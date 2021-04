Koronavírus: csecsemők kerülnek kórházba Magyarországon

Egyre több koronavírusos gyereket ápolnak kórházban Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója szerint. A harmadik hullám abban más, hogy a gyerekeket is érintheti súlyosan a betegség, igaz, továbbra is ritkábban, mint a felnőtteket.

A gyerekek között ugyan még mindig kisebb a koronavírus-fertőzöttek aránya, mint a felnőtteknél, de a tendencia gyermekkorban is kedvezőtlen, már pár hetes és hónapos babák is érintettek, és itthon vannak sokszervi gyulladással kezelt gyerekek is – mondta a növekedés.hu-nak adott interjúban Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója.

"Az első hullámban, tavaly tavasszal alig volt néhány olyan gyerek, akit Covid-19 miatt kellett volna felvennünk, inkább az volt jellemző, hogy kimutattuk a fertőzést olyanoknál, akik egyébként baleset vagy betegség miatt szorultak kórházi ellátásra. De náluk, ahogyan a gyerekek döntő többségénél, tünetmentes maradt vagy csak enyhe tünetekkel járt a fertőzés. A második hullám már kicsit erőteljesebb volt, a lakosságon belül is több volt a fertőzött, így nálunk is több olyan gyerek fordult meg, aki a fertőzés következtében szorult kórházi ápolásra" - mondta az igazgató.

"Tavaly ősszel már azt is megtapasztaltuk, amit az első hullámban nem, és amiről addig csak a pandémiában előttünk járó országokból érkeztek hírek: a gyerekkori sokszervi gyulladást. Erre az a jellemző, hogy enyhén vagy észrevétlenül lezajlik a gyermeknél a fertőzés, majd 2-4 hét elteltével súlyos állapotba kerül, a láthatatlanul lezajló citokin vihar miatt" - fogalmazott. "Közel 60 esetet kezeltünk október óta, és ezeknek a betegeknek a 60-70 százaléka szorult átmenetileg intenzív osztályos kezelésre. Jelenleg a betegek döntő többsége akut Covid-fertőzés miatt került kórházba."

"A kórházba kerültek között vannak csecsemők, 2 hetes, hathetes, 3 hónapos, de leginkább talán kiskamasz kortól jellemzőbbek a komolyabb tünetek" - mondta Fekete Ferenc. Hozzátette: összesen 208 ágyuk van biztosítva Covid-ellátásra, ezen belül 36 intenzív kezelésre, és szerencsére nem volt még nap, amikor tele lettünk volna betegekkel.

Hasonló megállapításokat tett a Bethesda vezetője is a napokban. Kétszer-háromszor annyi gyerek van kórházban, mind a járvány korábbi szakaszaiban - mondta az ATV Híradójának Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója. Az orvos azt is közölte, hogy a szövődmények miatt gyerekek is gépi lélegeztetésre szorulnak, de eddig mindenkit sikerült megmenteni.

Cílapkép: Getty Images