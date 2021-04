Üzent a kormány: hamarosan változik a KRESZ Magyarországon

Több egyeztetés után hamarosan a célegyenesbe érhet a KRESZ módosítása, amellyel többek között az elektromos rollerek és kerékpárok megjelenésére is reagálnak – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Révész Máriusz beszélt továbbá a gyermekek biztonságosabb utcai közlekedéséről, valamint szó esett a Giro d`Italiáról is.

Az Infostart beszámolója szerint Révész Máriusz a KRESZ módosításával kapcsolatban közölte, valamennyi kerékpáros szervezetnek az az első kérése, hogy a kötelező kerékpárút-használatot el kell törölni, ami abból is adódik, hogy a gyakorlott kerékpárosok nagyobb veszélyben érzik magukat a családok, kisgyerekek között, különösen a keskeny, rossz állapotú kerékpárutakon, mint az autóút szélén kerékpározva. Ami némiképp egybevág a baleseti statisztikákkal is, különösen a városokban, ahol a kerékpárutakat a járdán vezetik. A konfliktus tehát, hogy a versenykerékpárosok hol kerékpározzanak: az út szélén vagy egy olyan kerékpárúton, ami a baleseti statisztikák szerint veszélyesebb, mintha az út szélén bicikliznének.

A KRESZ-módosítással kapcsolatban három éve folynak az egyeztetések, legutóbb az Országos Balesetmegőrzési Bizottság (OBB) volt, amely végigtárgyalta az anyagot. Ennek során hét vagy nyolc pontban további kérdések merültek föl, ezért Halmosi Zsolt vezérőrnaggyal, az OBB vezetőjével abban állapodtak meg, hogy az húsvét utáni második héten – ha a helyzet lehetővé teszi – online egyeztetést fognak tartani a vitás kérdések tisztázása érdekében – ismertette az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.

A politikus hozzátette: a KRESZ módosítása azonban nemcsak a fentiek miatt szükséges, hanem mert rengeteg új elektromos mikromobilitási közlekedési eszköz jelent meg, elég csak az elektromos rollerekre gondolni, és ezeknek a szabályozását is valahogy meg kell határozni.

Úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy az OBB-vel történt egyeztetés után most már végre lesz egy olyan csomag, ami elfogadható lesz mindenki számára

– fogalmazott Révész Máriusz.

KRESZ-vizsga gyerekeknek

Az InfoRádió Aréna című műsorában arról is szó esett, hogy idővel akár gyakorlati vizsgát is tehetnek a diákok a KRESZ-vizsga mellé, ezzel is biztonságosabbá téve számukra az utcai közlekedést. A kormánybiztos felidézte, néhány évvel ezelőtt – civilszervezetek bevonásával – megszületett a közlekedési kisokos, az idei évben pedig két hét alatt mintegy 56 493 gyerek tett le közlekedési alapvizsgát. Ami nagyszerű, fűzte hozzá, hiszen a KRESZ szerint egy 12 éves gyerek már kimehet a főútra biciklizni, azonban eddig nem igazán tette föl senki a kérdés, hogy vajon az alapvető közlekedési ismeretek megvannak-e a fejében, amiben most változás történt.

Hosszabb távú elképzelés, hogy a gyerekek számára gyakorlati vizsgát is biztosítani szeretnének, amire a világ több országában is van példa.

Erre pedig a bringaparkok nagyszerű lehetőséget nyújthatnak, hogy a fiatalok a kerékpárkezelésben is egy kicsit ügyesedjenek – emelte ki Révész Máriusz, egyben reményének is hangot adva, hogy az a program, amely során tavaly 24, idén pedig további 35 bringaparkot támogattak, az elkövetkezendő években is folytatódni fog, biztosítva, hogy a gyerekek biztosabban üljenek a biciklin, és még a KRESZ-t is megismerjék, hozzájárulva ahhoz, hogy kevesebb közlekedési baleset legyen a jövőben.

Mint ismert, a közlekedési kisokos kiadványt az elmúlt négy évben mintegy 400 ezer példányban nyomtatták már ki, eljuttatva minden évben a 4. osztályosoknak. A kormánybiztos megjegyezte, a közlekedési alapvizsgát eredetileg az elmúlt évben, a Giro d'Italia budapesti rajtjához kapcsolódóan szervezeték volna meg először, azonban ezt a Covid-járvány elsöpörte. Így végül az idei év márciusának első két hetében került rá sor. Az 56 ezres részvételi számot pedig annak ellenére érték el, hogy a gyerekek a kijelölt második héten már nem jártak iskolába.

Várhatóan viszont májusban is lesz még egy lehetőség a vizsgára az e-Kréta rendszeren belül, lehetőséget teremtve arra, hogy összességében akár százezer gyereket is elérjenek csak az idei esztendőben, hogy foglalkozzon a KRESZ-szel, ezáltal pedig tudatosabban és biztonságosabban közlekedjen – fejezte ki reményét az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, aki szerint a gyakorlati vizsga megteremtésén túl azt is érdemes lenne jogszabályilag rendezni, hogy negyedik-ötödikes korban kötelezően kelljen vizsgát tenni, hiszen ekkor már a gyerekek egyre többet járnak önállóan gyalogosan és kerékpárral, amit nem mindegy, hogy milyen biztonsággal tesznek.

Giro d’Italiára Budapesten

Révész Máriusz az InfoRádió kérdésére válaszolva a Giro d’Italiára is kitért az Arénában. Mint közölte, nemrégiben készítettek Fürjes Balázsék államtitkárságával egy közös kormány-előterjesztést, amiben kérik a kormányt, hogy döntsön arról, hogy legyen egy Giro d’Italia 2022-ben Budapesten-e vagy sem. A kormánybiztos elismeri, hogy a versenynek komoly anyagi vonzata van, ugyanakkor meggyőződése, hogy a turizmusra nagyon pozitív hatással lenne, ráirányítva a figyelmet Magyarországra.

Révész Máriusz a költségekkel kapcsolatban jelezte, valóban nagyon komoly összegről van szó, azonban az elmaradt 2020-as rendezésre az összeget a kormány már biztosította, úgyhogy ha 2022-ben mégis belevágnak, akkor azt úgy kell megszervezni, hogy plusz forrást semmiképp ne igényeljen, és ez szerepel az említett előterjesztésben. „Én azt hiszem, hogy májusban meg fog születni a döntés erről” – fogalmazott. A fővárosi önkormányzattal az egyeztetések azonban még előttük állnak.