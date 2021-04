Mire készül a kormány? - Ezekhez a kiváltságokhoz juthatnak hozzá a beoltottak Magyarországon

Számításaink szerint május első harmadában új kihívással kell szembenéznie a kormánynak: amikor elfogy a koronavírus elleni vakcinára regisztráltak száma. Ezt megelőzendő azonban több megoldás is lehet a tarsolyában, ilyen például az oltással rendelkezők pozitív diszkriminációja, vagyis bizonyos helyzetekben, szolgáltatások igénybevételekor előnyt élveznének a beoltottak. Ez ugyanis ösztönözné a regisztráltak számának emelkedését. A beoltottak konkrét előnyeire vonatkozó első ötletek már meg is jelentek idehaza. Bemutatjuk, hogy miért is van lépéskényszerben a kormány, és várhatóan mikor lép majd ebben az ügyben.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Magyarországon az oltás vált az elsődleges védelmi eszközzé

Kedden fontos mérföldkőhöz jutott el Magyarország, 2,5 millió fő kapta meg az oltását. Igaz, ez szakértők szerint a járvány terjedésének megfékezéséhez kevéssé járul hozzá, ezért sokan nem is értik, hogy miért ehhez a határhoz kötötte a kormány az újranyitás első lépcsőfokát. Mától azonban hivatalossá vált, hogy a koronavírus elleni védekezés magyarországi stratégiáját elsődlegesen nem a járványügyi folyamatok és kilátások határozzák meg, hanem az oltás tempója. Pedig a nemzetközi példák azt mutatják, hogy a korlátozó intézkedésekkel hatásosan lehet felvenni a harcot a vírus terjedése ellen, és az időben meghozott védelmi lépések nem okoznak hatalmas gazdasági károkat sem (sok tesztelés, hatékony kontaktkutatás, felkészült survaillance rendszer, lokális gócok azonosítása, célzott lezárások, fertőzési láncok elvágása, tömeges fertőzések megelőzése, kórházak telítődésének megelőzése, többlethalálozás elkerülése).

Balkányi László, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ volt tudásmérnöke a Magyar Narancsnak adott, kedden megjelent interjújában ezt úgy érzékeltette, hogy "a – korlátozások nélküli – terjedés „órája” ugyanis gyorsabban jár, mint az oltásokból felépülő védettség órája". Ezért úgy érvelt, hogy a két védekezési eszközt – a lezárási intézkedések együttesének fenntartását és az oltási kampányt – kombinálni kell. "Fenn kell tartani a lezárásokat, gátolni a terjedést minden erővel, mindaddig, amíg az átoltottság mértéke nem ér el egy megfelelő szintet" - mutatott rá a szakember. Egy példán keresztül érzékeltette a mostani helyzetet: a teknős és a nyúl versenyfutása ez. A teknős: az oltások, a nyúl: a terjedés. "Nagyon fontos, hogy nem lehet addig az intézkedésekből engedni, amíg a teknős – az oltásokból felépülő védettség – le nem hagyja a nyulat, azaz a terjedést. Ahhoz, hogy teknős utolérje, a nyúl elé terepakadályokat kell fölállítani: lassító intézkedéseket, zárásokat" - magyarázta Balkányi László, aki ugyanakkor elismerte, hogy a végső eredményt tényleg csak az oltások végigvitelétől várhatjuk, hiszen nem lehetséges minden emberi kontaktus megszüntetése.

Ferenci Tamás biostatisztikus, a Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai Munkacsoport tagja szintén a lapnak azt mondta kedden, hogy az idősek beoltása a relatíve alacsony kontaktusszámuk miatt meglepően keveset lassít a járvány terjedési sebességén, így ha az ő átoltásuk után feloldjuk a korlátozásokat, azzal elég rendesen elszabadítjuk a járványt. Ez pedig a kórházak telítődéséhez, magasabb Covid-halálozásokhoz, még több elmaradt egészségügyi beavatkozáshoz és végső soron magasabb többlethalálozáshoz vezet. Keddi elemzésünkből az is kiderült, hogy a regisztrációs módszer a hazai viszonyok mellett egyszerűen nem volt elég ahhoz, hogy az oltások elérjék a legidősebb és egyúttal leginkább veszélyeztetett korosztályt.

Összefoglalva tehát nem kockázatmentes ez a védekezési stratégia, azonban a kormány már eldöntötte, melyik útra lép.

Rendben, de akkor hogyan tovább?

Mivel a kormány a korlátozó intézkedések lazítására törekszik (iskolák április 19-ére, rendeletben meghirdetett nyitása, vendéglátás megnyitása célzott körnek), ezért minden erejével az oltási program sikerességére koncentrál. Ez azonban több tényezőn múlik egyszerre:

az oltási hajlandóságon, vagyis a vakcinák felvételén (ezt a gyakorlatban az oltásra regisztrálók számán lehet nyomon követni) a rendelkezésre álló vakcinák mennyiségén, az oltási rendszer teljesítőképességén, és a vakcinázottság előrehaladásán (időben kifejti-e a hatását a védőoltás az egyén szintjén), vakcinák hatásosságán.

A 2. ponttal nincs gond, hiszen az egész Európai Unióban Magyarország a legjobban ellátott védőoltásokkal, a hosszú hétvége oltási tempója alapján úgy tűnik, hogy a 3. ponttal sincs gond jelenleg (a kórházi oltópontok és a háziorvosok bírják a nemzetközi viszonylatban is kimagasló tempót, tartósan is), a 4. pontra van a kormánynak a legkisebb ráhatása. Ezek alapján jól látható, hogy a legtöbb fejtörést az 1. pont okozhatja a magyar kormány számára, vagyis az oltási hajlandóság további növelése. A kormány is felismerte, hogy van ezen a téren tennivalója, ugyanis a regisztráción alapuló oltási rendszerben eddig a lakosság felét sem sikerült megszólítania. A legutóbbi hírek szerint a regisztráltak száma valahol 3,6 millió fő környékén lehet, pedig ha a KSH rendszeres heti vakcina-elfogadási felmérésének legutóbbi eredményéből indulunk ki, akkor 8 millió felnőtt magyar közül 4,5 millió ember oltatná be magát egyértelműen (ezek az igen válaszolók), míg további 1,71 milli fő van, aki talán beadatná magának a vakcinát. Elméletben tehát még bőven lenne tér a védőoltásra regisztráltak számának növelésére (legalább 700 ezer, legfeljebb 2,4 millió fő).

A kormánynak tennie kell tehát a regisztráltak számának növelése érdekében. Már csak azért is, mert ha abból indulunk ki, hogy a következő hetekben is fennmarad az elmúlt 7 nap átlagos napi oltási tempója és a regisztráltak száma is a közelmúltban látott ütemben növekszik, akkor

számításaink szerint május 10-11. környékére eljutunk arra a pontra, hogy minden regisztrált megkapja az első oltását, vagyis már nem lesz kit beoltani ebben a rendszerben.

Ez a feltételezésünk egyébként összecseng Orbán Viktor nemrégiben tett kijelentésével, ugyanis a miniszterelnök egy héttel ezelőtt szerdán az M1-nek adott esti interjújában jelezte: április végéig, május elejéig mindenki be lehet oltva, aki regisztrált.

A regisztrációs számok gyorsítására a kormány is készül, úgy tűnik, a pozitív ösztönzés rendszerével. Orbán Viktor jelzése szerint valószínű fognak kapni kedvezményeket a beoltottak, de csak azután, ha elértük a három és félmillió beoltottat. Annak a háttere nem ismert, hogy a kormányfő miért pont ehhez a szinthez köti a kedvezmények bevezetését.

Kivetítésünk szerint a 3,5 millió beoltott számát április 21-22. környékére érheti el Magyarország, vagyis pont annak a hétnek a második felén, amikor 19-én kinyitnak az iskolák (a jelenlegi tervek szerint legalábbis).

Vagyis ha a kormány valóban kedvezményeket akar alkalmazni a beoltottak esetén, akkor annak kidolgozására, bejelentésére és rendeletbe foglalására már csak két hete maradt. A következő napokban ezért érdemes kiemelten követni az ezzel kapcsolatos híráramlást, a Portfolio felületein biztosan beszámolunk ezekről a fejleményekről.

Nincs csodafegyver

Csodafegyverként nem lehet rá tekinteni, hiszen ettől az oltást vonzóbbá tevő intézkedéstől nem lesz egyik pillanatról a másikra több millió fővel több oltott idehaza, de valószínű, hogy a lépés további néhány százezer embert meg tud győzni az oltás felvételére. Ez pedig fontos lenne a kormány számára, amely elsődlegesen a magas átoltottsággal akarja megállítani a vírus terjedését. Vagyis így akarja elérni a nyájimmunitás megfelelő szintjét.

Egyszerűbben megfogalmazva:

az oltási igazolvány legfontosabb célja, hogy minél kevesebb ideig legyen rá szükség.

Az oltási igazolványhoz járó kedvezmények bevezetése ellen felhozhatók igazságossági érvek, azonban az össztársadalmi érdek, a nyájimmunitás mielőbbi elérése igazolhatja azok alkalmazását. Más kérdés, hogy a kormány valóban meglépi-e ezt, ugyanis az oltási igazolványhoz járó kedvezmény ügye megosztja a magyar lakosságot (a konzultáción válaszolók 65%-a támogatta, hogy kapjanak az oltottak felmentést bizonyos korlátozások alól), vagy csak belengeti a kedvezményes esetleges alkalmazását annak érdekében, hogy rövid távon nyerjen pár százezer oltakozót.

Fontos azonban itt megjegyezni, hogy a nagyobb fertőzőképességgel rendelkező brit vírusvariáns miatt Magyarország esetében valahol 80 és 90 százalék között lehet a nyájimmunitás küszöbértéke (Röst Gergely matematikus számításai szerint emiatt Magyarországon akár egy-másfél millió emberrel kell több ember védetté váljon a vírussal szemben). Ennek az arányszámnak az elérése azonban még távolinak tűnik, gyors számításaink szerint ugyanis 2,5-2,8 millió ember lehet jelen pillanatban védett. A védőoltásokkal és a természetes átfertőződés útján tehát további (legalább) 5,5 millió magyarnak kellene védetté válnia, hogy elérjük idehaza a nyájimmunitás alsó küszöbértékét és tartósan letörjük a vírus terjedését. Mivel a kormány mostani stratégiája és a lazító lépések miatt növekedhet a kontaktusok száma és így nagyobb teret kaphat a fertőzés, miközben az átoltottság még nem képes érdemben lassítani a vírus terjedését, ezért a következő 1-2 hónapban még többen fogják elkapni előbb-utóbb a fertőzést (átvészeléses immunitás), tartósan magas maradhat a kórházak Covid-részlegeinek terhelése, ami pedig rontja a fertőzöttek életesélyeit, valamint a minden más egészségügyi ellátásra szoruló betegek életminőségét.

Milyen előnyökhöz juthatnak majd a beoltottak?

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara már elő is állt a konkrét javaslatával, a beoltottakra alapozott nyitás ügyében. (Az újranyitás első fázisa épp ma, április 8-án lépett életbe, a második fázisa lesz az iskolák április 19-én várható kinyitása, és az oltottaknak adható kedvezményekre épülő nyitási szakasz lehet a harmadik lépcsőfok.) Az MKIK javaslatának lényege az elmúlt hét vállalkozói jelzései alapján, hogy amennyiben élértük a kívánt számokat (feltehetően itt az Orbán Viktor által említett 3,5 milliós számot érti a kamara - a szerk.), a már védettséggel rendelkező lakosság korlátozások nélkül, de ellenőrzötten élhesse életét és térjen vissza a reálgazdaságba. "Így a gazdaság azon szereplői, akik eddig kénytelen voltak működésüket felfüggeszteni – mint például a turizmus és a vendéglátás –, is megkapnák az esélyt az újraindulásra azzal, hogy a védettséget igazolni tudó polgárok igénybe vehetnék ezeket a szolgáltatásokat." A védettség státuszának ellenőrzéséhez egy applikáció bevezetését javasolja az MKIK.

Azért is érdemes az MKIK újranyitási javaslataira odafigyelni, mert a közelmúlt tapasztalatai azt mutatják, hogy a kormány felkarolja ezeket a kezdeményezéseket. Legutóbb például március 23-án tárgyalt Orbán Viktor a kamara vezetőivel, amikor az érdekképviselet javaslatot tett minden bolt megnyitására, négyzetméter alapú korlátozások bevezetése mellett. Két héttel később, vagyis épp a napokban ezt meg is valósította a kormány. Ezért ha ebből a menetrendből indulunk ki, akkor az MKIK kedden ismertetett javaslataiból akár már két héten belül konkrét kormánydöntés születhet.

Vagyis ez azt jelentené a gyakorlatban feltételezésünk szerint, hogy

a beoltottak - más járványügyi szabályok betartása mellett - beülhetnének éttermekbe, kocsmákba, más szórakozóhelyekre, egyéb zárt helyekre (mozi, színház, stb.), illetve lehetőséget kapnának a belföldi szállásfoglalásra.

Érdemes figyelni a nemzetközi példákat is, ha kapaszkodót akarunk keresni, hogyan változhat az élet a következő hetekben. A legújabb hírek szerint Németországban felmentést kaphatnak a járványügyi korlátozások alól a koronavírus védőoltással rendelkezők, de csak az utolsó adag oltás beadása utáni 15. naptól. Az érintettek teszt nélkül mehetnek például fodrászhoz vagy a korlátozások lazítása révén ismét megnyíló boltokba, és külföldi út után nem kell karanténba vonulniuk. Az egészségügyi miniszter bejelentése szerint az új szabályokat heteken belül bevezethetik.

A legutóbbi, nyitásról szóló nemzeti konzultáció eredményei alapján egyértelműek a magyar kormány szándékai: a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek felmentéseket kell adni egyes korlátozások alól (pl. rendezvények látogatása, koncertek, sportesemények).

Mi ezúttal is kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére, mit gondolnak arról, hogy a kormány felmentést tervez adni a beoltottak számára bizonyos korlátozó intézkedések alól.

Kapjanak-e felmentést bizonyos korlátozó intézkedések alól a beoltottak Magyarországon?

Milyen kedvezményben részesüljenek azok, akiket beoltottak Magyarországon?

Legutóbb február végén beszélt erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az már biztosnak tűnik, hogy karanténba nem kell vonulnia a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek. Februárban pedig arról volt szó, hogy olyan előnyöket adnának az érintetteknek, amelyek megkönnyítik a nyitást. Ugyanekkor mondta azt is a tárcavezető, hogy az okmánnyal rendelkezők esetében például az esti kijárási korlátozás fenntartásának nincs értelme. Ebből egyidejűleg következik, hogy az ő esetükben akár olyan szolgáltatások is igénybe vehetők lesznek, amelyek mások számára nem.

Címlapkép: Vendégek egy jeruzsálemi étterem teraszán 2021. március 7-én, amikor Izraelben megkezdődik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások utáni nyitás utolsó, harmadik szakasza. Ennek keretében többek között kinyithatnak a vendéglátóhelyek. Forrása: MTI/EPA/Atef Szafadi