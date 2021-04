Elkezdte megszervezni a PDSZ az újranyitás megakadályozását

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

"Meg tudjuk akadályozni, hogy április 19-én a kormány megnyissa a nevelési-oktatási intézményeket! Felmérésünk szerint nagy többségben vannak azok, akik nem szeretnének visszatérni a jelenlétinek hívott munkavégzéshez április 19-én. Szülői szervezetek felmérése szerint a szülők nagy része is elutasítja a nyitást" - írja a PDSZ.

"A hatályos jogszabályokra hivatkozva megtagadhatjuk a jelenléti munkavégzésre adott utasítás végrehajtását – míg a munkavégzésre továbbra is rendelkezésre állunk" - emelik ki, mert szerintük

kötelességünk is megtagadni a munkavégzést, ha a gyermekek, diákok egészsége, biztonsága nem szavatolható.

A PDSZ véleménye az, hogy az intézményrendszer megnyitása nem csak azért kockázatos, mert a frissen beoltott nevelési-oktatási dolgozók védelme még nem alakulhatott ki a nyitás időpontjára. Azt is mérlegelni kell, hogy a terjedő brit variáns fertőzőképessége – a kormány szerint is – sokkal magasabb, mint a korábbi változaté, emellett sokkal gyorsabban terjed a gyerekek, fiatalok körében, mint korábban. Ezért sem javasolják vezető járványügyi szakemberek a nevelési-oktatási intézményrendszer április 19-i nyitását - írják.

Az április derekára időzített intézménynyitásnál szerintük sok szempontból is felmerül, hogy nem szavatolható a munkavállalók, diákok, gyerekek – és családjaik – biztonsága. A most életbe lépett szabályok szerint zárt kereskedelmi helyiségekben 10 négyzetméterenként egy vásárló bent tartózkodása megengedett, szigorúan maszkban – a nevelési-oktatási intézmények esetében ezzel szemben egy 50 négyzetméteres helyiségben nem öten, hanem adott esetben harmincan is lehetnek, ráadásul úgy, hogy még a maszkviselés kötelezettsége sem előírás.

A fenti érvek mentén jól látható, hogy az egyetlen felelős döntés ebben az időpontban az osztálytermi oktatásra, jelenléti foglalkozásokra adott utasítás megtagadása lehet - közölte a PDSZ.

Fontos, hogy nem a munkavégzést tagadjuk meg, arra továbbra is rendelkezésre állunk, kizárólag ezt az utasítást. Azaz digitális munkarendben továbbra is a munkáltatónk rendelkezésére állunk - hangsúlyozzák.

Ma este a Pedagógusok Szakszervezete is elutasította az újranyitást. "Ha számít Neked az emberélet..." címmel jelent meg a PSZ friss Facebook-bejegyzése, amely azt írja, hogy a kormány április 19-én becsenget az oktatási intézményekben. A szakszervezetek korábban többször is kérték a kormányt, hogy ne nyissa meg addig az iskolákat, ameddig magas a fertőzésszám, illetve amíg nem alakul ki a tanárok védettsége a koronavírussal szemben, azonban a kormány ragaszkodik az újranyitáshoz.

A bejegyzésben felvetik, hogy ha az üzletekben négyzetméter alapú a bent tartózkodók száma, a tantermekben mi a helyzet - utalnak arra a szabályozásra, hogy az üzletekben 10 négyzetméterenként egy vevő lehet, ami a tantermekben kivitelezhetetlen. Felvetik a kérdést, hogy ha a nyitás elindítja a negyedik hullámot, ki védi meg a gyerekeket és a szüleiket.

"A kormány felelőssége lesz, ha még több oktatásban dolgozó hal meg! Emberéletekről, családok, diákok, kollégák életéről van szó!" - áll a PSZ bejegyzésében.

A pedagógusoknak címezve azt írják: "Mire vársz? A hozzátartozóid élete neked számít? Most kell cselekedni! FOGJUNK ÖSSZE! Ha online maradsz, azzal még nem tagadod meg a munkát! Vigyázzunk egymásra!"

Emlékeztetnek, az oktatásban dolgozók többségét a Pfizer-BioNTech vakcinával oltják. A protokoll szerint a legmagasabb védettség kifejlődéséhez az első oltástól számított 7 hét szükséges.

"Ezért követeljük a kormánytól, hogy:

Halassza el az április 19-re tervezett kötelező jelenléti oktatás bevezetését!

Tartsa be az oltási protokollt!"

Éppen erről beszélt a mai napon Szlávik János infektológus főorvos is, aki szerint csak a második oltás védhet meg a koronavírustól. A szakértők szerint az első oltás után is súlyosan meg lehet fertőződni.

Boldogkői Zsolt, molekuláris biológus, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára azt mondta: veszélyesnek tartja az iskolák április 19-ei nyitását.

Boldogkői korábban azt mondta, hogy ne nyissuk meg az iskolákat, mert:

a gyerekeket még nem lehet oltani,

a tanárok oltása nem fog elegendő immunitást produkálni addigra,

a brit variáns veszélyes a kicsikre,

ráadásul ők haza fogják vinni a vírust a családba.

Címlapkép: Getty Images