmal beszorozva már elég ijesztő tud lenni. Nem beszélve arról, hogy itt nem csak a halálozás, de a kórházi ellátás is probléma lehet az egészségügyi ellátórendszer leterheltsége szempontjából, ha nagyon rövid idő alatt koncentráltan jelentkeznek a betegek.

Ez nemcsak a már most is borzalmasan elcsigázott egészségügyi dolgozók miatt probléma, hanem mert a túlterheltség kimutathatóan visszahat a halálozási arányra is – fogalmazott Ferenci.

Az Our World in Data adatai szerint Magyarország úgy kezdte meg a nyitást, hogy népességarányosan a világ negyedik legtöbb esetszámát produkálta. Vagyis hazánkban terjedt az egyik leggyorsabban a vírus az elmúlt hetekben, még úgy is, hogy már valószínűleg elérte a plató fázist. Azt a szintet, ahonnan már nem emelkedik tovább a járványgörbe. A rossz hír azonban az, hogy ez a plató nagyon magasan húzódik, a járvány pedig az egészségügyi ellátórendszer túlterheltségéhez vezetett. Nemzetközi kutatók ilyen helyzetben nem javasolják a nyitást egy országnak sem.

A szerdától érvényben lévő lazítások ráadásul éppen azoknak a kontaktusszámait tudják majd megnövelni, akik körében egyébként is magas a fertőzöttség. A szolgáltatásokat ugyanis nem az átoltott idősek veszik igénybe a legtöbbször, hanem az immunitással még nem rendelkező fiatalabbak. Az iskolák április 19-ei tervezett újranyitása pedig még erőteljesebben megemeli a kontaktusszámot, immár nemcsak a felnőttek körében, hanem a gyerekekében is. A harmadik hullám elején az iskolák voltak a járvány egyik legerőteljesebb gócpontjai, az általános bezárás előtt az intézmények negyedében megakadályozta a zavartalan tantermi oktatást a brit variáns.

A brit mutáció dominánssá válása oda vezetett, hogy a kórházakban is egyre többen vannak a fiatalabb korosztályból, a munkaképes korú népességből, és amíg a vírus tavaly csak elvétve volt halálos kimenetelű a 30-50 évesek között, addig ma már minden nap találunk 30-40-es áldozatot a napi halálozások között. A vírus miatt elhunytak átlagéletkora folyamatosan csökken, ami részben az idősek vakcinázásának eredménye, részben azonban annak, hogy az 50-es éveikben járók nagyszámban halnak meg, ami lefelé húzza az átlagot. A brit vírusmutáció ráadásul egyre több olyan halálos kimenetellel jár együtt, amikor nincs alapbetegsége a betegnek.

A brit variáns nemcsak a felnőttekre illetve a fiatal felnőttekre, hanem a gyerekekre is veszélyes. „A koronavírus brit változata a gyermekekre is veszélyesebb, mint a korábbiak” – mondta Michael Osterholm, a Minnesotai Egyetem Fertőző Betegségek Kutatási Központjának igazgatója a napokban. Kifejtette, hogy a vírus korábbi változatainál nem tapasztalták azt, hogy a legfiatalabbak is megfertőződnének, ahogyan azt sem, hogy súlyosan megbetegítené őket a vírus. Ezen kívül nem fertőzték tovább a társaikat sem. A brit mutáció azonban képes erre, amely nagyon könnyen megfertőzi a gyerekeket. Osterholm szerint a brit mutáció 50-100 százalékkal fertőzőbb, mint a korábbi változatok, és sokkal nagyobb arányban okoz súlyos megbetegedést.

Éppen az az a tulajdonsága a brit mutációnak, ami miatt az iskolák sem igazán tudtak ellene védekezni, hiszen ameddig azonosítják a fertőzötteket, addigra már az iskolákban jó eséllyel elterjed a fertőzés. Ahogy február-márciusban – vagyis az iskolák zárása előtt –, úgy most is a brit variáns terjed Magyarországon. Boldogkői Zsolt molekuláris biológus, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára a napokban éppen ezért arról beszélt, hogy ne nyissanak ki az iskolák áprilisban. Az iskolák egyrészt tehát egy olyan gócponttá válhatnak, ahol a vírus brit variánsa gyorsan terjedhet, másrészt veszélyesebb a gyerekekre. „Kétszer-háromszor annyi gyerek van kórházban, mint a járvány korábbi szakaszaiban” - mondta az Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója az ATV-nek. Az orvos azt is közölte, hogy a szövődmények miatt gyerekek is gépi lélegeztetésre szorulnak, de eddig mindenkit sikerült megmenteni.

