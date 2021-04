Újítások a MÁV tavaszi menetrend-módosításában

A szokásos évi első menetrendmódosítással április 11-től újításokat vezet be a MÁV-START annak érdekében, hogy minél többen vegyék igénybe a közösségi közlekedést - közölte a MÁV Zrt. a honlapján pénteken.

Áprilistól 11-től a Dunántúlon, Győr és Veszprém között sűrűbben közlekednek a vonatok: hétköznap a délelőtti időszak kivételével kétóránként, hétvégéken pedig egész nap kétóránként. Vasárnaptól Budapest és Kaposvár között naponta három pár közvetlen InterCity közlekedik, amelyek csaknem 10 százalékkal olcsóbban vehetők igénybe - tették hozzá. Az InterCity-járatok IC kocsijaiban egységesen 300 forintos helyjegyet kell váltani, a vonatok gyorsvonati részében pedig felármentesen lehet utazni.

A számos egyéb változás mellett április 17-től hétvégén és ünnepnapokon új, gyorsított vonatok közlekednek a Nyugati pályaudvar és Szob között - jelezte a társaság.

A MÁV tájékoztatása szerint a Volánbusz az autóbusz-járatok menetrendjét a most változó vasúti közlekedési rendhez igazítja, hogy az átszállás zökkenőmentes legyen.

A fejlesztések a Budapest-Vác-Szob, a Dunántúlon elsősorban a Győr-Kaposvár-Pécs, a Szombathely-Pécs, a Győr-Veszprém, a Székesfehérvár-Baja, a Budapest-Kaposvár; a keleti országrészben a Budapest-Békéscsaba-Lőkösháza, Miskolc-Hidasnémeti, Debrecen-Püspökladány és az Eger-Szilvásvárad viszonylatokon hoznak jelentősebb változásokat.

A vasúttársaság arra is kitért, hogy a tavaly decemberben hatályba lépő menetrend mintegy harminc vasútvonalon hozott az utasok számára jól érzékelhető változást. A pálya- és járműfejlesztések eredményeként számos vonalon csúcsidőben több vonat közlekedik, és csökkentek a menetidők is - idézték fel. Azt is hozzátették, hogy a MÁV és a Volánbusz integrációja révén több térségben is összehangolt vasúti és buszos csatlakozások létesültek, melyek a közösségi közlekedési rendszer versenyképességét javítják.

Címlapkép: Getty Images