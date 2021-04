Részben elhalasztja a kormány az iskolanyitást – Mi történik?

A kormány a középiskolák nyitásának elhalasztásáról döntött, miután az iskolák április 19-ei nyitását számos kritika érte. Úgy tűnik, hogy az írásbeli érettségi után térhet vissza a tantermi oktatás ezekben az intézményekben. Az általános iskolák viszont a tervek szerint továbbra is április 19-én nyitnak, aminek oka nem világos annak fényében, hogy az érettségi szóbeli fordulóját még egy hónappal később is kockázatosnak tarthatja a kormány, ezért azt nem tartják meg idén.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Néhány órával azután, hogy a Pedagógusok Szakszervezete az iskolák április 19-ei nyitásának bojkottjára szólította fel a tanárokat és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elkezdte megszervezni a nyitás megakadályozását, Orbán Viktor miniszterelnök a középiskolák jelenléti oktatásra való visszatérésének elhalasztását jelentette be.

Bár már április 19-én kinyithatnának az iskolák, hiszen véget ért a honvédségi fertőtlenítési program, de a májusi érettségire tekintettel nem érdemes néhány napra a középiskolákat kinyitni – mondta Orbán Viktor ma reggel a Kossuth Rádióban. Ez jelentős elmozdulás a korábbi rendelethez képest, az ugyanis azt tartalmazta, hogy a középiskolák is kinyitnak. A bejelentés úgy értelmezhető, hogy a középfokú intézmények mind zárva maradnak, azonban még nem jelent meg az erről szóló rendelet.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy „május 10-én indítjuk meg a középiskolai” fizikai oktatást. Az érettségi idén május 3-án kezdődik, és azon a héten a főbb tárgyakból meg is írják az írásbelit a vizsgázók. A május 10-i héten már lemegy a nagy érettségiző hullám, azt követően kémia, földrajz, biológia, informatika stb. érettségiket tartanak.

A kormány döntésében bizonyára nagy hatása volt a járványhelyzetnek. Ha az érettségizők két héttel a vizsga előtt visszatértek volna az iskolába, akkor könnyen megfertőződhettek volna vagy karanténba kerülhettek volna. Ezt el tudják kerülni a végzős hallgatók azzal, hogy nem tér vissza a jelenléti oktatás április 19-én. A tegnapi 5000-hez közeli és a mai 7300 feletti napi koronavírusos esetszám egyértelműen mutatja, hogy a járvány terjedése nem mutat megnyugtató csökkenést.

Orbán Viktor azt is mondta, hogy idén nem lesz szóbeli érettségi vizsga, amely hetekkel az írásbeli után szokott lenni. Orbán Viktor azt mondta, hogy azért nem lesz szóbeli, mert nem lenne fair a tavaly végzettekkel szemben, akiknél nem volt. Azonban mindeddig azt hangsúlyozta a kormány, hogy idén lesz írásbeli és szóbeli is, ahogy azt korábban Maruzsa Zoltán államtitkár is többször leszögezte, mert azok "biztonsággal megtarthatók". Vagyis a szóbeli eltörlése mögött nagyon valószínű az áll, hogy a kormány arra számít, hogy még május végén, június elején is olyan lesz a járványhelyzet, amely nem teszi lehetővé a szóbeli érettségi vizsgákat.

Ha ez így van, akkor a 10 millió forintos kérdés az, hogy mégis miért nyithatnak ki a tervek szerint az általános iskolák április 19-én?

Címlapkép: Getty Images