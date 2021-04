Íme az ábrák, amelyek megmutatják, mennyire vagyunk messze még attól, hogy jelentősen lazítsunk

Naponta halljuk, hogy milyen gyorsan fut fel az átoltottság Magyarországon, és a lazításról szóló ígéretekből sincs hiány. A kérdés csak az, hogy mi az az átoltottsági szint, amely mellett biztonságosan el lehet kezdeni a lazítást. A nálunk gyorsabban oltó országok példája nem tud erre egyértelmű választ adni, azt viszont mindenképpen megállapíthatjuk az áttekintett példákon, hogy 40%os átoltottság alatt az oltási immunitás nem jelent meg a járványgörbében. Ráadásul az oltásban elöl járó országokban a járványgörbe ereszkedése szigorú korlátozó intézkedések mellett, lassú nyitással valósult meg. Jelentős lazításokat a vizsgált országok 50-60%-os átoltottságnál hajtottak végre. Vizsgálódásunk alapján a magyar nyitási terv a leggyorsabb, ennek kockázatait a koronavírus szezonalitása enyhítheti.

Versenyt futunk az idővel, hogy a lakosság minél nagyobb részét beoltsuk, és végre fel tudjuk oldani a korlátozások nagy részét.Azt még a tudomány sem tudja megválaszolni biztosan, hogy a koronavírus-járványban a lakosság hány százalékának kell immunitást szereznie, hogy minden korlátozást meg tudjunk szüntetni (ha lesz ilyen egyáltalán a közeljövőben), de arra már vannak példák, hogy milyen átoltottság mellett lehetett kockázat nélkül óvatosan lazítani.

Ebben a cikkben megnézzük, hogy az egyes országok szigorítására/lazítására bizonyos szintű átoltottság mellett hogyan reagált a járványgörbe. A napi új esetszámok hét napos mozgóátlagát mutatjuk, és a görbén bejelöltünk minden szigorítást és lazítást. Az Oxfordi Egyetem szigorúsági indexét vettük alapul, amely a világ minden országára azonos módszertan szerint méri a szigor mértékét. Az ábrán pontszerűen jelöltük meg, hogy milyen szintre csökkent vagy nőtt a szigor. Az egyetem a koronavírus elleni kormányzati intézkedések szigorát 0-100 pont között méri: 0 pontnál semmilyen intézkedés nincs, a 100 pont olyan totális lezárást jelent, amilyen eddig egyik országban sem volt. A szemléltetés kedvéért néhány hazai példa:

A járvány megjelenése előtt értelemszerűen 0 ponton állt a szigorúsági index, amely a legelső, nagyon óvatos intézkedésekkel (például a vuhani járatok leállítása, lázmérés a Milánóból érkező gépeken) 10 pont környékére nőtt.

50 pont környékén volt az index nyáron , amikor karanténkötelezettséggel utazhattunk egyes országokba (de nem mindenhova), a tömegrendezvényeket tiltották, és maszkviselési korlátozás volt több zárt egységben.

, amikor karanténkötelezettséggel utazhattunk egyes országokba (de nem mindenhova), a tömegrendezvényeket tiltották, és maszkviselési korlátozás volt több zárt egységben. 40 pontra süllyedt az index szeptemberben , ami azért lehetséges, mert a nyár után a gyermekek visszatértek az iskolákba, még a szigorúbb határzár mellett is csökkent tehát ez az index.

, ami azért lehetséges, mert a nyár után a gyermekek visszatértek az iskolákba, még a szigorúbb határzár mellett is csökkent tehát ez az index. A március 8-i szigorítások után 79 ponton állt az index. Ez felel meg tehát a boltzáraknak (a létfontosságú egységek kivételével), iskolabezárásnak, éjszakai kijárási korlátozásnak, 10 fő feletti rendezvénytilalomnak, határzárnak, maszkviselési kötelezettségnek stb.

Ez felel meg tehát a boltzáraknak (a létfontosságú egységek kivételével), iskolabezárásnak, éjszakai kijárási korlátozásnak, 10 fő feletti rendezvénytilalomnak, határzárnak, maszkviselési kötelezettségnek stb. Még tavaly tavasszal sem ment az index 80 pont fölé: 76,85 ponton állt a szigorúság index április során.

A járványhelyzetre persze nem önmagában a korlátozások, hanem azok betartása van hatással, de ezt a cikkben vázolt modellben nem tudjuk mérni, így jobb híján azt feltételezzük, hogy a lakosság többnyire betartja a vizsgált országokban ezeket az intézkedéseket.

A cikkben bemutatott országok szigorúsági indexe 40 és 90 pont között ingadozik.

A 40 pontos szigor megfelel a magyar koraőszi állapotoknak, 90 pontos szigorra viszont itthon sosem volt példa. Ez olyan, itthon nem, vagy csak egyszer-egyszer bevezetett intézkedéseket is magában foglal a nálunk is ismert szigor felett, mint gyárbezárások, a 2, 3 vagy 6 fő feletti találkozások teljes tiltása, nappali kijárási korlátozás, járások, megyék közti utazási tilalom, vagy - pozitív teszt hiányában - totális lakhelyelhagyási tilalom. Ezekre külön-külön volt példa az egyes országokban.

Nemcsak a szigorúságot vizsgáljuk, hanem a járványgörbén pontszerűen bejelöljük az egyes fordulópontoknál, jelentősebb szigornál/lazításnál, hogy épp abban a pillanatban a lakosság hány százaléka kapott legalább egy oltást. Ehhez az Our World in Data adatbázisa volt a segítségünkre.

Amikor már érezteti a hatását az átoltottság - talán

Ha az átoltottság járványgörbére gyakorolt hatását akarjuk vizsgálni, akkor csak olyan országok jöhetnek szóba, amelyek élen járnak az oltásban. A nemzetközi példákat látva kijelenthető, hogy 20% alatti átoltottság járványra gyakorolt hatását vizsgálni sincs értelme, így 7-8 ország jöhet szóba összesen (a pár tízezres, földrajzilag is elszigetelt miniállamokat nem számoljuk). Az első kézenfekvő példa Izrael, hiszen ők járnak élen az oltásban. A második ország, amelynek a példáját a magas átoltottság miatt jó lett volna látni, az Egyesült Arab Emírségek, de sajnos az országban nem közlik napi rendszerességgel az első oltásukat megkapottak arányát, így az arab országot kihagyni kényszerültünk az összehasonlításból.

Izrael példáján remekül látszik, hogy az ősz végén felfutó járványgörbét fokozatosan szigorúbb és szigorúbb intézkedésekkel próbálták letörni, a lépcsőzetes szigorítás november elejétől január elejéig tartott, és a járványgörbében mindennek csak január közepén lett hatása. December közepén kezdődött az oltási program, és január közepéig a lakosság negyede kapott legalább egy oltást.

Mégis helyesebbnek tűnik azt feltételezni, hogy a január végi lefordulást a görbén a szigorú intézkedések okozták, és nem a 25%-os átoltottság.

Két ok miatt gondolhatjuk így: egyrészt a 85 pontos szigor olyan szint, amelynek előbb-utóbb meg kell jelennie a járványgörbén. Másrészt - és ez a fontosabb - az oltás további felfutása mellett is a járvány visszaszorulása megakadt, és még 35,8%-os átoltottság mellett is tovább kellett szigorítani az egyébként is kifejezetten szigorú intézkedéseken. 40%-os átoltottságnál láthatjuk először, hogy az így nyert immunitásnak van hatása a járványra, ekkor ugyanis újra lefordult a járványgörbe, és a lefelé tartó trendet a jelentős lazítás sem törte meg. Itt is el kell mondani egy fontos dolgot: nem biztos, hogy a 40%-is vakcinaimmunitás okozta a lefordulást önmagában.

Először is a 87 pontos szigor jó pár napra indukálhatott egy lefordulást, másodszor pedig a tetőzés után az áteséses immunitás is magasabb, tehát a valós immunitási ráta jóval 40% felett volt.

Az is óvatosságra int, hogy az izraeli járványhelyzet javulása még egyszer elakadt: 50%-os átoltottság mellett a közepes szigor kevésnek bizonyult a vírus további visszaszorulásához. Utána viszont az újabb lendületet már a 60% felé közelítő átoltottság adta meg, igaz, még mindig érdemi korlátozások (50 pont feletti Oxford-index) mellett. Izrael tehát 40%-os átoltottságnál kezdett óvatosan lazítani a nagy szigorból, 50 és 60% között pedig bátrabban. Az eredmény: el-elakadó, de összességében csökkenő járványtrend. Amit viszont a fenti ábra nem mutat, pedig nagyon fontos fejlemény, hogy az idősebb generáció beoltásával a kórházi ápolásra szorulók és elhunytak száma arányaiban nagyobb mértékben csökkent, mint az esetszámok. Ez egyértelműen a vakcinák eredménye.

Az izraeli példa azt mutatta, hogy a vakcinázottság első halvány jele a járványgörbén akkor jelentkezik, amikor a lakosság 40%-a kapott legalább egy oltást. Chile példája is ezt látszik alátámasztani, de el kell mondanunk, hogy még ez a két példa sem elég az egyértelmű összefüggés igazolásához, ráadásul számos egyedi tényező játszik közre. Chilében például a brazil mutáns nagy számban volt jelent, miközben a legtöbb oltást a kínai Sinovac vakcinával adták be, amely egyes kutatások szerint kevésbé hatékony a brazil variánssal szemben. Ráadásul ismert, hogy Chilében a szigor ellenére nagy volt a lakosság mobilitása márciusban, a szabályok be nem tartását pedig nem tudja lekövetni az oxfordi index.

Mindenesetre a példa így is szemléletes, hiszen november óta szigorú előírások vannak az országban, nagyjából olyan mértékű, mint a március 8. utáni magyar helyzet. Az év elején ez hozott is némi enyhülést, febráurtól azonban az átoltottság ütemes felfutása ellenére kilőttek az esetszámok. Chilében most is csúcsközelben van a járvány terjedése, április eleje óta viszont platózást láthatunk. Ehhez 40%-os átoltottság és magas járványszigor kellett. Nem tudjuk, hogy a 40%-os vakcinaimmunitás mellé mekkora áteséses immunitás társul, nem tudjuk, hogyan alakult pontosan a mobilitás,

de AZ IZRAELI ÉS CHILEI PÉLDÁK azt sugallják, hogy A 40%-OS ÁTOLTOTTSÁG JELENTŐS SZIGOR MELLETT MÁR ÉREZTETI A HATÁSÁT A JÁRVÁNYGÖRBÉN.

Amikor még nincs értelme a vakcinákban bízva nyitni

Bahrein is a gyorsan oltó országok között van, ahol az átoltottság máig nem érte el a 40%-ot. Az országban a járványgörbe felfelé tart, 20 és 30% közötti átoltottság mellett is meredek az emelkedést. Azt hozzá kell tenni, hogy az országban azért nem meglepő, hogy a relatíve magas átoltottság mellett is meredeken felfelé tör a járványgörbe, hiszen az intézkedések nem mérhetőek az izraeli vagy chilei szigorhoz.

A fenti két ország példájához képest úgy tűnhet, hogy Szerbiában mintha gyorsabban hatna az oltás a járványra. 20%-os átoltottságnál törést látunk a görbén, pedig még a korlátozások sem olyan erőteljesek. Ugyanakkor a trendben látott nagy kilengések pontatlan adatokra utalnak, amit igazolni látszik, hogy a döntéshozók jelentősen szigorítottak március végén, bizonyára a brit vírusvariáns megjelenése miatt. Így alighanem szó sincs enyhülő járványhelyzetről.

Ahol nem bízták a véletlenre, és ahol igen

A következő vizsgált ország az Egyesült Királyság, ahol a kifejezetten magas átoltottság ellenére egyelőre semmilyen következtetést nem tudunk tenni a vakcinálás járványterjedésre gyakorolt korai hatásáról, hiszen idén szinte egész évben nagyon szigorú korlátozások voltak érvényben.

A 88 pontos szigor nemzetközi szinten is kimagasló, így nem meglepő, hogy még a brit mutáns elterjedése mellett is meredeken letörte a járványgörbét. Az enyhítés februárban minimális, 86 pontra történő lazítást jelentett, a görbe márciusi ellaposodása így szinte biztosan a szigorú intézkedéseknek tudható be (hiszen az esés már nagyon alacsony vakcinázottságnál elkezdődött). Így nem tudjuk megmondani, hogy a vakcinázottság milyen hatást gyakorolt a járványgörbére március végéig. 40-45%-os átoltottságnál egy kis lazítás (76 pont) is belefért, a görbe mégis meredekebbé tudott válni.

Vagyis a brit példa is azt sugallja, hogy ez lehet az az átoltottsági szint, aminek már van észrevehető hatása a járvány terjedésére.

Az Egyesült Államokban is új helyzetet teremtett a brit variáns megjelenése. Úgy tűnik legalábbis, hogy emiatt az a szigor, ami az év elején még elégnek bizonyult a járvány letörésére, mára már kevés. Legalábbis az óvatos nyitást a járvány gyorsulása követi még úgy is, hogy közben az elsőre beoltottak aránya már 30%.

Az látszik, hogy a tetőzés utáni lefordulás biztosan nem a vakcináknak tudható be, sokkal inkább a 70 pont környéki szigornak, és a magas áteséses immunitásnak (a csúcson 250 ezer környékén volt az új esetek 7 napos átlaga). Látszik, hogy a 68 pontra csökkentett korlátozások sem okozták a járványgörbe meredekségének csökkenését pár hétig, utána viszont platózás kezdődött, az utóbbi napokban pedig már az esetszámok újabb, enyhe felfutását látjuk 30%-os átoltottság felett.

Az év eleji nagy csökkenést tehát a korlátozások okozták, és látszik, hogy ezek fokozatos visszavonásával a járványterjedés lassulása tartósan elakadt, hiába oltották be közben a lakosság majdnem harmadát.

Azt is tudni kell, hogy az oxfordi index a föderális kormány intézkedéseit méri, lokális szinten, egy-egy járványgóc helyszínén születhettek a szövetséginél szigorúbb intézkedések is, amelyek lokálisan elfojtottak egy-egy gócpontot a földrésznyi méretű országban. A vakcinák valamekkora mértékben biztosan támogatták a csökkenést, de egészen biztosan nem azok okozták, mint ahogy a platózásból sem tudta az átoltottság kirángatni az országot 60-65 pont környéki szigor mellett. Érdemes lesz vizsgálni, hogy a 40%-os átoltottság mellett hogyan alakul a járványgörbe ilyen szigornál, hiszen eddig ahol törést láttunk a szintnél (Chile, Izrael, Egyesült Királyság), ott 70 pont fölött volt a szigorúsági index.

Mi a helyzet itthon?

Magyarországon nagyjából 30%-os az átoltottság (az Our World in Data pénteki adatbázisában még 28,6% szerepelt), amellyel a világ élmezőnyében vagyunk. Ezzel egy időben a járvány is visszaszorulóban van, de a nemzetközi példák miatt szinte biztosan azt mondhatjuk, hogy erős összefüggés nincs a két mutató között.

A tetőzés utáni forduló 18,7%-os átoltottságnál következett be, ilyen szinten a nemzetközi példák alapján az oltásnak aligha volt hatása a járvány terjedésére. Sokkal dominánsabb lehetett a március 8-i iskolabezárás, valamint a statisztika is kedvezőbb képet fest a valóságnál, a húsvét miatt ugyanis 4-5 napra visszaesett a tesztelések száma is (emellett is visszaszorulóban van itthon a járvány, de a "valós" görbe biztosan nem olyan meredek, mint a hivatalos). A múlt heti lazítás mértékét még nem ismerjük az oxfordiak adatbázisában, nagyjából 70 és 75 pont közé csökkenhetett a mutató. 30%-40% közötti átoltottság mellett ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a csökkenő trend megtörik, de további lazítás 40%-os átoltottság alatt - a nemzetközi példák szerint - kockázatos lenne.

Nem látunk még tisztán

Összefoglalva a nemzetközi példák tanulságait tehát azt mondhatjuk, hogy 40%-os átoltottság már éreztetheti a hatását a járványban. Természetesen ez nem teljes nyitást, hanem fokozatos lazítást tesz lehetővé. A viszonylag magas átoltottság elérése azért lehet szükséges, mert a legtöbb ország az idősebb, kevésbé aktív társadalmi csoportokkal kezdte a beoltást, vagyis a fertőzési kockázatokkal járó kontaktusok száma nem csökken lineárisan a beoltottság felfutásával. A következtetéseink több okból is óvatosak:

a brit vírus új helyzetet teremtett, ami tavaly a 2. hullámban még elég volt, elég lett volna (szigor, oltás) az mára nem elég, de a brit variáns jelenléte országonként eltérő

az oxfordi index a szabályozás elméleti szigorát fejezi ki, ezt a társadalom fegyelmezettségének változása nagyban befolyásolhatja.

a tavasz beköszöntével egyre inkább bízhatunk a vírus szezonális jellegében, és ez nagyban fékezheti a járványt.

Címlapkép: Getty Images