Szijjártó szerint sok a bizonytalanság a járványban, de egy valami biztos

Szijjártó Péter szerint borzasztó és rossz szituáció, amit világjárvány idehozott, de abból a szempontból mégis egyszerű, hogy minél előbb minél több embert be tudnak oltani, annál több halálesetet kerülnek el.

Hétmillió oltóanyag leszerződésének az előkészítését hajtotta végre

- ismertette a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Azt, hogy ezt technikailag, orvos-szakmailag, szállításilag, kereskedelmileg, tárolásilag hogyan kell megoldani, abba már nem folyt bele Szijjártó Péter, aki hangsúlyozta, hogy

mind az orosz, mind a kínai oltóanyag vásárlásánál a politikai tárgyalásokat bonyolította le.

Neki az volt a felelőssége, hogy e két ország állami szerveivel jusson megállapodásra arról, hogy Magyarország lehetőleg az elsők között kapjon oltóanyagot, azok pedig jó szállítási határidőkkel érkezzenek. Minden, ami a megállapodások üzleti részéhez tartozik, azzal miniszterként ő nem foglalkozott.

Oroszország esetében a Nemzeti Népegészségügyi Központ írta alá a szerződést

a magyar oldalról közvetlenül az orosz állami befektetési alappal. A kínai vakcina esetében pedig az volt a jelzés, hogy a Sinopharm egy importőr céggel tud megállapodni, és az Nemzeti Népegészségügyi Központ egy olyan magyar vállalattal írt alá importálásról szerződést, amelynek tapasztalata van a gyógyszer-kereskedelemben.

Nem nevezné számháborúnak a vakcinák beszerzését,

sőt inkább egyszerű matematika, hiszen keletről eddig Magyarországra összesen 2,2 millió adag vakcina érkezett. Egyszerű kiszámolni, mivel ha ezt a mennyiség nem hozták volna be és nem oltották volna be a magyar embereket, akkor most sok százezerrel többen lennének védtelen helyzetben a járvánnyal szemben.

Nagyjából 1 éve és két hónapja szenved a koronavírus-járványtól a világ,

nagyjából ennyi ideje volt a világ orvosi-tudományos közösségének arra, hogy valamilyen megoldást adjon például oltóanyag formájában, majd pedig arra, hogy konszenzus alakulhasson ki az oltóanyagok használhatóságáról, a védettség időtartalmáról.

A legfontosabb, hogy azoknak az embereknek a véleményére hagyatkozzunk, akiknek jogosultsága, képzettsége van arra nézve, hogy ilyen kérdésekben megnyilvánuljanak. Magyarországon erre van az OGYÉI és az NNK. A szakemberek jelzik, ha valamelyik oltóanyagnál intézkedés szükséges, akkor azt meglépik. A hivatalos konszenzus szerint az oltóanyagokat kétszer kell beadni, a kettő között pedig meghatározott időnek kell eltelnie - mondta.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint

ami a világjárványt illeti kevés dologban van biztos tudás, illetve van konszenzus.

A megbetegedések esetén hullámoznak a tünetek, az orvosok mind a mai napig nem tudják biztos kiszámítani egy-egy betegnél a vírus lefolyását. Azok a sztereotípiák megdőltek, miszerint a fiatal sportoló, túlsúllyal nem rendelkező ember biztosan szinte tünet nélkül megússza. Tehát, láthatóan nagyon sok a bizonytalanság ezzel a járvánnyal a kapcsolatban.

De van egy olyan kérdés, amelyről Szijjártó Péter még szakmai vitát nem hallott:

az az oltás fontosságának a megítélése. Mindenki azt mondja, hogy erre a járványra a végső megoldás, vagy az egyetlen megoldás arra, hogy együtt tudjunk élni normálisan a veszélyt minimálisra csökkentve ezzel az új helyzettel, az az oltás.

Világszerte százezrek halnak meg, jóval másfél millió felett van a halottak száma a világjárvány következtében - emelte ki, hozzátéve:

azt a versenyt kell megnyerni, amely a vírus és az oltás között zajlik, mert akit beoltanak nagy valószínűséggel a legrosszabbat el fogja kerülni.

Hiszen 80 százalék feletti hatásosságot emlegetnek a szakemberek minden olyan oltóanyag kapcsán, amely ma a világon és ezen belül Magyarországon is használnak.

A hatásos és biztos oltóanyag mennyisége dönti el azt a súlyos kérdést, hogy mikor tudhatjuk magunkat biztonságban.

- fűzte hozzá Szijjártó Péter.

Címlapkép forrása: Getty Images