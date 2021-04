Kemenesi Gábor: A járvány igenis megállítható korlátozásokkal

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

A tervezett hazai iskolanyitás kapcsán osztott meg néhány gondolatot az ismert víruskutató. Kemenesi Gábor Facebook-bejegyzését azzal kezdte, hogy a járvány nem egy egyszerűen kezelhető jelenség, maga az epidemiológia (járványtan) tudománya is egy folyamatos elemző munkán alapuló komoly tudományág.

Hangsúlyozza azt is, hogy a járvány igenis megállítható korlátozásokkal, amennyiben az megfelelő diagnosztikai és járványügyi háttérrel párosul (kiemelt tekintettel a tesztelés, kontaktkutatás és izolálás hármasára).

Ha ehhez a társadalom jó tájékoztatása, az emberek odafigyelése és a vakcinák kellő mértékű bevetése párosul az egy komoly győzelmet jelenthet. Ezt látjuk a jelenlegi adatokból a világból

- fogalmaz a szakember, majd rátér az iskolanyitás kérdésére. Szerinte ennek a "tudománya" is kellően kialakult az elmúlt időszakban, a WHO külön ajánlásokat is megfogalmazott már. "Ez is egy nagyon összetett kérdéskör, a zárásnak számos negatív gazdasági, mentális és társadalmi hatása van, ám a járvány szemszögéből az iskolák nyitása annál biztonságosabb, minél alacsonyabb a járvány általános terjedési mértéke" - írta.

Kemenesi Gábor egyetért Boldogkői Zsolt professzorral az iskolanyitás kérdésében. Ehhez a véleményéhez mellékelte az Egyesült Királyság iskolanyitási sémáját. A piros nyilak jelölik, hogy a járványgörbe mely szakaszában lépték meg, ekkor (március 8.) a 18 év feletti lakosság 42%-a kapta meg az első dózist a vakcinából.

A szakember összefoglalóan azt írta, hogy akármit mutat a járványgörbe jelenleg, még ne érezzük, hogy túl vagyunk rajta és mindent újra szabad –

nagyon könnyű az elért eredményeket erodálni.

Rendkívüli odafigyelés kell most mindenkitől, kerüljük a tömeget és csináljuk, amit megtanultunk az elmúlt egy évben (maszk, távolság, stb.), a vakcinát pedig mielőbb vegyük fel – én is szeretném, hogy az idei év a kilábalás éve legyen, de ehhez nagyon megfontoltan kell viselkednünk.

Ismétlem önmagam: a munkát, a kocsmákat és a szabadságot, amihez hozzászoktunk visszakaphatjuk, de az életet nem lehet visszahozni

- vélekedik.

Címlapkép: Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár katonái fertőtlenítik a budapesti Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola épületét 2021. április 6-án. Március 16. és április 6. között 59 településen 135 intézmény 500 ezer négyzetméterének fertőtlenítését végezték el, hogy - amennyiben ezt a járványügyi helyzet is lehetővé teszi - az óvodások és a diákok fertőtlenített intézményekbe térhessenek vissza. Forrás: MTI/Bruzák Noémi