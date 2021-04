Koronavírus: gyorsan terjed a betegség a világon

A szombatra közölt több mint 8 ezer új igazolt koronavírus-fertőzött mögött egészen érdekes tendenciák húzódnak meg, mert a megyei grafikonjainkat frissítve arra lettünk figyelmesek, hogy Veszprém megyében minden eddiginél magasabbra ugrott az új fertőzöttek száma és Jász-Nagykun Szolnok megyében is új csúcsot jelent a friss adat a harmadik hullámban. Három másik megyénkben is rekordközeli értéket jelent a szombatra közölt adat és további öt megyénkben sincs messze tőle, így ezekre a megyéinkre is figyelni kell még, hogy valóban az enyhülés felé halad-e a járvány a húsvéti ünnepek után.